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Torneo Apertura 2026 – Fecha 9

La Perla ganó el duelo clave ante UNL y se afirma como único líder

En Recreo Sur, La Perla del Oeste derrotó 1 a 0 a la Universidad Nacional del Litoral y continúa en la cima del campeonato liguista. El conjunto dirigido por Formento atraviesa un momento brillante y sostiene su candidatura con resultados y rendimiento. La novena jornada dejó además triunfos importantes de Sanjustino, Colón de San Justo, El Quillá y Cosmos.

La Perla no se detiene. Ganó y sigue en lo más alto de la tabla.La Perla no se detiene. Ganó y sigue en lo más alto de la tabla.
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La Liga Santafesina de Fútbol ingresó en una etapa decisiva del Torneo Apertura y cada fecha comienza a marcar tendencias claras en la lucha por el campeonato. Este sábado, en el marco de la novena jornada, La Perla del Oeste volvió a demostrar por qué es el equipo más regular del certamen: derrotó 1 a 0 a la Universidad Nacional del Litoral en un encuentro intenso y quedó nuevamente como único puntero del campeonato.

El equipo conducido por Formento atraviesa un presente inmejorable. Más allá de los resultados, el conjunto de Recreo Sur muestra una identidad consolidada, equilibrio entre líneas y una enorme confianza colectiva que se traduce en puntos importantes. El triunfo frente a UNL tenía un valor especial porque se enfrentaban dos protagonistas directos de la tabla y porque el rival llegaba con la intención de descontarle unidades al líder.

Sin embargo, La Perla respondió con personalidad. Supo jugar un partido cerrado, de pocos espacios, y encontró la diferencia necesaria para quedarse con tres puntos fundamentales. Con esta victoria alcanzó las 23 unidades y mantuvo la distancia respecto de sus perseguidores más inmediatos.

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La campaña del puntero comienza a ser cada vez más sólida. En nueve fechas logró construir una regularidad que hoy marca diferencias en un torneo muy competitivo y parejo. El equipo recreíno combina una defensa firme con eficacia en momentos claves, características que suelen distinguir a los candidatos serios en competencias largas.

Sanjustino y Colón de San Justo no aflojan

Detrás del líder aparecen dos equipos que continúan dando pelea y mantienen viva la discusión por el campeonato. Sanjustino consiguió un enorme triunfo en condición de visitante al derrotar 1 a 0 a Sportivo Guadalupe, uno de los animadores del certamen. El conjunto matador golpeó en un partido muy equilibrado y alcanzó las 20 unidades, compartiendo el segundo lugar con Colón de San Justo.

La derrota dejó a Guadalupe con 16 puntos y perdió una buena posibilidad de acercarse a la cima. El elenco azul y oro venía realizando una campaña destacada, pero se encontró con un rival ordenado y contundente que aprovechó su oportunidad.

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Por su parte, Colón de San Justo también cumplió con su obligación y se llevó una importante victoria en Santo Tomé frente a Ateneo Inmaculada. El "Conquistador" se impuso 3 a 0 y ratificó que será protagonista hasta el final del torneo. Con un plantel competitivo y experiencia en este tipo de campeonatos, el rojiblanco continúa muy cerca de La Perla y espera un traspié del puntero.

Otro de los resultados destacados de la jornada fue la goleada de Cosmos FC, que venció 5 a 0 a Nobleza y dio una de las notas de la fecha. El equipo mostró contundencia ofensiva y aprovechó cada situación para quedarse con un triunfo resonante en condición de visitante.

Además, Náutico El Quillá dio el golpe de visitante al derrotar 2 a 0 a Colón de Santa Fe. El tiburón sumó tres unidades valiosas y confirmó que puede complicar a cualquier rival cuando logra desplegar su juego.

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Un campeonato parejo y con grandes partidos

La novena fecha dejó en claro que la Liga Santafesina atraviesa uno de los torneos más competitivos de los últimos años. Cada jornada ofrece encuentros equilibrados, sorpresas y equipos que pelean en todos los sectores de la tabla.

Newell's fue otro de los que festejó este sábado al superar 3 a 0 a Ciclón Racing, mientras que Nacional derrotó 2 a 1 a Juventud Unida y continúa escalando posiciones. Academia Cabrera también celebró en casa luego de imponerse 2 a 0 sobre Ciclón Norte.

En tanto, Gimnasia y Esgrima y Las Flores II protagonizaron uno de los pocos empates de la fecha al igualar 0 a 0 en un duelo muy disputado. También repartieron puntos Independiente y La Salle, que terminaron 1 a 1 en un partido entretenido y de trámite cambiante.

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Otro encuentro cargado de emociones se dio en el predio el viernes donde Santa Rosa, perdió 5 a 3 con Unión en uno de los partidos con más goles de la jornada.

A medida que avanzan las fechas, el campeonato empieza a dividirse entre los equipos que pelean arriba y aquellos que intentan recuperarse para no perder terreno. La Perla parece haber encontrado la fórmula ideal para sostenerse en lo más alto, aunque la presión de Sanjustino y Colón de San Justo promete mantener abierta la pelea.

Las posiciones reflejan esa intensidad competitiva: La Perla lidera con 23 puntos; Sanjustino y Colón de San Justo lo siguen con 20; Colón y Sportivo Guadalupe tienen 16; La Salle suma 15; mientras que UNL y Nobleza aparecen con 13 unidades.

Con nueve jornadas disputadas, el Apertura liguista continúa entregando emociones cada fin de semana y mantiene el suspenso en la lucha por el título. La Perla dio otro paso firme, pero todavía queda mucho camino por recorrer en un torneo que no da respiro y donde cada partido puede modificar el panorama general.

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