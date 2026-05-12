Si en un partido, más allá de los dos goles, el arquero de Colón presentó credenciales fue en este último en el Cementerio de los Elefantes. En este 3-2 “loco” y raro, donde el equipo de Ezequiel Medrán debió ganar por dos o tres goles sin sufrir, la particularidad es que Matías Budiño fue determinante con tapadas y voladas ante All Boys.
Budiño vuelve con Colón al lugar donde marcó un récord
Fue uno de los “pedidos” especiales del entrenador a los dirigentes y la secretaría técnica cuando se formó el proyecto 2026. El ahora “1” sabalero logró 21 vallas invictas y superó los 675 minutos sin recibir goles con el "Pincha". Fue una de las figuras contra All Boys.
Un arquero "casero" en Caseros
Ahí está la rareza: en un equipo que debió golear, una de sus figuras fue el propio arquero, requerido y ovacionado como nunca. Ahora, siendo el “1” de Colón puntero, Matías Budiño volverá a un lugar donde fue muy feliz y donde lo adoran.
Es que en el arco de Estudiantes de Caseros logró varias cuestiones: 1) Lo consideraron uno de los tres mejores arqueros de la temporada pasada; 2) Logró 21 vallas invictas en 40 partidos, con un total de 3.600 minutos en cero; 3) Se lo denominó en Caseros el “Arquero Récord” en la historia del “Pincha” de Caseros: superó los 675 minutos sin recibir goles.
Antes de fichar en el Sabalero, el ex jugador de Estudiantes de Buenos Aires acumulaba un total de 208 partidos oficiales en los que recibió 209 goles desde su debut con la camiseta de Dock Sud hasta el último paso por Estudiantes, donde jugó 75 partidos en los que le anotaron 51 veces en las últimas dos campañas.
“Mirá, de entrada Colón lo buscó, fue un pedido expreso de Medrán y de ahí para Colotto. A la negociación la encaró directamente José Alonso con su par de Estudiantes de Caseros: el préstamo es por un año pero Colón tiene opción de compra; no recuerdo si de 500.000 o 600.000 dólares por toda la ficha”, comenta a El Litoral uno de los representantes de Matías Budiño.
Siendo el arquero titular de Colón puntero, volverá a recorrer lugares conocidos durante dos años de su vida; aunque esta vez le tocará el vestuario visitante en el Ciudad de Caseros.
“Me pone contento por Mati porque hoy le tocó aparecer en momentos importantes. El arquero también necesita esa atajada que te hace ganar partidos”, fue el elogio del entrenador Ezequiel Medrán, que lo elogió después del 3-2 contra All Boys del domingo pasado en el estadio Brigadier López.
Budiño: "Colón es un club muy grande"
“Lo que me hizo decidir por Colón justamente es Colón. Es un club muy grande, importante, que no se merece estar en esta categoría que hoy le toca estar”, decía el “1” a El Litoral ni bien pisaba Santa Fe.
“La realidad también marca que eso no alcanza con decirlo sino que hay que demostrarlo dentro de la cancha y durante todo el campeonato.
"Colón tiene una hinchada muy pasional y que exige mucho y a mí en lo particular me gustan los desafíos, especialmente los que de movida aparecen difíciles. Soy de las personas que no le gusta quedarse en la zona de confort porque si no sería todo muy tranquilo y muy fácil", agregó Budiño.
El oriundo de San Pedro agregaba: “Nosotros tenemos que saber que Colón merece y tiene que ser protagonista en cualquier cancha que le toque jugar. Está claro que el objetivo principal es ascender y por eso cada uno de mis compañeros que tomó la palabra dijo lo mismo", sumó.
Y ahora, con un tercio del campeonato consumido, hay una frase de Matías Budiño que retumba en el Mundo Colón: "Muchas veces en el fútbol ese tema parece que no se quiere tocar y no se quiere decir la palabra ascenso porque da miedo y retrae un poco, pero yo personalmente creo que no es así, y que hay que tener claro que el objetivo principal de esta temporada es conseguir el ascenso”.
Matías Alexis Budiño, arquero con gran recorrido en el ascenso, experiencia en la Primera Nacional y un pasado en Boca, compartió plantel con figuras como Carlos Tévez, Daniel Osvaldo y Agustín Marchesín.
Nacido el 3 de julio de 1995 en San Pedro, Buenos Aires, Budiño llegó al Sabalero para defender el arco en la Primera Nacional con una mochila cargada de rodaje y continuidad, algo que el puesto exige y que no sobra.
Budiño hizo sus primeros pasos en la Liga Sampedrina, en el club La Esperanza; después hizo inferiores en Ferro y Boca, donde estuvo desde octava división hasta llegar a Reserva, bajo la conducción de Rolando “el Flaco” Schiavi. Incluso fue citado al plantel profesional dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
Sin oportunidades en Primera, empezó su camino en el ascenso. En 2016 llegó a Dock Sud, donde se consolidó como titular y jugó 63 partidos en la Primera “C”. Su buen rendimiento lo llevó a Excursionistas, donde volvió a ser protagonista con 50 encuentros defendiendo el arco del Villero.
Las actuaciones en la cuarta categoría le abrieron la puerta de Quilmes, que lo incorporó a préstamo. Luego pasó por Patronato, donde sumó minutos en liga y copas, y finalmente encontró continuidad plena en Estudiantes de Buenos Aires, club en el que mostró su mejor versión.
Con el Pincha de Caseros jugó 74 partidos entre 2024 y 2025, con números muy sólidos: 51 goles recibidos, una media inferior a 0,70 por partido y varias vallas invictas, convirtiéndose en uno de los arqueros más regulares de la categoría.
Hoy es el arquero del Colón puntero, el mismo que este sábado a las 15.30 pisará un césped que conoce y se parará debajo de un caño horizontal que fue parte de su familia en el arco de Estudiantes de Caseros.