Se jugó un tercio de la temporada de ascenso

En la zona de Colón mandan cuatro que eran “fija” y una gran sorpresa

Se jugaron las primeras 12 fechas de una temporada que tiene 36 capítulos; es decir un tercio de la competencia de ascenso. Colón está donde tiene y “debe” estar. Más allá de Morón, Madryn y Godoy Cruz arrimaron.