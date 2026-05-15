En medio de los festejos por el 87° aniversario del Club Atlético Ferrocarril del Estado, Rafaela fue sede de la presentación oficial de una nueva edición de la Copa Santa Fe de fútbol, tanto en su rama masculina como femenina.
Presentaron la Copa Santa Fe de fútbol masculino y femenino
El lanzamiento oficial del certamen masculino y femenino se realizó en barrio Los Nogales, en el marco de los 87 años del Club Ferrocarril del Estado. Dirigentes locales y provinciales destacaron el crecimiento de una competencia que integra a clubes profesionales, semiprofesionales y amateurs de toda la provincia.
El acto se llevó a cabo este viernes en barrio Los Nogales, en la sede de Ferro, con la presencia de dirigentes del ámbito local y provincial. La jornada combinó la celebración institucional del club anfitrión con el lanzamiento de una competencia que, año tras año, se consolida dentro del calendario deportivo santafesino.
“Albergar esta presentación es un orgullo”
En la previa del lanzamiento, el presidente de Ferrocarril del Estado, Heriberto Passerino, valoró la posibilidad de recibir el lanzamiento del certamen en una fecha tan especial para la institución.
“Aprovechamos todo el entorno y el marco del aniversario del club para la presentación del torneo. Fue un lindo marco, con socios, simpatizantes e integrantes de los clubes que van a formar parte de la Copa Santa Fe”, expresó en diálogo con Radio Rafaela.
“Albergar hoy la presentación de la Copa Santa Fe es un orgullo. Buscamos mostrar al club y fomentar la integración con otras instituciones de la provincia, recorriendo los distintos clubes y fortaleciendo los lazos institucionales”, afirmó Passerino.
Además, agradeció a los organizadores y al Gobierno provincial por haber elegido a Ferro para realizar el acto. “Muchísimas gracias a Carlos, a Fabián, al Gobierno provincial por haber elegido hacerlo aquí, y feliz aniversario al club”, concluyó.
Una copa que reúne distintas realidades del fútbol santafesino
Por su parte, el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, destacó el valor deportivo e institucional de la Copa Santa Fe, una competencia que permite el cruce entre clubes de diferentes categorías y estructuras.
En la previa del evento, el dirigente subrayó la importancia del certamen dentro del mapa futbolístico provincial. “Hoy recibimos aquí la Copa Santa Fe, una copa muy competitiva e importante. Se equipara con equipos profesionales, semiprofesionales, amateur y muy amateur”, señaló ante Radio Rafaela.
Zbrun también hizo referencia al presente deportivo de Ferro en la rama masculina, luego de haber superado la primera fase del torneo. “Ferro ya pudo pasar la primera fase. La semana que viene estará enfrentando a Sportivo Suardi”, indicó.
El crecimiento de la rama femenina
La Copa Santa Fe femenina también tuvo un lugar central durante la presentación. En esta edición, la competencia comenzó con la participación de equipos de distintas localidades de la provincia y con presencia rafaelina.
Zbrun destacó el debut de Atlético de Rafaela, que inició su camino con una victoria como visitante. “Este fin de semana arranca la Copa Femenina. Hoy debutó Atlético en Santa Fe con un triunfo importante por 3 a 0”, remarcó.
En la misma línea, el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, resaltó la consolidación del certamen, especialmente en la categoría femenina.
“Es una copa que va avanzando con el correr de los años, posicionándose y consolidándose, sobre todo en la parte femenina. Está dentro del calendario deportivo de nuestra provincia y a nivel nacional es una competencia muy importante”, explicó.
Integración, igualdad y sentido provincial
Lanzaro puso el acento en uno de los principales objetivos de la Copa Santa Fe: brindarles a los clubes la posibilidad de competir de igual a igual, más allá de su nivel o estructura.
“Da la posibilidad de que los clubes se sientan de igual a igual con instituciones profesionales. Por ejemplo, hoy vimos a las chicas de Atlético de Rafaela jugar en Rincón, en Santa Fe, y seguro fue algo llamativo para ellas”, agregó.
En esta edición, la competencia cuenta con 58 equipos en la rama masculina y 32 en la femenina. Según se informó durante la presentación, la fase inicial femenina ya comenzó con los dieciseisavos de final, mientras que en la rama masculina se completó la primera etapa.
Otro dato destacado es la participación de un equipo de Suardi que no pertenece a ninguna de las 19 ligas provinciales, pero que accedió al certamen a través de la Copa San Cristóbal del departamento.
“Va a ser la primera vez que un equipo que no pertenece a las ligas pero sí es de la provincia juegue la Copa Santa Fe. El ganador se llevará el trofeo oficial”, señaló Lanzaro.
Una presentación con clima de aniversario
La elección de Ferro como sede del lanzamiento estuvo vinculada directamente al aniversario de la institución y a las actividades previstas para esta fecha especial.
“Todos los años se elige una sede. Este año, aprovechando esta presentación del taller infantil que tiene Ferro y, en especial, los 87 años, decidimos venir a hacer el lanzamiento acá”, explicó Zbrun, el referente de la LRF.