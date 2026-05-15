En el partido que marcaba el puntapie inicial de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, El Cadi recibía la visita de Atlético Rafaela en uno de los 16 cotejos de ida de la primera fase que se estará desarrollando a lo largo del fin de semana.
Atlético Rafaela goleó a El Cadi en el partido que abrió la Copa Santa Fe de fútbol femenino
Las dirigidas por Pablo Rebossio derrotaron 3 a 0 a las pescadoras en un partido histórico en San José del Rincón. La crema presentó un elenco con mayoría de juveniles por su participación en el certamen de AFA. La revancha se juega la semana que viene en la perla del oeste.
El encuentro representaba un hecho histórico para San José del Rincón, siendo anfitrión de uno de los grandes de Santa Fe y con su representante disputando el certamen provincial.
Cumpliendo con una gran campaña en el Apertura de Liga Santafesina, las pescadoras dirigidas por Marcelo Benítez eran anfitrionas de la crema, que llegaba con un equipo juvenil pero siempre protagonista de la Rafaelina.
Vale destacar que las dirigidas por Pablo Rebossio afrontaban el torneo con una alineación alternativa y de inferiores teniendo en cuenta su compromiso de este sábado por el certamen de ascenso de la AFA.
Tras los primeros 90 minutos, Atlético consiguió una importante diferencia tras imponerse por un contundente 3 a 0 gracias a las 3 anotaciones de su delantera Maia Dubois, la gran figura del partido. Pese al esfuerzo, las chicas de El Cadi se quedaron con las manos vacías e irán por la hazaña en el partido revancha que se jugará el próximo fin de semana en Rafaela.
Desde el arranque del encuentro controlado por el galvense Rodrigo Torres, quedó en claro que más allá de las diferencias entre las instituciones, dentro de la cancha sería un partido parejo y muy disputado.
Empujadas por la gran cantidad de público que se acercó a acompañarlas en este histórico partido, las jugadoras de El Cadi se plantaron de igual y le dividieron el terreno y la pelota a sus pares de Atlético.
En este marco, no sorprendió que el local tuviera la primera gran chance del partido a los 13 y luego de que su delantera Daiana Fernández quede mano a mano con la arquera de la crema pero sin poder abrir el marcador. La respuesta celeste no se hizo esperar y llegó a los 15 con un disparo lejano de Vega que la arquera Esquivel desvió con dificultad.
Sin salir de la paridad que caracterizó al primer tiempo, el duelo se hizo intenso y de ida y vuelta, con llegadas en ambos costados de la cancha. A los 18 volvió a tener su chance Atlético, cuando Cravero quedó mano a mano y definió por encima del travesaño.
Pasados los 23 volvió a avisar Rafaela con una gran maniobra individual de Seballos para eludir a su marca, definir y reventar el primer palo del arco local. Finalmente y sobre los 36, la insistencia de la crema tuvo su premio con el primer gol de la tarde.
El centro llegó desde la derecha y encontró la falla de la portera de El Cadi, que dejó el balón suelto para que Maia Dubois la empuje y defina con el arco vacío para establecer el 1 a 0 con el que se cerró el atractivo primer tiempo en Rincón.
Lo liquidó en el complemento
En el arranque mismo del segundo tiempo, las dirigidas por Benítez salieron decididas a buscar el empate y estuvieron a punto de conseguirlo a los 4, con un remate de Flores que el palo devolvió a las manos de la arquera Araujo.
Sin embargo, Atlético fue implacable en la respuesta y una vez más a través de su número 9 consiguió ampliar la ventaja. Maia Dubois capturó el balón en el área de las pescadoras y definió con certeza para poner el segundo de su equipo y de su cuenta personal.
Sobre los 15, y con El Cadi volcado plenamente en ataque, la crema tuvo el tercero en los pies de Longo, que la tiró por arriba con el arco a su merced. Si bien las pescadoras nunca dejaron de ir en busca del descuento que las ponga en partido, el desgaste físico y la sólida resistencia de la defensa de Atlético les impidió a las locales llegar al gol.
Sobre los 27, una nueva incursión ofensiva derivó en el tercer gol del visitante, nuevamente obra de la gran figura que tuvo la tarde. Maia Dubois encontró un nuevo balón suelto en el área y puso la cabeza para decretar el 3 a 0 que sentenciaba el partido de ida y ponía a su equipo con un pie y medio en la segunda fase.
Más allá de alguna aproximación del local en el cuarto de hora final, el partido no tuvo más emociones hasta el pitazo final de Rodrigo Torres. Pese al resultado negativo, la parcialidad de El Cadi despidió con un gran aplauso a sus jugadoras, reconociendo el esfuerzo realizado en una jornada que quedará en la memoria de la institución.
Enfrente el juvenil equipo de Rebossio celebró una victoria que lo deja al borde de la clasificación a la segunda fase de una Copa Santa Fe en la que buscará ser protagonista y llegar a las instancias finales.
La síntesis
El Cadi de Rincón: 1- Daniela Esquivel, 2- Carla Duarte, 3- Alejandra Flores, 4- Belén Largeaud, 5- Agustina Ferreyra, 6- Paula López, 7- Yasmin Fernández, 8- Erica Galván, 9- Daiana Fernández, 10- Belén Díaz, 11- Ruth Fernández. DT: Marcelo Benítez
Atlético Rafaela: 1- Martina Araujo, 2- Mía Aquino, 3- Sofía Barbero, 4- Fiamma Risso, 5- María del Milagro Gómez, 6- Bianca Correa, 7- Lara Seballos, 8- Pilar Longo, 9- Maia Dubois, 10- Giovanna Vega, 11- Damaris Cravero. DT: Pablo Rebossio.
Goles: En el primer tiempo, a los 36 min. Dubois (AR). En el segundo tiempo, a los 8 y a los 27 min. Dubois (AR)
Cambios: En el segundo tiempo, a los 14 min. 14- Nely Flores por Galván (EC); a los 17 min. 14- Anna Paula Fabri por Gómez y 15- Sheila Acosta por Seballos (AR); a los 25 min. 13- Jorgelina Balbuena por Largeaud (EC); los 29 min. 13- Ana González por Dubois (AR); a los 32 min. 12- Mía Ramírez por Araujo (AR).
Árbitro: Rodrigo Torres (Liga Galvense)
Estadio: El Cadi - San José del Rincón