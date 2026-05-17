Comenzó una nueva edición de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, que cuenta con la participación de 32 equipos de distintas localidades santafesinas que buscarán quedarse con el título obtenido en 2025 por Social Lux de Rosario.
Emocionante empate entre Racing de Reconquista y Tiro Federal de Las Toscas
Fue 1 a 1; la revancha que se jugará en Las Toscas el próximo fin de semana. El torneo santafesino reúne a 32 equipos y más de 1.000 jugadoras en busca del gran título provincial.
La Copa Santa Fe de Fútbol Femenino involucra a unas 1.000 deportistas y más de 180 árbitros en todo el territorio provincial. El torneo contempla la disputa de 62 partidos y cuatro instancias eliminatorias, con la final programada para el domingo 23 de agosto.
Desde las 13:00 horas del domingo 17 de mayo de 2026 en el estadio «Humberto Savoia», del Racing Club de Reconquista, el local y Tiro Federal Argentino de Las Toscas echaron a rodar sus ilusiones en el torneo más federal de la provincia. El partido de ida involucraba a dos grandes animadores del balompié regional, en el caso de las chicas de Reconquista con la idea de revancha con respecto al certamen del año pasado.
Rápida ilusión
Apenas segundos después de que el árbitro de la liga verense de fútbol, Mariano Altamirano, hiciera sonar su silbato, el local se puso en ventaja, logrando Fiorela Pereyra poner al equipo académico al frente del tanteador con una soberbia definición. Parecía que para la visita todo iba a ser cuesta arriba, pero a medida que pasaba el tiempo, el trámite se fue equilibrando, y las chicas dirigidas por Esteban Benítez fueron encontrándole la vuelta al partido, que se hizo de trámite entretenido con chances para ambos lados. A Racing Club de Reconquista le fue quedando más lejos el arco rival y las acciones se empezaron a dar más en su área.
Aunque el empate de Tiro Federal Argentino de Las Toscas llegó en el segundo tiempo, pudo llegar antes, pero la fortuna les jugó una mala pasada. Stefaní Agonil marcó para las chicas del norte del departamento General Obligado y desde ahí el trámite se hizo más anodino y mucho más cortado por infracciones netas de juego; a decir del árbitro, se encontró con dos equipos muy respetuosos que solo le hicieron sacar alguna amarilla. Ahora habrá que esperar siete días para volver a verse las caras y ver si se puede romper esta paridad.
Conforme con el resultado
Cuando finalizó el encuentro, dialogamos con Esteban Benítez, quien tiene a cargo la dirección técnica del equipo de Las Toscas, quien nos confirmó que estaba conforme con el resultado. "Fue un resultado justo; ellas nos durmieron en la primera jugada y después nosotros tratamos de acomodarnos, de ir a buscar el empate", comentó. En esa línea no negó que le hubiera gustado irse de Reconquista con un triunfo.
"Gracias a Dios, no tenemos ninguna lesionada; han quedado afuera varias chicas, que mi idea es siempre darles la oportunidad a todas", reveló sobre su plantel.
Sostuvo que su equipo en este torneo está para llegar lo más lejos que se pueda. "Es un torneo grande, el más grande de la provincia, y mi objetivo es llegar lo más lejos posible en esta Copa Santa Fe", prometió. Sobre la revancha dijo que, sin desmerecer al rival, cree que de local van a ganar: "Nos va a apoyar un poco más la gente, nuestra gente, digamos, y tenemos con qué. Así que de local vamos a ir por todas", finalizó el entrenador norteño.
Esperaba más
A su turno, el entrenador del equipo local sostuvo que esperaba mucho más de su equipo. "Son partidos. El contrario también juega; vamos a ver en la vuelta qué pasa", señaló. Añadió que se ilusionó con ese gol conseguido en el primer minuto de juego: "Se habló en el entretiempo de tratar de no descuidarnos, pero el contrario también juega", se conformó.
"Vamos a ir tranquilos a la revancha; las lesionadas que tenía se están recuperando y están bien. Y Racing está para pelear, está para luchar. Ya es el segundo año que participamos. Así que con toda la ilusión y con todas las ganas. Tenemos equipo para llegar lejos", finalizó Miguel Olmedo.
Formaciones
Racing Club de Reconquista salió con Martínez Antonella, Martínez Angelica, Moringa Anelis, García Eliana, Rivero Abigail, Rivero Josefina, Sánchez Kiara, Zanabria Luciana, Rivero Rocío, Pereyra Fiorela y Pereyra Silvia bajo la dirección técnica de Miguel Olmedo. Lo acompañaron en el banco de suplentes: Cañete Marianela, Vázquez Erica, Galeano Luisana, Duarte Elicea y Alegre Camila.
Tiro Federal Argentino de Las Toscas salió a la cancha con Mauro Carla; Suarez Gilda; Gómez Mariela; Ayala Lorena; Alonso Antonella; Aguirre Isabela; Agonil Stefani; Sánchez Milena; González Luisana; Aguirre Julia y Suarez Sabrina, bajo la dirección técnica de Esteban Benitez. Estuvieron en el banco de suplentes: Mayal Agostina; Barbona Milena; Sandoval Antonela; Ayala Antonela, Chamorro Guadalupe; Gómez Francisca y Noguera Loreley.