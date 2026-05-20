Fútbol Femenino

Valentina Carletti, capitana de Morning Star sobre el debut en Copa Santa Fe: “Ojalá que sea el primero de muchos”

Una de las goleadoras de la noche ante Defensores de Barrio Vila destacó el triunfo en el inicio y Estefanía Ibarra, autora de los otros dos tantos, afirmó “estamos muy enfocadas”. El sábado se define la serie en San Lorenzo.