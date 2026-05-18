Copa Santa Fe

Domingo de súper acción: Los resultados de los 10 partidos de ida de la fase inicial del fútbol femenino

Tras el puntapié inicial que dieron El Cadi y Atlético Rafaela el viernes en Rincón, durante el fin de semana continuó a pleno el desarrollo de los encuentros de ida de la fase inicial del certamen provincial. El vigente campeón, Social Lux de Rosario, se estrenó con triunfo en condición de visitante. Esta noche se completa el calendario con dos cotejos.