Este sábado en horas del mediodía, el estadio “Felipe Widmer” de Centenario fue escenario del inicio de la Copa Santa Fe de fútbol femenino para las locales y para Defensores de Armstrong. En un partido donde prácticamente no hubo equivalencias en el juego, la visita se impuso 5 a 0 y se llevó un gran triunfo pensando en la clasificación.
Goleada en contra de Centenario frente a Defensores de Armstrong
El conjunto venadense no pudo hacer pie en el "Felipe Widmer" y sufrió un inapelable 5-0 en el inicio del torneo provincial. La visita destrabó el partido en el arranque del complemento y dejó la serie prácticamente sentenciada.
Desde el comienzo del partido las chicas de Defensores se mostraron superiores a sus rivales cortando rápido el juego local, sosteniendo la pelota y siendo verticales, generando una tras otra situación de peligro.
A los 7 minutos, luego de dos chances claras, llegó la apertura del marcador. Celeste Fiocchi escapó por la banda izquierda y encontró en el segundo palo a Rocío Gallardo que definió casi sin oposición y puso el 1 a 0.
Centenario no podía agarrar la pelota y apenas la tomaba, rápidamente perdía la posesión y volvía a sufrir en defensa. En contrapartida, Defensores no sólo dominaba el dominio del balón, sino que además llegaba una y otra vez a pisar el área rival e incluso generando 3 o 4 chances claras como para ampliar el marcador. Un par de tiros en los palos, remates que se fueron rozando los caños y algún cruce defensivo, hacían que el encuentro se mantuviera sólo por un gol de diferencia de cara al descanso.
En el complemento, la visita encontró la efectividad en la definición que careció en todo el primer tiempo y, en 10 minutos, marcó tres goles para liquidar el partido.
El primero fue a los 5 minutos luego de un pelotazo largo, el fallo defensivo y Rocío Gallardo escapando sola para quedar frente a la arquera María Andino (que reemplazó en el entretiempo a Mailén Figueredo) y definió para el 2 a 0.
Dos minutos más tarde, a los 7, María Celeste Fiocchi y Natalia Celda combinaron con una serie de pases para que finalmente Fiocchi defina al palo derecho de Andino y ponga el 3-0.
A los 10, Eva Pietrodarchi volvió a escapar por el sector izquierdo (de donde vinieron casi todos los goles) y mandó el centro para que aparezca Claudia Álvarez para definir de primera y, con un poco de complicidad de la arquera -se le escapó entre las piernas-, poner el 4 a 0.
De ahí en más, Defensores comenzó a hacer más control de la pelota y siguió llegando, aunque sin tanta claridad. Por el lado de Centenario, los cambios tampoco surgieron efecto y si bien pisaron el área en un par de momentos, más que nada con pelotas paradas, pareció nunca estar cerca de descontar.
Sobre el cierre del partido, a los 40 minutos, llegó el quinto. Luana Carrizo quiso cortar un par en mitad de cancha, pero le terminó saliendo un pase a Rocío Gallardo que tomó la pelota, superó en velocidad a Valentina Hermosi y encaró hasta meterse en el área y definir cruzado para poner su triplete y cifras definitivas en el marcador.
Con este resultado, Defensores de Armstrong se llevó gran parte de la clasificación de su visita a Venado Tuerto, sabiendo que de local puede incluso caer hasta por cuatro goles de distancia y aun así meterse en la siguiente etapa.
Síntesis
CENTENARIO 0
Mailen Figueredo
Lara Guaci
Valentina Hermosi
Luisina Vera
Leonela Sassia
Josefina Pellegrini
Priscila Cornetta
Caterina All
Marianela Szewczyk
Laureana Martinic
María Victoria Marcaccini
DT: Lucas Bocchino
Suplentes: María Andino, Jazmín Mayer, Martina All, Luana Carrizo y María Paula Guerrero
DEF. DE ARMSTRONG 5
Celeste Soledad Ceci
Ailen Cabrera
Yasmin Minuet
Georgina Campos
Claudia Álvarez
Tamara Gallardo
María Celeste Fiocchi
Rocío Gallardo
Natalia Celaá
Eva Pietrodarchi
Milagros Martínez
DT: Miguel Cabrera
Suplentes: Camila Funes, Leslie Marcianesi, Maica Reynoso, Ludmila Gómez, María Cardonato, Ailen Villarruel y Ángeles Menna.
Goles: PT. 7' Rocío Gallardo (CDA). ST. 5' Rocío Gallardo (CDA), 7' María Celeste Fiocchi (CDA), 10' Claudia Álvarez (CDA) y 40' Rocío Gallardo (CDA).
Árbitra: Yackelina Arriola. Asistentes: Zamila Flores y Ludmila Leguizamon.
Estadio: Felipe Widmer, Venado Tuerto.