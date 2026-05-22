Luego de una apasionante primera ronda con 19 series, muchas emociones y un gran acompañamiento popular en todo el territorio provincial, se pone en marcha este sábado la segunda fase de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Arranca la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino
Este sábado en Timbúes se pone en marcha la tanda de partidos de ida de la segunda etapa del certamen provincial. El domingo se juegan 4 encuentros, el lunes chocan Huracán y Romang en Villa Ocampo y el miércoles por la noche se disputan los últimos 3 juegos. Argentino de Fighiera avanzó directamente por la descalificación de Empalme Central y Pablo VI de Rosario. El femenino de Unión ganó en San Carlos y está en octavos de final.
En total, en esta etapa se disputarán un total de 9 series, recordando que Argentino de Fighiera ya obtuvo su boleto a la tercera ronda de manera directa y por la descalificación de Empalme Central y Pablo VI de Rosario por los incidentes en el partido en Villa Constitución.
En la tarde del sábado, desde las 15 y en la localidad de Timbúes, el conjunto de Timbuense recibirá la visita de Maciel con el arbitraje de Alberto Ramírez de la Liga Cañadense.
Será este el punto de partida para los encuentros de ida que se estarán desarrollando en los próximos días y que entregarán luego de los cotejos de revancha a los diez equipos que avanzarán a la siguiente instancia en la que entrarán en competencia los clubes que representan a Santa Fe en los torneos de ascenso de la AFA y los 8 mejores de la última edición de la Copa Federación.
Luego de lo que será el partido en Timbúes, la acción de la Copa Santa Fe de fútbol masculino se trasladará a la tarde del domingo con otros 4 encuentros. El primero de ellos dará inicio a las 15 en la ciudad de San Justo, donde Sanjustino espera por el Atlético Irigoyense con el arbitraje de Facundo Rodríguez de la Liga Rafaelina.
Media hora más tarde y en el norte de la provincia, Atlético Tostado será anfitrión de Unión de San Guillermo con el control de Jesuán Nicola, hombre de la Liga Esperancina.
A partir de las 16, en Suardi, Sportivo hará su presentación en esta edición de la Copa Santa Fe frente a Ferrocarril del Estado de Rafaela con el ceresino Mario Gorosito como juez principal. Finalmente, desde las 18 y también en San Justo, Colón se presentará ante su gente frente a Central San Carlos con el control de Gastón Quiroz de la Liga Reconquistense.
Lunes y miércoles con fútbol
Ya en la jornada del lunes 25 de mayo, habrá actividad de Copa Santa Fe en la ciudad de Villa Ocampo, donde Huracán abrirá como local su serie frente a Romang FC con el arbitraje de Hugo Moreyra de la Liga Verense.
La tanda de partidos de ida de esta segunda etapa de la copa se completará el miércoles 27 con otros 3 cotejos. El primero de ellos dará inicio a las 20.30, cuando Atlético Carcarañá reciba la visita de su homónimo de San Jorge.
Posteriormente y desde las 21, Los Andes de Alcorta será anfitrión de Independiente de Bigand mientras que en simultáneo y en Arteaga, el local recibirá a Independiente de Chañar Ladeado.
Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana invirtiendo las localías y, como en la primera ronda del campeonato, en caso de igualdad tras los 180 minutos la clasificación se resolverá con disparos desde el punto penal.
Femenino: Unión ganó y clasificó
En la noche del jueves y en la ciudad de San Carlos Centro, se jugó el partido revancha de la serie de primera fase de la Copa Santa Fe de fútbol femenino que protagonizaban el local, Argentino, y Unión de Santa Fe.
Con otra sólida tarea colectiva, y la capacidad goleadora de María Gómez, las tatengas ratificaron el 4-1 de la ida en la capital de la provincia y se impusieron por dos tantos contra 0 con doblete de su delantera para sellar el boleto a los octavos de final.
Con un contundente global de 6 a 1, el equipo que levantó 3 veces el trofeo provincial y que viene de ser subcampeón en la temporada pasada, es el primer clasificado a la segunda ronda donde espera por el vencedor de la llave entre Juventud de Malabrigo y Cruz Roja de Recreo. En la ida, fue triunfo de Juventud como visitante y por la mínima, y este domingo se disputará la vuelta en Malabrigo.
La Copa Santa Fe de fútbol femenino continuará en la tarde de este viernes, cuando desde las 16 y en el Autódromo, Atlético Rafaela reciba a El Cadi con la misión de defender el 3 a 0 obtenido en la ida en San José del Rincón.