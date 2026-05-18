La edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino está en marcha. Tras el comienzo de la competencia que tuvo lugar el viernes por la tarde en San José del Rincón, la disputa de los partidos de ida de la ronda inicial tuvieron continuidad a lo largo del fin de semana con el desarrollo de 3 cotejos el sábado y 10 encuentros más durante el domingo.
Domingo de súper acción: Los resultados de los 10 partidos de ida de la fase inicial del fútbol femenino
Tras el puntapié inicial que dieron El Cadi y Atlético Rafaela el viernes en Rincón, durante el fin de semana continuó a pleno el desarrollo de los encuentros de ida de la fase inicial del certamen provincial. El vigente campeón, Social Lux de Rosario, se estrenó con triunfo en condición de visitante. Esta noche se completa el calendario con dos cotejos.
A lo largo y a lo ancho del territorio provincial, se pusieron en marcha las llaves correspondientes a la primera etapa de un campeonato que en esta nueva temporada reúne a los 32 mejores exponentes que tiene el fútbol femenino en Santa Fe.
En cuanto a los resultados registrados hasta el momento se refiere, la Copa comenzó el viernes con la goleada como visitante de Atlético de Rafaela por 3 a 0 sobre El Cadi en Rincón con un triplete de Maia Dubois.
Posteriormente, el sábado, la acción se abrió en la capital provincial con el cómodo triunfo del actual subcampeón, Unión de Santa Fe, 4 a 1 sobre Argentino de San Carlos con dos goles de María Gómez, uno de Lourdes Leiva y el restante Daiara Paye (descontó Milagros Perren) para la visita.
También el sábado, Newell's se estrenó ganando por la mínima en Rosario y frente a Matienzo de Pujato con el tanto convertido por Lucía Berlen de penal, al tiempo que Barrio Quinta dio la nota superando en casa a ADIUR de Rosario por 2 a 0 gracias a las conquistas de Valentina Madrid y Aylén Paterno.
Acción de domingo
Yendo a lo sucedido el domingo, fue empate en 1 entre Racing de Reconquista y Tiro Federal de Las Toscas con goles de Fiorela Pereyra para el local y Stefani Agonil para las visitantes.
En Recreo, festejó Juventud de Malabrigo tras imponerse 1 a 0 con el tanto de Anahí Sánchez mientras que Defensores de la Costa goleó como visitante a Racing El Campesino por 4 a 2 con las anotaciones de Agustina Baroni, Aldana Benítez, Daiana Ruda y Dalma Alegre.
En simultáneo y en la localidad de Gálvez, Colón de Santa Fe se hizo fuerte y superó a Barrio Oeste por 3 a 2 con los tantos de Noralí Rodríguez, Sofía Carrizo y Valentina Aguiar (Ainelen Bordon y Evelin Ramos descontaron para el local) mientras que El Quillá hizo lo propio en cancha de CECI y se impuso por 1 a 0 con el gol señalado por Rosalía Ruiz Díaz.
En Carcarañá, Atlético y Juventud Pueyrredón animaron un entretenido empate en 2 con anotaciones de Celeste Kamilofsky y Quimei González para las locales y de Giuliana Biletto y Yanina Alzugaray para las visitantes. Otro que festejó a domicilio en el debut fue el vigente campeón, Social Lux de Rosario, que venció 1 a 0 a Santa Catalina merced al gol convertido por Lara Groia.
En la ciudad de Venado Tuerto, Defensores de Armstrong dio la nota al golear como visitante a Centenario por 5 a 0 con goles de Rocío Gallardo en 3 oportunidades, Celeste Fiocchi y Antonela Álvarez.
En Serodino, también hubo victoria a domicilio de Argentino de San Lorenzo 3 a 1 sobre el local Belgrano con anotaciones de Priscila Dorales x2 y Priscila Sánchez, descontando Sofía González para el elenco auriazul. Finalmente en El Trebol, Unión de Totoras sacó ventaja tras vencer 2 a 1 a El Expreso gracias a las conquistas de Sofía Cáseres y Delfina Rossi (Natalí Correa el tanto local).
Lo que viene
En la noche de este lunes, se le baja el telón a la tanda de partidos de ida de la fase inicial de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. En la ciudad de Rafaela, 9 de Julio será local de Atlético San Jorge a partir de las 20, mientras que desde las 21 y en Rosario Morning Star recibirá la visita de Barrio Vila de San Lorenzo.
Este encuentro debía disputarse el domingo pero fue reprogramado por las malas condiciones del tiempo. El próximo fin de semana se disputarán los 16 partidos revancha de esta primera etapa del certamen invirtiendo la localía y con definición por penales en caso de que los 180 minutos culminen con paridad en el marcador.