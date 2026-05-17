Copa Santa Fe de Fútbol Femenino

Emocionante empate entre Racing de Reconquista y Tiro Federal de Las Toscas

Fue 1 a 1; la revancha que se jugará en Las Toscas el próximo fin de semana. El torneo santafesino reúne a 32 equipos y más de 1.000 jugadoras en busca del gran título provincial.