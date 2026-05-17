En el marco de la primera fase de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Newell’s Old Boys de Rosario recibía en el predio Jorge Griffa a Sportivo Matienzo de Pujato.
Newell’s golpeó de arranque a Matienzo y sacó ventaja en el debut
Fue por 1-0 frente al verde pujatense. El tanto lo convirtió Lucía Berlén de penal. La revancha se juega la semana que viene en cancha de Sportivo. Este domingo sigue la Copa con el desarrollo de 10 encuentros en toda la provincia.
El encuentro no dio tiempo a desprevenidos, ya que al minuto de juego la defensa visitante derribó a Lara Díaz Delfino en el área y la jueza sancionó tiro penal para las locales.
La ejecución estuvo a cargo de la número 10 leprosa, Lucía Berlén, quien con un sutil toque cruzado abrió el marcador en la noche rosarina de sábado.
Luego de la ventaja obtenida por las rojinegras, el encuentro se mantuvo friccionado e intenso, propio de una competencia de eliminación, teniendo situaciones aisladas para ambos conjuntos, prevaleciendo la entrega y el sacrificio sobre el juego asociado.
Tanto es así que ninguno de los dos equipos modificar el tanteador, finalizando de esta manera con triunfo de Newell’s por un tanto contra cero sobre su par de Matienzo, dejando así la llave abierta para el encuentro de vuelta, a desarrollarse en tierras pujatenses el próximo fin de semana.
Sigue la Copa
Tras el inicio del certamen con victoria de Atlético Rafaela sobre el Cadi en San José del Rincón del viernes y los cuatro encuentros que se disputaron este sábado, la fase inicial de la Copa Santa Fe de fútbol femenino continúa este domingo con el desarrollo de 10 encuentros en todo el territorio provincial.
De esta manera, juegan hoy El Expreso de El Trébol vs. Unión de Totoras, Centenario de Venado Tuerto vs. Defensores de Armstrong, Racing de Reconquista vs. Tiro Federal, Cruz Roja de Recreo vs. Juventud de Malabrigo y Racing El Campesino vs. Defensores de la Costa.
Además, se enfrentarán esta tarde CECI de Gálvez vs. El Quillá, Barrio Oeste de Gálvez vs. Colón de Santa Fe, Santa Catalina de Capitán Bermúdez vs. Social Lux, Atlético Carcarañá vs. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto. Los cotejos de ida se completarán el lunes por la noche con el duelo en Rafaela entre 9 de Julio y Atlético San Jorge.
Vale destacar que el partido que desde las 16 debían disputar Morning Star y Barrio Vila de San Lorenzo en la ciudad de Rosario debió ser postergado por las inclemencias del tiempo y será reprogramado por la organización.
La síntesis
Newell’s: Jazmín Romero; Emilia Huber, Candela Gioda, Delfina Pianasqui, Zoe Lucero; Candela Caballero, Nerea Gallegos; Sabina Orellano, Lucía Berlén, Ruth Ramos; Lara Díaz Delfino.
Suplentes: Natasha Piedrabuena, Patricia Castañeda, Pilar Pira, Sophia Palazzesi, Violeta Sejas, Celeste Verduna, Avril Fernández.
DT.: Octavio Larrea.
Sportivo Matienzo: Megan Pascua; Lucía Fernández, Débora Ruíz Díaz, Magalí Rodríguez, Maxilina Martínez; Abril Gaiardo, Camila Rodas, Milagros González; Daiana Fernández, Bárbara Yrizanni, Talía Giménez.
Suplentes: Nayara Cabrera, Mía Rebulgo, Guadalupe Flores.
DT.: Carlos Galip.
Gol: Lucía Berlén (N), de penal.
Árbitros: Yasmín Acevedo, Juan Orellana, Ailín Villarruel.