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Colón busca puntos en Caseros: horario, formaciones y cómo ver el partido con Estudiantes

El rojinegro de Santa Fe visita desde las 15.30 a Estudiantes para seguir en lo más alto de la tabla de la zona A.

El sabalero viene de ganar en casa. Foto: Manuel Fabatía.El sabalero viene de ganar en casa. Foto: Manuel Fabatía.
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Colón visita este sábado 16 de mayo a Estudiantes de Caseros (Provincia de Buenos Aires) por la fecha 14 de la Primera Nacional. El partido corresponde a la zona A y arranca a la 15.30.

La información minuto a minuto

11:35 / Sáb. 16.05.2026

Convocados por Medrán

11:00 / Sáb. 16.05.2026

La probable sabalera

Si Medrán confirma en Caseros lo que ha ensayado en la semana, Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora y Muñoz; Marcioni, Bonansea y Lago serán los once titulares que jugarán el partido ante Estudiantes.

10:45 / Sáb. 16.05.2026

Racha negativa

En el historial reciente entre ambos equipos, los de Caseros se imponen con dos triunfos y un empate. Una victoria y una igualdad por la Primera Nacional, años 2024 y 2025; y el restante partido por Copa Argentina en 2019 (el partido terminó 2-2 y Estudiantes ganó por penales).

10:30 / Sáb. 16.05.2026

TV

El partido se podrá ver a través de la plataforma AFA Play.

10:15 / Sáb. 16.05.2026

Estadio y árbitro

Felipe Viola será la autoridad del encuentro que se disputará desde las 15.30 en el Estadio Ciudad de Caseros.

10:00 / Sáb. 16.05.2026

Fecha 14

Colón visita a Estudiantes de Caseros por la fecha 14 de la Primera Nacional. El sabalero marcha puntero, junto con el Deportivo Morón.

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