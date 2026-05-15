Hat trick de Maia Dubois para la crema

Atlético Rafaela goleó a El Cadi en el partido que abrió la Copa Santa Fe de fútbol femenino

Las dirigidas por Pablo Rebossio derrotaron 3 a 0 a las pescadoras en un partido histórico en San José del Rincón. La crema presentó un elenco con mayoría de juveniles por su participación en el certamen de AFA. La revancha se juega la semana que viene en la perla del oeste.