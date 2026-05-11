Si bien se cerró la fecha 13 de la temporada de ascenso, pasaron las primeras 12 fechas (recordar que falta la número 4 contra Chaco For Ever que no se jugó por el paro y se recuperará al final de todo cuando termine la primera rueda).
En la zona de Colón mandan cuatro que eran “fija” y una gran sorpresa
Se jugaron las primeras 12 fechas de una temporada que tiene 36 capítulos; es decir un tercio de la competencia de ascenso. Colón está donde tiene y “debe” estar. Más allá de Morón, Madryn y Godoy Cruz arrimaron.
Considerando que la temporada regular tiene 36 capítulos, el ascenso consumió un tercio de la Primera Nacional. Colón está donde tiene que estar y donde “debe” estar: puntero.
Colón está donde todos imaginaban
De a poco, si bien falta una eternidad, los roles se van definiendo. Si uno toma la terraza de la zona “A” están los que eran “fija” y se mezcla “la sorpresa” del ascenso todo que es Ciudad Bolívar, equipo que debuta en la categoría y está dando la nota.
Los punteros son el Deportivo Morón y Colón, ambos con 22; los escoltas son Deportivo Madryn, Godoy Cruz y Ciudad Bolívar, todos con 19. No hace falta explicar porqué Colón es candidato y está donde tiene que estar, a pesar del recordatorio de su entrenador, Ezequiel Medrán: “No hay que confundirse, tenemos que estar ahí arriba en octubre”.
Colón, con nueva dirigencia y una estructura deportiva renovada (con Diego Colotto como secretario técnico a la cabeza), se reforzó con jugadores de nivel en la categoría, armó un plantel nuevo y hasta repatrió del fútbol mexicano a un Campeón 2021 en la noche de San Juan: Federico Lértora, hoy una de las figuras del equipo de Ezequiel Medrán. Para todos, “el gran candidato” es Colón.
El otro puntero, el Deportivo Morón, no es sorpresa. Mantuvo su secretaría técnica (Leandro Villarruel), renovó a su entrenador (Walter Otta) y al mismo tiempo no se desprendió de la base exitosa de 2025 donde llegó a semifinales y fue eliminado de manera muy polémica por el Deportivo Madryn.
“Yo hace cinco años que vengo trabajando en el club. Nuestro objetivo es repetir o mejorar lo del año pasado, con presupuestos austeros, mucho trabajo y scouting en inferiores. El 9 de Colón es de los mejores de la categoría, sin dudas; el nuestro viene de Deportivo Español. Colón es el candidato y tiene que ganar el torneo. ”, explica Villarruel que estuvo cerca de Colón.
“Los contactos empezaron cuando nosotros estábamos jugando semifinales del reducido. No pude enfocarme de lleno en eso y me quedó la espinita de no haber coincidido con los tiempos que necesitaba Colón”, explica.
“Tenía un año más de contrato y sentí que no podía hacer algo distinto a lo que le pido a los jugadores. Había que cumplir. Por eso decidí quedarme hasta el 31 de diciembre”, dijo el secretario técnico de Morón, hoy puntero junto al Sabalero. “Tomaron una muy buena decisión en Colón contratando a Diego (Colotto), que es un gran profesional”, cerró.
Morón líder con Colón y tres escoltas
Vamos a los tres escoltas. Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza es el otro, junto a Colón, que “tiró la casa por la ventana” para volver rápido a Primera. Ya cortó a un DT pero el reemplazo arrancó con todo.
Es que Pablo De Muner tuvo un estreno ideal como entrenador de Godoy Cruz. En su primer partido al frente del “Tomba”, el equipo mendocino derrotó 2 a 1 a Racing de Córdoba jugando de local y consiguió un triunfo importante para acomodarse en la pelea de la zona A de la Primera Nacional.
La gran figura de la tarde fue Martín Pino, ex delantero de San Martín, autor de los dos goles del conjunto mendocino. Gracias a esta victoria, Godoy Cruz alcanzó el cuarto puesto de la tabla de posiciones y quedó a apenas tres puntos de los líderes, en una zona que continúa extremadamente pareja.
Otro de los escoltas es el Deportivo Madryn, que ganó un partidazo en Salta. Por la fecha 13 correspondiente al Grupo A de la Primera Nacional, Deportivo Madryn logró un valioso y trabajado triunfo 3-2 frente al conjunto salteño.
Gran salida para los de Cristian Díaz que sumaron cuatro de 6 en sus dos excursiones consecutivas como visitante. Con este resultado quedó tercero a tres puntos de los líderes Morón y Colón.
Fue victoria del Aurinegro, que se trajo tres puntos valiosos de Salta y con este resultado quedó en la tercera posición en la tabla de posiciones de un parejo Grupo A con 19 puntos.
Para Central Norte fue el sexto partido sin ganar y amargo debut para Sciacqua: en la siguiente fecha, los chubutenses recibirán a Ferro, con la intención de seguir al acecho de los líderes Deportivo Morón y Colón.
El tercer escolta, también con 19 puntos, es la revelación del ascenso. El Club Ciudad de Bolívar venció por 1 a 0 a Chaco For Ever en el Estadio Juan Alberto García y logró una victoria que le permitió alcanzar los 19 puntos y ubicarse en el segundo puesto de la tabla compartido junto a Deportivo Madryn y Godoy Cruz.
Tras la reciente pérdida del invicto ante Ferro, el Celeste demostró carácter para recuperarse rápidamente y se llevó tres puntos vitales desde Resistencia.
Esta victoria inyectó una dosis de confianza fundamental para el plantel de Funes, que ahora deberá validar lo conseguido fuera de casa ante su gente.
En la próxima jornada, Ciudad de Bolívar regresará al Estadio Municipal Eva Perón para enfrentar a Acassuso, con la ilusión intacta de seguir peleando en los puestos de vanguardia de la Primera Nacional. El partido se disputará el próximo sábado 16 de mayo a las 16.
Así las cosas, con un tercio de la temporada, se puede sacar “la primera foto” de la zona “A” donde milita el Sabalero. Sin dudas, Colón está donde tiene y donde “debe” estar: arriba, líder, puntero. Compartido, pero puntero. Y de los tres escoltas, dos que se armaron para el protagonismo y otro que es la gran sorpresa de todo el ascenso.