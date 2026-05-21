Copa Santa Fe

Se definen los 16 equipos clasificados a la segunda fase del fútbol femenino

Esta noche en San Carlos, Argentino y Unión abren la tanda de partidos de vuelta de la primera etapa del certamen provincial. Mañana en Rafaela juegan Atlético y El Cadi y durante el fin de semana se resolverán otras 13 llaves. El martes, en San Jorge, Atlético y 9 de Julio de Rafaela completan el cuadro de octavos de final.