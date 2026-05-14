Colón enfoca en Estudiantes de Caseros

Elogios de Colotto a Medrán: “Es uno de los mejores DT de la categoría”

El Secretario Técnico que contrató José Alonso reconoció que “la gente está ilusionada e identificada con este equipo”. Hubo generosos conceptos con el DT y un anticipo del mercado de invierno: “Buscamos jugadores que se adapten rápido”.