Colón derrotó 3 a 2 a All Boys, en el partido correspondiente a la décimo tercera fecha de la la Primera Nacional 2026.
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón ante All Boys
El Sabalero derrotó 3 a 2 a El Albo en el estadio Brigadier General Estanislao López por la décimo tercera fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón arrancó ganando prácticamente desde el vestuario. A los 4 minutos del primer tiempo puso en ventaja con gol de Lértora. Luego Marcioni estiró la ventaja a los 30 del primer tiempo.
En el complemento, el Albo descontó a los 13 con tanto de Tabares. Inmediatamente, a los 17 minutos, Lago sostuvo la ventaja con gol de penal. Y sobre el final del partido, a los 49 del complemento, volvió a descontar All Boys con gol de Zafarana.
De esta manera, Colón volvió a la victoria luego de tres partidos y logró sostenerse arriba en la tabla.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.