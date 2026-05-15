En Rafaela

Presentaron la Copa Santa Fe de fútbol masculino y femenino

El lanzamiento oficial del certamen masculino y femenino se realizó en barrio Los Nogales, en el marco de los 87 años del Club Ferrocarril del Estado. Dirigentes locales y provinciales destacaron el crecimiento de una competencia que integra a clubes profesionales, semiprofesionales y amateurs de toda la provincia.