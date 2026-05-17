Copa Santa Fe

Unión brilló en el arranque del femenino

En una fría tarde en la cancha auxiliar del estadio rojiblanco, Unión derrotó 4 a 1 a Argentino de San Carlos por el debut de la Copa Santa Fe femenina. Las "Tatengas" dominaron el juego de principio a fin y dejaron una gran imagen colectiva ante su gente.