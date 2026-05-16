Atlético de Rafaela tuvo una tarde para el olvido en Villa Crespo. Este sábado, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, cayó 2 a 0 ante Atlanta, en un partido donde el local fue superior durante casi todo el desarrollo y justificó plenamente la victoria.
Atlético Rafaela cayó 2 a 0 ante Atlanta en un complicado partido
La Crema perdió frente al Bohemio en el estadio León Kolbowski, por la fecha 14 de la Zona B. El equipo de Iván Juárez sufrió en defensa, generó poco en ataque y no logró hacer pie durante gran parte del encuentro.
El encuentro comenzó con una señal de alarma para Atlético. En una de las primeras acciones del partido, Gabriel Fernández sufrió una luxación en uno de sus hombros luego de disputar una pelota aérea. Pese al dolor y al susto inicial, el defensor central pudo continuar en cancha durante el primer tiempo.
Los primeros minutos fueron parejos, pero con el correr del juego Atlanta empezó a imponer condiciones. A los 17 minutos, Federico Álvarez desbordó por la derecha y envió un centro atrás que Fernández logró rechazar justo antes de la definición de Alejandro Quintana.
El local siguió insistiendo. A los 25’, Jeremías Puch filtró un pase entre líneas para Quintana, pero Mayco Bergia salió rápido y evitó el mano a mano. Atlético recién respondió a los 37’, cuando Lucas Albertengo sacó un derechazo que Francisco Rago logró contener sin mayores inconvenientes.
La apertura del marcador llegó a los 39 minutos. Álvarez volvió a desequilibrar por derecha, encaró y sacó un potente remate que se metió entre el primer palo y Bergia para establecer el 1 a 0. Antes del descanso, Puch probó desde media distancia y el arquero celeste volvió a intervenir para evitar el segundo.
Cambios, polémica y sentencia del Bohemio
Disconforme con el rendimiento, Iván Juárez movió el banco en el descanso y mandó a la cancha a Mauro Quiroga por Marcos Fernández. Más adelante, a los 13 minutos del complemento, también ingresaron Agustín Obando, Matías Pardo e Ijiel Protti, en busca de una reacción que nunca terminó de aparecer.
Atlanta, aun con la ventaja, siguió siendo el equipo más peligroso. A los 4’ del segundo tiempo, una gran jugada colectiva terminó con un remate de Puch que se fue apenas desviado. Atlético tuvo su chance más clara a los 10’, cuando tras un córner un cabezazo celeste fue despejado sobre la línea por Quintana.
Con el paso de los minutos, los cambios de Atlanta tuvieron mejor impacto que los de la Crema. A los 35’, Castro Ponce remató sin demasiada potencia, Bergia dio un rebote corto y Lautaro Fedele apareció para empujar la pelota al fondo de la red y marcar el 2 a 0 definitivo.
La tarde todavía tendría otro golpe para Atlético: Obando debió salir lesionado a los 40 minutos y fue reemplazado por Juan Capurro.
Sobre el final, la Crema tuvo una ocasión clara para descontar. A los 43’, Wuattier envió un centro desde la izquierda, Protti la bajó y Quiroga conectó de cabeza, pero Rago respondió con una gran atajada para sostener el arco en cero.
En tiempo de descuento, Ignacio Rodríguez pudo haber marcado el tercero para Atlanta en un contragolpe, aunque demoró la definición y Fernández alcanzó a cerrar.
El próximo fin de semana, el equipo de barrio Alberdi intentará dejar atrás este golpe cuando reciba a Midland.