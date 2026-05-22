Se juegan 9 series

Arranca la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino

Este sábado en Timbúes se pone en marcha la tanda de partidos de ida de la segunda etapa del certamen provincial. El domingo se juegan 4 encuentros, el lunes chocan Huracán y Romang en Villa Ocampo y el miércoles por la noche se disputan los últimos 3 juegos. Argentino de Fighiera avanzó directamente por la descalificación de Empalme Central y Pablo VI de Rosario. El femenino de Unión ganó en San Carlos y está en octavos de final.