En la noche de este jueves, a partir de las 21 y en el estadio del club Argentino de San Carlos, se pondrán en marcha los partidos revancha de la etapa inicial de la Copa Santa Fe de Fútbol femenino.
Se definen los 16 equipos clasificados a la segunda fase del fútbol femenino
Esta noche en San Carlos, Argentino y Unión abren la tanda de partidos de vuelta de la primera etapa del certamen provincial. Mañana en Rafaela juegan Atlético y El Cadi y durante el fin de semana se resolverán otras 13 llaves. El martes, en San Jorge, Atlético y 9 de Julio de Rafaela completan el cuadro de octavos de final.
En total, y hasta el próximo martes 26, se disputarán un total de 16 encuentros en los que se resolverán los equipos que animarán durante el próximo mes de junio la segunda etapa de la competencia provincial.
En el duelo en San Carlos Centro, el “tino” irá por la hazaña y revertir la serie ante Unión de Santa Fe luego de la derrota por 4 a 1 en el partido de ida jugado el sábado pasado en la capital de la provincia.
Con formación alternativa y con muchas juveniles por su participación en el certamen de AFA, las tatengas tratarán de asegurar sin sobresaltos el pasaje a la siguiente fase de una Copa que las tiene como vigentes subcampeonas y en la que se consagraron en 3 ediciones previas.
Viernes en Rafaela, sábado en Santa Fe y San Lorenzo
Siguiendo con el calendario de las revanchas, la actividad se trasladará en la tarde del viernes a la ciudad de Rafaela, más precisamente al predio del Autódromo ubicado en las afueras de la perla del oeste. En dicho escenario, Atlético recibirá la visita de El Cadi de Rincón intentando defender la ventaja conseguida tras el 3-0 en el duelo de ida.
Ya en sábado, Colón de Santa Fe espera por Barrio Oeste de Gálvez con la meta de sostener la mínima diferencia obtenida a domicilio en los primeros 90 minutos. El encuentro dará inicio a las 15 y se juega en el campo auxiliar Rafael Batres del sur de la capital de la provincia.
También en la tarde del sábado y en la ciudad de San Lorenzo, Defensores de Barrio Vila buscará revertir el 1-3 de la ida cuando reciba en su estadio a Morning Star de Rosario.
Domingo de súper acción
Continuando con el calendario de partidos dispuesto por la organización de la Copa Santa Fe, el domingo 24 de mayo presentará nada menos que 11 encuentros que se estarán jugando en todo el territorio provincial.
A las 11 de la mañana, Defensores de Armstrong recibirá a Centenario de Venado Tuerto tras el 5 a 0 conseguido en la ida en condición de visitante, al tiempo que Unión de Totoras espera por El Expreso de El Trébol tras imponerse 2 a 1 a domicilio en los primeros 90 minutos de juego.
Desde las 13 se jugarán en simultáneo otros tres compromisos, incluyendo el cruce entre Tiro Federal de Las Toscas (1) y Racing de Reconquista (1), el campeón Social Lux de Rosario (1) con Santa Catalina de Capitán Bermúdez (0) y Juventud de Venado Tuerto frente al Atlético Carcarañá (2).
Posteriormente, a partir de las 15, la cartelera presenta otros 3 partidos revancha de la fase inicial de la Copa Santa Fe, con Defensores de la Costa (4) recibiendo a Racing El Campesino (2), Juventud de Malabrigo (1) siendo anfitrión de Cruz Roja de Recreo (0) y El Quillá (1) haciendo lo propio con CECI de Gálvez (0) en la capital provincial.
Más tarde, desde las 15.30, ADIUR de Rosario recibe a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez tratando de dar vuelta el 0-2 del partido de ida, al tiempo que a las 16 Argentino de San Lorenzo intentará sostener la ventaja de 3 a 1 frente a Belgrano de Serodino.
Bajándole el telón a los partidos del domingo, desde las 19 Matienzo de Pujato se mide con Newell’s Old Boys de Rosario luego de la caída por la mínima en el primer cruce.
El último de los habitantes de la etapa de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino recién se conocerá en la noche del martes, luego de que Atlético San Jorge reciba a 9 de Julio de Rafaela desde las 20 y luego de ganar como visitante 2 a 1 el primer partido entre ambos.
Los 16 clasificados accederán a la segunda etapa del campeonato, prevista para el mes de junio y también en choques de ida y vuelta.