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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón con Estudiantes

El Sabalero empató 1 a 1 con Estudiantes en Caseros, por la décimo cuarta fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón-Estudiantes de Caseros | Primera Nacional Fecha 14. Foto: GentilezaColón-Estudiantes de Caseros | Primera Nacional Fecha 14. Foto: Gentileza
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Colón empató 1 a 1 con Estudiantes en Caseros, por la décimo cuarta fecha de la Primera Nacional 2026.

Mirá tambiénColón empató en Caseros y dejó escapar una buena oportunidad

Colón arrancó el partido bien, dominando y en un momento llegó el gol de Nacho Lago.

Pese al comienzo fuerte del Sabalero, el local no se quedó atrás y empató el partido en el final del primer tiempo.

De esta manera, Colón volvió a empatar luego de la victoria frente a All Boys.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

Así quedó la tabla

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