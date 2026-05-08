El Sabalero cuida su fortaleza

“Todos los chicos” (All Boys) en la casa del más grande (Colón)

El equipo de Ezequiel Medrán, que está invicto ante su gente en el Cementerio de los Elefantes, vuelve a jugar este domingo a las 18. El objetivo es claro: ganar para seguir arriba. Tres cambios respecto a Los Andes.