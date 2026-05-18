Con partidos disputados durante el fin de semana dio comienzo la Copa Santa Fe de fútbol femenino en toda la provincia. El pasado sábado por la noche en Rosario, aconteció un vibrante encuentro entre Newell’s Old Boys y Sportivo Matienzo de Pujato.
Lucía Berlén, figura en el triunfo de Newell’s: “Queremos ganar la Copa Santa Fe y este es el camino”
La número 10 leprosa, desde el punto del penal, fue la autora del único tanto en el triunfo frente a Matienzo. La revancha se juega el fin de semana en Pujato. “El equipo estuvo a la altura” aseguró la joven promesa rojinegra.
El mismo tuvo como vencedoras a las leprosas, quienes se impusieron por un tanto contra cero frente al conjunto verde. La goleadora de la noche, Lucía Berlén, dialogó en exclusiva con El Litoral y nos contó su reflexión sobre el partido.
A nivel de análisis general, Berlén manifestó: “Fue un partido duro, creo que todo el equipo estuvo a la altura. Lo que se trabajó en toda la semana se demostró en la cancha”.
"Abrir el marcador fue muy importante"
Acerca de ser la encargada de ejecutar la pena máxima, la mediocampista sostuvo: “Abrir el marcador rápidamente fue muy importante, tengo la confianza de mis compañeras y del cuerpo técnico para tomar la pelota parada y eso genera un incentivo más”.
Teniendo como horizonte el próximo partido, la propia número 10 reflexionó: “Hicimos un buen partido, hay que ajustar algunas cosas y reforzar aspectos para el próximo partido, estamos mentalizadas en mejorar todo el tiempo, este es el camino”.
"Buscamos nuestro máximo potencial"
Por último, acerca de la relevancia que adquiere el certamen, no dudó y aseveró: “Le damos muchísima importancia a la Copa Santa Fe, el cuerpo técnico está encima de cada una para sacar adelante este torneo y poder conseguirlo, como así también para obtener nuestro máximo potencial. Queremos ganar todos los partidos”.
Newell’s y Matienzo se verán las caras el próximo fin de semana en Pujato, por un pasaje a la próxima ronda de la Copa Santa Fe.