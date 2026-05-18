Copa Santa Fe

Lucía Berlén, figura en el triunfo de Newell’s: “Queremos ganar la Copa Santa Fe y este es el camino”

La número 10 leprosa, desde el punto del penal, fue la autora del único tanto en el triunfo frente a Matienzo. La revancha se juega el fin de semana en Pujato. “El equipo estuvo a la altura” aseguró la joven promesa rojinegra.