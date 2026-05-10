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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón ante All Boys

El Sabalero derrotó 3 a 2 a El Albo en el estadio Brigadier General Estanislao López por la décimo tercera fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón derrotó a All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.Colón derrotó a All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.
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Colón derrotó 3 a 2 a All Boys, en el partido correspondiente a la décimo tercera fecha de la la Primera Nacional 2026.

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Colón arrancó ganando prácticamente desde el vestuario. A los 4 minutos del primer tiempo puso en ventaja con gol de Lértora. Luego Marcioni estiró la ventaja a los 30 del primer tiempo.

En el complemento, el Albo descontó a los 13 con tanto de Tabares. Inmediatamente, a los 17 minutos, Lago sostuvo la ventaja con gol de penal. Y sobre el final del partido, a los 49 del complemento, volvió a descontar All Boys con gol de Zafarana.

De esta manera, Colón volvió a la victoria luego de tres partidos y logró sostenerse arriba en la tabla.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

Así quedó la tabla

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