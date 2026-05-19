Copa Santa Fe

Morning se despachó con un triunfo ante Defensores de barrio Vila en el cierre de los cruces de ida del fútbol femenino

En Rosario, las locales se impusieron 3-1 y sacaron una buena ventaja de cara a la definición, el próximo fin de semana en San Lorenzo. Estefanía Ibarra en dos oportunidades y Valentina Carletti anotaron los goles de las "chinches", mientras que Belén Salguero señaló el empate partcial para las visitantes.