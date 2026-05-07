Este domingo antes de las 18

Antes de All Boys, Colón recuerda su hazaña contra el Santos de Pelé

La Subcomisión de Cultura, Historia y Museo organiza el tributo junto a la Secretaría de Relaciones Públicas y Humanas de la entidad sabalera. Estarán los familiares de esos jugadores y el icónico trofeo que fue recuperado en 2025.