En el cierre de los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, Morning Star y Defensores de Barrio Vila se enfrentaron en Rosario este lunes por la noche, con un triunfo de las locales por 3-1.
Morning se despachó con un triunfo ante Defensores de barrio Vila en el cierre de los cruces de ida del fútbol femenino
En Rosario, las locales se impusieron 3-1 y sacaron una buena ventaja de cara a la definición, el próximo fin de semana en San Lorenzo. Estefanía Ibarra en dos oportunidades y Valentina Carletti anotaron los goles de las "chinches", mientras que Belén Salguero señaló el empate partcial para las visitantes.
El cruce debía disputarse el domingo por la tarde, pero las inclemencias del tiempo forzaron su reprogramación, definida para este lunes a las 21 en la sede del club rosarino que funciona en Bordabehere y Valparaíso.
El partido comenzó con una situación inmejorable para el elenco sanlorencino. A los dos minutos del pitazo inicial una falta dentro del área le brindó la chance de abrir el marcador desde el tiro penal. Sin embargo, el remate de la capitana Sol Salguero, se fue rozando el palo derecho de la arquera.
La respuesta fue de inmediata y Morning intentó, principalmente con remates desde afuera del área, hacerse del triunfo. Y fue así que llegó el primer gol de la noche. A los diez minutos, Estefanía Ibarra sacó un remate cruzado inatajable y puso el 1-0.
A pesar de esta a favor en el marcador, fue Vila el que mostró sus cartas y con un buen desempeño en el medio, principalmente de la capitana y de Ailen Rodríguez, se fue acercando al arco.
El empate provisorio llegó a los 9 minutos del complemento, también con un remate desde afuera, y obra de Belén Salguero. Pero no duró mucho. Los cambios dispuestos por Morning le dieron aire al equipo, que respondió con goles.
Promediando la mitad del segundo tiempo, y con otro remate de media distancia, Valentina Carletti, capitana de las “Chinches” estampó la pelota en el ángulo. Seis minutos después, volvió a aparecer Ibarra para sentenciar el triunfo de las locales.
Un partido especial
Además de marcar el cierre de los dieciseisavos del certamen provincial, fue el primer partido para el elenco rosarino en Copa Santa Fe, ya que de las ediciones anteriores no había participado. Así, ante su gente, las “Chinches” se despacharon con un resultado que les permite ilusionarse con pasar de fase, aunque aún resta el partido de vuelta.
Síntesis
Morning Star (3): Daiana Ariza, Victoria Gauto, Gisela Galarza, Butigue Zaida, Fiorella Urquieta, Brisa Gallo, Iara Oviedo, Azul Peñaloza, Estefanía Ibarra, Valentina Carletti y Lucila Saucedo. Suplentes: Katerina Ferrer, Silvina Diaz, Epifania Ríos, Antonella Fabi, Marcela Herrera y Leilen Cañete.
DT: Luciano Gómez.
Defensores de Barrio Vila (1): Maira Salguero, Rosana Gómez, Carolina Roda, Carolina Colombini, Sol Salguero, Mayra Acuña, Ailen Rodríguez, María Capo, Marcea Verón, Belén Salguero, Acuña Ariana, Camila Dotta.
DT: Juan Gómez
Goles: Estefanía Ibarra x2, Valentina Carletti (Morning Star); Belén Salguero (Def. B. Vila)
Árbitros: Alejandro Portillo, A1: Ezequiel Nieto, A2: Tamara Gramajo.