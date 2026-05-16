Colón empató 1 a 1 con Estudiantes en Caseros, por la décimo cuarta fecha de la Primera Nacional 2026.
Fecha 14
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón con Estudiantes
El Sabalero empató 1 a 1 con Estudiantes en Caseros, por la décimo cuarta fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón-Estudiantes de Caseros | Primera Nacional Fecha 14. Foto: Gentileza
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Colón arrancó el partido bien, dominando y en un momento llegó el gol de Nacho Lago.
Pese al comienzo fuerte del Sabalero, el local no se quedó atrás y empató el partido en el final del primer tiempo.
De esta manera, Colón volvió a empatar luego de la victoria frente a All Boys.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.
Así quedó la tabla
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