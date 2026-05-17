Copa Santa Fe

Newell’s golpeó de arranque a Matienzo y sacó ventaja en el debut

Fue por 1-0 frente al verde pujatense. El tanto lo convirtió Lucía Berlén de penal. La revancha se juega la semana que viene en cancha de Sportivo. Este domingo sigue la Copa con el desarrollo de 10 encuentros en toda la provincia.