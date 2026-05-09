A pesar de la buena reacción y mejoría en condición de visitante contra Los Andes en el Gallardón de Lomas de Zamora, el entrenador Ezequiel Medrán mete tres retoques para jugar este domingo a las 18 en el Cementerio de los Elefantes ante un All Boys que no levanta en el ascenso.
Colón calienta el frío del domingo ante su gente
Medrán mete tres cambios: Allende por Castet, Marcioni por Toledo y Lértora por Olmedo. Sarmiento se ganó un lugar entre los once con ese golazo en Lomas.
Colón, que es escolta y nunca perdió de local en el Brigadier López, tendría las siguientes modificaciones: Leandro Allende en lugar de Facundo Castet para marcar la punta izquierda en la sólida defensa sabalera; Julián Marcioni en lugar del interesante Agustín Toledo y Federico Lértora que volvería por Sebastián Olmedo.
Así las cosas, el once sabalero para calentar con su gente este frío domingo de mayo sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.
En la previa, Ignacio Antonio palpitó lo que se viene este domingo: "La camiseta de Colón es una camiseta muy pesada. Vine a un club grande de la Argentina y eso implica una exigencia muy grande. Pero hay un plantel maduro que entiende lo que nos estamos jugando" dijo a La Central Deportiva.
"Vivir el aniversario de Colón ante la gente fue una cosa espectacular. Y por eso estoy feliz de pertenecer a este club enorme. Al ver toda esa gente te dan ganas de que sea el día del partido", explicó acerca de lo vivido en la semana con una multitud sabalera esperando los 121 años.
"Todos los rivales contra nosotros se juegan un poquito más. Y por eso, la exigencia en Colón es mayor que en otros clubes. De local nos venimos haciendo muy fuertes. Es un torneo largo, parejo y hay que sumar en todo momento. El equipo se encuentra bien y es un equipo de cabeza fuerte", agregó el titular indiscutido de Medrán en la zona de medios.
El DT de All Boys, Aníbal Biggeri, también “jugó” el partido que se viene este domingo a las 18: “Colón es un equipo de Primera División. Todas son finales y es un campeonato muy parejo. Nadie puede negar la trascendencia que tiene Colón. Sabemos que tenemos que hacer nuestro partido para enfrentar a este gran rival”.
“Iremos a tratar de hacer un buen papel en Santa Fe para llevarnos los tres puntos. Tenemos un club ordenado y un presupuesto muy corto. Es un campeonato muy parejo y nuestro objetivo es entrar al Reducido”, dijo el DT de Floresta.
“Es un partido lindo para jugar. Vamos a tratar de hacer nuestro juego. Colón es una institución hermosa, con mucha gente. Pero si no creyera que podemos dar el golpe, no iría a jugar. Siempre tenemos esperanzas”, dijo Biggeri.
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Para Colón-All Boys este domingo a las 18 en el Cementerio de los Elefantes, la AFA designó como árbitro principal del encuentro a Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Matías Bianchi y Cristian Herrera como asistentes, mientras que Mateo Bocaccia oficiará de cuarto árbitro.