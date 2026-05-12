Este sábado a las 15.30 en el Ciudad de Caseros

Budiño vuelve con Colón al lugar donde marcó un récord

Fue uno de los “pedidos” especiales del entrenador a los dirigentes y la secretaría técnica cuando se formó el proyecto 2026. El ahora “1” sabalero logró 21 vallas invictas y superó los 675 minutos sin recibir goles con el "Pincha". Fue una de las figuras contra All Boys.