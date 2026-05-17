La Copa Santa Fe femenina comenzó con una actuación sólida y contundente de Unión, que en la cancha auxiliar del estadio Súper Manuel Corral derrotó por 4 a 1 a Argentino de San Carlos y avanzó con autoridad en el certamen provincial. Más allá de la escasa cantidad de público presente debido a las bajas temperaturas, el conjunto rojiblanco recibió el reconocimiento de los hinchas que se acercaron y terminó despidiéndose entre aplausos luego de una producción futbolística convincente.
Unión brilló en el arranque del femenino
En una fría tarde en la cancha auxiliar del estadio rojiblanco, Unión derrotó 4 a 1 a Argentino de San Carlos por el debut de la Copa Santa Fe femenina. Las "Tatengas" dominaron el juego de principio a fin y dejaron una gran imagen colectiva ante su gente.
Desde los primeros minutos el equipo tatengue dejó en claro cuáles eran sus intenciones. Con presión alta, circulación rápida y mucha presencia ofensiva, Unión tomó el control de las acciones y fue empujando lentamente a Argentino contra su propio arco. El conjunto visitante intentó resistir y mantenerse ordenado, pero el dominio local se hizo cada vez más evidente con el correr de los minutos.
Un primer tiempo con autoridad rojiblanca
La apertura del marcador llegó tras una jugada desafortunada para la visita. Milagros Perren, en su intento por despejar dentro del área, terminó enviando el balón contra su propia valla y Unión encontró así el primer gol de la tarde. La ventaja le dio aún más tranquilidad al conjunto local, que siguió manejando el partido con inteligencia y buen trato de pelota.
Con el mediocampo adueñándose del desarrollo y las delanteras moviéndose permanentemente, las dirigidas rojiblancas comenzaron a generar espacios y situaciones claras. Argentino de San Carlos apenas pudo responder con algunos intentos aislados y nunca logró incomodar demasiado a la defensa tatengue.
Antes del cierre de la primera mitad llegó una de las mejores acciones del encuentro. Daiana Paye ejecutó un impecable tiro libre que se clavó en el arco visitante y despertó el aplauso inmediato de todos los presentes. El golazo de la futbolista rojiblanca reflejó el momento que vivía el partido: un Unión dominador, agresivo y muy superior futbolísticamente.
Con el 2 a 0 parcial, las locales se retiraron al descanso dejando sensaciones muy positivas y demostrando que estaban decididas a comenzar la Copa Santa Fe con el pie derecho.
María Gómez liquidó la historia
En el complemento el trámite prácticamente no se modificó. Unión siguió siendo el dueño absoluto de la pelota y del terreno, manejando los tiempos del partido y generando numerosas aproximaciones sobre el arco visitante. Argentino intentó adelantarse algunos metros para descontar, pero dejó espacios que las tatengas aprovecharon muy bien.
María Gómez fue una de las figuras destacadas del segundo tiempo. La atacante rojiblanca apareció en momentos claves y marcó dos muy buenos goles para terminar de sentenciar el encuentro. Con movilidad, potencia y precisión en la definición, la delantera mostró toda su categoría y se transformó en una pieza determinante dentro de la goleada.
El descuento visitante llegó también a través de una pelota parada. Milagros Perren tuvo su revancha personal y convirtió un notable tiro libre que se metió junto a un palo, dejando sin posibilidades a la arquera local. El gol sirvió apenas para decorar el resultado, ya que Unión jamás perdió el control del partido y continuó dominando hasta el pitazo final.
El cierre encontró a las futbolistas rojiblancas celebrando junto a su gente una victoria muy merecida. El aplauso que bajó desde las tribunas reconoció no sólo el resultado, sino también la manera en que Unión afrontó el compromiso: con actitud, intensidad y un juego colectivo que ilusiona de cara a lo que viene en la competencia provincial.
En una tarde fría en Santa Fe, el equipo tatengue encendió el entusiasmo con fútbol y contundencia. El 4 a 1 sobre Argentino de San Carlos dejó en claro que Unión pretende ser protagonista en esta edición de la Copa Santa Fe femenina. Además, el encuentro contó con el correcto arbitraje de Antonella Álamo, representante de la Liga Paivense de Fútbol, quien condujo las acciones con seguridad y buen criterio a lo largo de toda la jornada.
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