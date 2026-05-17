La Liga Santafesina de Fútbol ingresó en una etapa decisiva del Torneo Apertura y cada fecha comienza a marcar tendencias claras en la lucha por el campeonato. Este sábado, en el marco de la novena jornada, La Perla del Oeste volvió a demostrar por qué es el equipo más regular del certamen: derrotó 1 a 0 a la Universidad Nacional del Litoral en un encuentro intenso y quedó nuevamente como único puntero del campeonato.
La Perla ganó el duelo clave ante UNL y se afirma como único líder
En Recreo Sur, La Perla del Oeste derrotó 1 a 0 a la Universidad Nacional del Litoral y continúa en la cima del campeonato liguista. El conjunto dirigido por Formento atraviesa un momento brillante y sostiene su candidatura con resultados y rendimiento. La novena jornada dejó además triunfos importantes de Sanjustino, Colón de San Justo, El Quillá y Cosmos.
El equipo conducido por Formento atraviesa un presente inmejorable. Más allá de los resultados, el conjunto de Recreo Sur muestra una identidad consolidada, equilibrio entre líneas y una enorme confianza colectiva que se traduce en puntos importantes. El triunfo frente a UNL tenía un valor especial porque se enfrentaban dos protagonistas directos de la tabla y porque el rival llegaba con la intención de descontarle unidades al líder.
Sin embargo, La Perla respondió con personalidad. Supo jugar un partido cerrado, de pocos espacios, y encontró la diferencia necesaria para quedarse con tres puntos fundamentales. Con esta victoria alcanzó las 23 unidades y mantuvo la distancia respecto de sus perseguidores más inmediatos.
La campaña del puntero comienza a ser cada vez más sólida. En nueve fechas logró construir una regularidad que hoy marca diferencias en un torneo muy competitivo y parejo. El equipo recreíno combina una defensa firme con eficacia en momentos claves, características que suelen distinguir a los candidatos serios en competencias largas.
Sanjustino y Colón de San Justo no aflojan
Detrás del líder aparecen dos equipos que continúan dando pelea y mantienen viva la discusión por el campeonato. Sanjustino consiguió un enorme triunfo en condición de visitante al derrotar 1 a 0 a Sportivo Guadalupe, uno de los animadores del certamen. El conjunto matador golpeó en un partido muy equilibrado y alcanzó las 20 unidades, compartiendo el segundo lugar con Colón de San Justo.
La derrota dejó a Guadalupe con 16 puntos y perdió una buena posibilidad de acercarse a la cima. El elenco azul y oro venía realizando una campaña destacada, pero se encontró con un rival ordenado y contundente que aprovechó su oportunidad.
Por su parte, Colón de San Justo también cumplió con su obligación y se llevó una importante victoria en Santo Tomé frente a Ateneo Inmaculada. El "Conquistador" se impuso 3 a 0 y ratificó que será protagonista hasta el final del torneo. Con un plantel competitivo y experiencia en este tipo de campeonatos, el rojiblanco continúa muy cerca de La Perla y espera un traspié del puntero.
Otro de los resultados destacados de la jornada fue la goleada de Cosmos FC, que venció 5 a 0 a Nobleza y dio una de las notas de la fecha. El equipo mostró contundencia ofensiva y aprovechó cada situación para quedarse con un triunfo resonante en condición de visitante.
Además, Náutico El Quillá dio el golpe de visitante al derrotar 2 a 0 a Colón de Santa Fe. El tiburón sumó tres unidades valiosas y confirmó que puede complicar a cualquier rival cuando logra desplegar su juego.
Un campeonato parejo y con grandes partidos
La novena fecha dejó en claro que la Liga Santafesina atraviesa uno de los torneos más competitivos de los últimos años. Cada jornada ofrece encuentros equilibrados, sorpresas y equipos que pelean en todos los sectores de la tabla.
Newell's fue otro de los que festejó este sábado al superar 3 a 0 a Ciclón Racing, mientras que Nacional derrotó 2 a 1 a Juventud Unida y continúa escalando posiciones. Academia Cabrera también celebró en casa luego de imponerse 2 a 0 sobre Ciclón Norte.
En tanto, Gimnasia y Esgrima y Las Flores II protagonizaron uno de los pocos empates de la fecha al igualar 0 a 0 en un duelo muy disputado. También repartieron puntos Independiente y La Salle, que terminaron 1 a 1 en un partido entretenido y de trámite cambiante.
Otro encuentro cargado de emociones se dio en el predio el viernes donde Santa Rosa, perdió 5 a 3 con Unión en uno de los partidos con más goles de la jornada.
A medida que avanzan las fechas, el campeonato empieza a dividirse entre los equipos que pelean arriba y aquellos que intentan recuperarse para no perder terreno. La Perla parece haber encontrado la fórmula ideal para sostenerse en lo más alto, aunque la presión de Sanjustino y Colón de San Justo promete mantener abierta la pelea.
Las posiciones reflejan esa intensidad competitiva: La Perla lidera con 23 puntos; Sanjustino y Colón de San Justo lo siguen con 20; Colón y Sportivo Guadalupe tienen 16; La Salle suma 15; mientras que UNL y Nobleza aparecen con 13 unidades.
Con nueve jornadas disputadas, el Apertura liguista continúa entregando emociones cada fin de semana y mantiene el suspenso en la lucha por el título. La Perla dio otro paso firme, pero todavía queda mucho camino por recorrer en un torneo que no da respiro y donde cada partido puede modificar el panorama general.