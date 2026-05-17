Torneo Apertura 2026 – Fecha 9

La Perla ganó el duelo clave ante UNL y se afirma como único líder

En Recreo Sur, La Perla del Oeste derrotó 1 a 0 a la Universidad Nacional del Litoral y continúa en la cima del campeonato liguista. El conjunto dirigido por Formento atraviesa un momento brillante y sostiene su candidatura con resultados y rendimiento. La novena jornada dejó además triunfos importantes de Sanjustino, Colón de San Justo, El Quillá y Cosmos.