Fue, sin dudas, el primer ladrillo en la pared de la era José Alonso. Es más, desde antes de ganar había una obsesión fija: Diego Colotto. Las ganas de Colón fueron tan grandes que el mismo ex zaguero de Quilmes y Estudiantes dejó su zona de confort en un grande de Primera División como Independiente de Avellaneda para “bajar” al ascenso, encabezando el “Operativo Retorno” del Sabalero.
Elogios de Colotto a Medrán: “Es uno de los mejores DT de la categoría”
El Secretario Técnico que contrató José Alonso reconoció que “la gente está ilusionada e identificada con este equipo”. Hubo generosos conceptos con el DT y un anticipo del mercado de invierno: “Buscamos jugadores que se adapten rápido”.
Colotto, el primer ladrillo de Alonso
Asegurar a Ezequiel Medrán como entrenador, “cortar” al “Pulga” Luis Miguel Rodríguez con argumentos futbolísticos y prácticamente armar un Colón “nuevo” con 16 refuerzos fueron sus primeros grandes desafíos. Hoy, con 12 fechas disputadas, ya se consumió un tercio de la temporada: Colón está donde tiene que estar. Es puntero de su zona.
En un alto en el camino, después de All Boys pero antes de Estudiantes de Caseros, Diego Colotto dialogó con los colegas deportivos de la televisión pública provincial (RTS), dejando conceptos más que interesantes.
Esa idea fija de “hay que mantenerse en los primeros puestos para llegar con chances al tramo final del campeonato” es algo que se viste de obligación en el Mundo Colón.
“Todavía nos queda mucho por delante, muchas cosas que corregir y seguir creciendo”, expresó Colotto al referirse al proceso que encabezan junto al entrenador Ezequiel Medrán.
Además, remarcó el respaldo de la dirigencia, el compromiso del plantel y el acompañamiento de los hinchas: “La gente vio muestras del equipo, se siente identificada por lo menos con el esfuerzo y con la entrega”.
Cuando llegó Diego Colotto como manager y/o secretario técnico había que tomar una decisión insignia: le tema entrenador. Porque Ezequiel Medrán, sin cláusula de salida y contrato vigente, estaba desgastado por el final del año pasado, pero las opiniones eran divididas.
“Los dirigentes pensaban que Medrán, con otras herramientas (leáse, mejores jugadores y con un ordenamiento económico), podía tener otro resultado”. La foto de hoy, con Colón puntero, les da la derecha.
Pero a la hora de hablar del entrenador, Diego Colotto no anda con vueltas: “Ezequiel es uno de los mejores técnicos de la categoría y pueda tener esa posibilidad me parece que en ese sentido venimos trabajando bien en Colón”.
Los rivales por el ascenso y los refuerzos
Colón es puntero, junto a Morón, en una zona donde ya aparecen dos “pesados” como escoltas: Madryn junto a Godoy Cruz. Del otro lado, donde manda Jujuy, se prendió San Martín de Tucumán.
Para Diego Coloto, “el campeonato de la Primera Nacional es muy competitivo”, pero además aseguró que “es un torneo en la que 10 o 15 equipos piensan que pueden ser campeón”.
“En la última etapa del torneo es donde es más complicado obtener resultados, pero es donde el equipo tiene que llegar en mejores condiciones”, deslizó Colotto, a partir de aquella frase cabecera de Iván Raúl Delfino: “Es una carrera de largo aliento, la gana quien resiste”, había dicho el “Grandote”, primer DT de Colón en la “B” hace tres años.
Como se sabe, en un par de fechas el ascenso activará el llamado mercado de invierno, donde la AFA habilitará cuatro caras nuevas por cada uno de los equipos. Lo que deslizó el entrenador Ezequiel Medrán es lo mismo que confirmó Diego Colotto: Colón con su secretaría técnica ya trabaja en los refuerzos para la segunda parte del ascenso.
“Buscamos jugadores que en este corto período se puedan adaptar lo más rápido posible”, avisó el secretario técnico. Al mismo tiempo, el manager anticipó el perfil de “los cuatro nuevos” para Medrán: “Tiene que llegar futbolistas que puedan soportar la presión o la magnitud de jugar en Colón”, cerró Colotto.
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