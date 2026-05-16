El martes va a firmar su extensión con Colón. “Desde siempre que buscamos el beneficio para ambos. Llegamos a un arreglo justo para ambos”, dijo Ignacio Lago, el mejor de Colón y autor del gol sabalero. “Es una situación incómoda que me tenía un poco preocupado”, agregó el delantero rojinegro.
Ignacio Lago: “Tengo la sensación de que era ganable”
El delantero sabalero, que firmará la extensión del contrato el martes, no anduvo con vueltas: “Jugando en Colón, no queda otra que jugar para ser campeón. Nuestra obligación es ascender a Primera”.
“Se compitió bien, a veces bajamos el ritmo e inconscientemente nos metemos un poco atrás y los rivales aprovechan para empatarnos. Lo valioso es la forma en que jugamos, nada que ver con la actitud inadecuada que tuvimos con San Telmo y Morón”, agregó Lago, que será jugador de Colón hasta fines del año que viene.
“Estamos en el club más grande de la categoría y hay que salir a ganar todos los partidos. Por momentos tuvimos juego, yo me sentí cómodo por eso. Acá tenemos la obligación de salir a ganar todos los partidos, pero me voy conforme por lo que mejoramos en el juego y con la sensación de que era ganable el partido”, continuó señalando el muy buen jugador rojinegro, con el que Colón comparte la propiedad de los derechos económicos con Talleres de Córdoba.
“Ellos empezaron el segundo tiempo con más ‘pila’ pero enseguida se cayeron y nosotros lo aprovechamos. El rival también juega, es un buen equipo y con un gran técnico. Fue dinámico y físico el partido”, dijo Lago.
Finalizó diciendo que “si ganábamos, nos desprendíamos un poco más. Se van dando resultados que hacen que estos resultados se lamenten. ¿Para qué está Colón?, para ser campeón. No queda otra. Nosotros tenemos que pelear el campeonato y ascender. En este club no hay otra que lograr ese objetivo”, concluyó el delantero sabalero.