El lunes por la noche, Morning Star de Rosario enfrentó a Club Defensores de Barrio Vila de San Lorenzo en el partido de ida por los dieciseisavos de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino. El cruce terminó con un triunfo 3-1 para el club local que, en esta quinta edición del certamen provincial, está transitando su primera participación.
Valentina Carletti, capitana de Morning Star sobre el debut en Copa Santa Fe: “Ojalá que sea el primero de muchos”
Una de las goleadoras de la noche ante Defensores de Barrio Vila destacó el triunfo en el inicio y Estefanía Ibarra, autora de los otros dos tantos, afirmó “estamos muy enfocadas”. El sábado se define la serie en San Lorenzo.
Morning, y otros tantos clubes, refleja el crecimiento del torneo organizado por la Provincia de Santa Fe, que en su primera edición, en 2019, tuvo a 8 equipos participantes y apenas cuatro disputas después, a 32.
Tras ese debut absoluto, las goleadoras de la noche, Estefanía Ibarra y Valentina Carletti, dialogaron con El Litoral, analizaron el partido, lo que viene y destacaron la importancia de la Copa.
Carletti, capitana de Morning y autora del 2-1, contó: “Venimos esperando este partido hace muchísimo tiempo y estábamos muy ansiosas por arrancar y ¿qué mejor que arrancarlo así? En un partido tan peleado aparte”.
Ibarra, en tanto, fue la encargada de abrir el marcador y de sentenciar el 3-1 para las “Chinches”. La goleadora de la noche y del equipo, destacó que en la previa al partido “estaba tranquila” y se sentía “segura”.
“Después se complicó un poco y las cosas se fueron dando de otra manera, pero supimos controlarlo y acomodarnos, que siempre cuando uno arranca cuesta y llegó el gol y eso nos tranquilizó bastante”, explicó.
"Tratamos siempre de jugar"
Sobre el planteo del cruce y el desarrollo, principalmente de la primera etapa, Ibarra destacó que “tratamos de jugar lo que más se podía, por ahí el otro equipo te desordena, vos querés jugar de una manera, y la idea era no entrar en eso y traerlas a nuestro juego”. En la misma línea, Carletti afirmó: “El primer tiempo siento que estuvimos tranquilas y por momentos relajadas”.
En el segundo tiempo, cuando el partido estaba igualado 1-1, y Carletti tenía la pelota en los pies en posición de ataque, se escuchó desde el banco de suplentes de Morning “pegale desde afuera”. La capitana hizo caso y la pelota entró en el ángulo.
“Mis profes me estaban diciendo en el vestuario que le pegue desde afuera y en ese momento la controlo y escucho “dale dale”, y le pegué”, confió sobre el golazo que hizo que las Chinches vuelvan a ponerse en ventaja.
En relación al partido de vuelta, Carletti destacó: “la vuelta allá va a ser durísima, porque se hacen muy fuertes, pero vamos a salir a darlo todo como hoy y espero que pasemos y que salga todo bien”.
“Contentas con la experiencia”
Valentina Carletti es una de las futbolistas que militan en Morning desde que el club conformó la línea del femenino. Formó parte del plantel que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol rosarino y hoy está transitando la primera competencia de Copa Santa Fe.
“Siento que lo merecíamos y ojalá que sea el primero de muchos”, dijo en relación a la clasificación al certamen provincial.
Y destacó: “Es hermoso el hecho de viajar, acá venimos cada uno por su lado, pero el hecho de ir en colectivo, es compartir con el equipo, la Copa hace que nos unamos mucho más como equipo. Somos una y perdemos las individualidades”.
Estefanía Ibarra también habló de la participación en el torneo provincial: “Estoy contenta, con todas mis compañeras porque es la primera vez que participamos en esta Copa. No conocemos los rivales, no sabemos con qué nos encontramos, pero estamos muy enfocadas y contentas con la experiencia, más allá de lo que pase tratamos más que nada de disfrutarlo”.
El partido de vuelta y que definirá al equipo que clasificará a los octavos de final se disputará el próximo sábado desde las 16 en el predio del Club Defensores de Barrio Vila de San Lorenzo.