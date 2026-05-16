Colón visita este sábado 16 de mayo a Estudiantes de Caseros (Provincia de Buenos Aires) por la fecha 14 de la Primera Nacional. El partido corresponde a la zona A y arranca a la 15.30.
Colón busca puntos en Caseros: horario, formaciones y cómo ver el partido con Estudiantes
El rojinegro de Santa Fe visita desde las 15.30 a Estudiantes para seguir en lo más alto de la tabla de la zona A.
La información minuto a minuto
La probable sabalera
Si Medrán confirma en Caseros lo que ha ensayado en la semana, Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora y Muñoz; Marcioni, Bonansea y Lago serán los once titulares que jugarán el partido ante Estudiantes.
Racha negativa
En el historial reciente entre ambos equipos, los de Caseros se imponen con dos triunfos y un empate. Una victoria y una igualdad por la Primera Nacional, años 2024 y 2025; y el restante partido por Copa Argentina en 2019 (el partido terminó 2-2 y Estudiantes ganó por penales).
TV
El partido se podrá ver a través de la plataforma AFA Play.
Estadio y árbitro
Felipe Viola será la autoridad del encuentro que se disputará desde las 15.30 en el Estadio Ciudad de Caseros.