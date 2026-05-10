Domingo de fiesta en el Brigadier

Colón le ganó claramente a All Boys y alcanza la punta del grupo

Fue 3 a 2 con los goles de Lértora, Marcioni y Nacho Lago de Penal. Tabares y Zafarana descontaron para los de Floresta. El equipo de Medrán triunfó después de 3 partidos y con 22 puntos alcanzó al Deportivo Morón en el primer puesto del Grupo A. El sábado que viene visita a Estudiantes en Caseros.