En una fría tarde de sábado en el Monumental de barrio Alberdi, Atlético de Rafaela volvió a hacerse fuerte ante su gente y consiguió un triunfo necesario para seguir prendido en la parte alta de la Zona B de la Primera Nacional. La Crema venció 1 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 13, gracias a un gol de Martiniano Moreno, su principal carta ofensiva y goleador del equipo en el campeonato.
Atlético Rafaela se quedó con los tres puntos frente a Gimnasia y Tiro de Salta
Con gol de Martiniano Moreno, la Crema le ganó al Lobo salteño, recuperando la senda del triunfo luego de dos partidos sin victorias, recuperando posiciones en la pelea de la Zona B.
El conjunto dirigido por Iván Juárez llegaba con la necesidad de recuperarse después de la derrota sufrida en Tucumán, donde no había podido sumar. Del otro lado aparecía un rival golpeado, que arribó a Rafaela con tres caídas consecutivas entre Primera Nacional y Copa Argentina.
Para este compromiso, el entrenador celeste realizó variantes en el once inicial. En defensa salieron Agustín Solveyra y Nicolás Ramos, mientras que en el mediocampo no estuvo Francisco Nouet, ausente por lesión. Sus lugares fueron ocupados por Gabriel Fernández, Agustín Obando y Ciro Leineker, modificaciones que también alteraron el orden táctico del equipo.
De esta manera, Atlético salió a la cancha con Mayco Bergia; Leonardo Flores, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa y Agustín Obando; Martiniano Moreno, Lucas Albertengo y Ciro Leineker.
Dominio celeste, pero poca claridad
Como suele ocurrir cada vez que juega en Rafaela, Atlético asumió el protagonismo desde el inicio. Intentó instalarse en campo rival, abrir la cancha y lastimar por los costados, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar ese dominio en situaciones realmente claras.
Durante los primeros 45 minutos, el equipo local pisó el área de Joaquín Papaleo, pero casi no logró exigir al arquero visitante. Una aparición de Moreno por izquierda y un cabezazo de Gabriel Fernández tras un tiro de esquina fueron de lo más destacado en una etapa inicial en la que la intención fue mayor que la precisión.
Gimnasia y Tiro, por su parte, apostó a transiciones rápidas y a la conducción de Walter Montoya, aunque tampoco consiguió incomodar demasiado a Bergia. El ex Rosario Central tuvo la llegada más clara de la visita con un remate desde la puerta del área, controlado sin problemas por el arquero albiceleste.
Así se fue el primer tiempo: con Atlético manejando más la pelota, pero sin la profundidad necesaria para quebrar el cero.
Moreno rompió el cero
En el complemento, Juárez movió rápido el banco y mandó a la cancha a Marcos Fernández en lugar de Obando, buscando mayor dinámica en ataque. La Crema mantuvo la postura ofensiva y volvió a insistir por los costados, con Albertengo como referencia dentro del área.
A los 8 minutos llegó una de las jugadas más discutidas de la noche. Moreno encaró por izquierda, ingresó al área y cayó tras un contacto que pareció claro. Sin embargo, el árbitro interpretó simulación y amonestó al atacante surgido en Estudiantes de La Plata, provocando el reclamo de todo el banco local.
Juárez volvió a modificar la ofensiva con el ingreso de Mauro Quiroga por Leineker, buscando presencia y juego aéreo. Sin embargo, con el correr de los minutos Gimnasia empezó a encontrar espacios en el fondo celeste y se animó a jugar más cerca de Bergia.
Cuando el partido parecía entrar en un tramo de incertidumbre, apareció la diferencia. A los 18 minutos del segundo tiempo, Moreno volvió a romper por izquierda, ingresó al área y sacó un remate que Papaleo no pudo contener del todo. El delantero fue rápido para capturar el rebote y empujar la pelota al fondo de la red.
Con ese tanto, Atlético se puso 1 a 0 y el Monumental encontró el desahogo que venía buscando.
Bergia sostuvo la ventaja
La ventaja no le dio tranquilidad plena al local. Gimnasia y Tiro reaccionó rápido y empezó a cargar con mayor decisión sobre el área rafaelina. A los 23 minutos, Contín metió un cabezazo que se fue apenas por arriba del palo derecho. Poco después, Nicolás Rinaldi obligó a una buena intervención de Bergia.
Atlético, con espacios para la contra, no logró resolver bien las salidas y terminó sufriendo más de la cuenta. A los 30 minutos, el arquero celeste volvió a aparecer tras un centro de Villarreal y un cabezazo de Contín, en una acción en la que también hubo reclamo por infracción previa.
En busca de aire fresco, Juárez mandó a la cancha a Matías Pardo, quien reapareció después de varias fechas afuera por lesión. El ex Chacarita ingresó por Albertengo con la intención de darle otra claridad a los últimos metros.
La Crema tuvo una chance clarísima para liquidarlo a los 34 minutos, cuando Gabriel Fernández paró la pelota de pecho dentro del área y remató. El disparo dio primero en el travesaño, luego en la base del palo izquierdo y finalmente fue rechazado sobre la línea por la defensa salteña.
Gimnasia también tuvo la suya cerca del final. A los 40 minutos, Walter Montoya probó desde media distancia y la pelota se estrelló contra el palo izquierdo de Bergia, que voló y terminó haciendo todavía más espectacular una jugada que pudo cambiar la historia.
Tres puntos para seguir arriba
Atlético aguantó los últimos minutos, defendió la ventaja y terminó celebrando un triunfo tan trabajado como necesario. Con el gol de Martiniano Moreno, que ya suma seis tantos en el campeonato, el equipo de Iván Juárez volvió a ganar y se mantiene en los primeros puestos de la Zona B, aunque con un partido más que algunos de sus competidores directos.
La próxima fecha tendrá una prueba importante: la Crema visitará a Atlanta, otro de los protagonistas del grupo. Antes de pensar en ese compromiso, Atlético disfruta una victoria que le permite recuperar confianza, sostenerse arriba y volver a sonreír en barrio Alberdi.