Siguen siendo horas y días muy sensibles para todo el Mundo Colón. Porque el Sabalero siempre tiene su propia “Semana de Mayo”: primero, el aniversario, que esta vez generó una multitud en las calles de la ciudad, esperando por “Cacho” Deicas (tremendo acierto de los dirigentes en llamarlo), los fuegos artificiales y las doce de la noche.
Antes de All Boys, Colón recuerda su hazaña contra el Santos de Pelé
La Subcomisión de Cultura, Historia y Museo organiza el tributo junto a la Secretaría de Relaciones Públicas y Humanas de la entidad sabalera. Estarán los familiares de esos jugadores y el icónico trofeo que fue recuperado en 2025.
Un festejo "obligado" por la historia
Pero, además, de la vigilia del 4 de mayo y el festejo de cumpleaños del 5, el mes siempre es especial porque cada 10 de mayo la popular entidad del Barrio Centenario recuerda la hazaña y epopeya del año 1964 cuando “el humilde Colón de Santa Fe se queda con el invicto del Santos de Pelé”, considerado el mejor equipo del mundo por ese entonces.
Esta vez, como si todo saliera “redondito”, el 10 de mayo es domingo y está programado oficialmente el partido contra All Boys desde las 18 en el Cementerio de los Elefantes. Por lo tanto, el festejo será doble.
Concretamente, “con motivo de conmemorarse el domingo 62 años del triunfo frente al Santos de Pelé, la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo junto a la Secretaría de Relaciones Públicas y Humanas de Colón llevarán adelante, en la previa del partido frente a All Boys, un acto recordatorio.
“El mismo consistirá de un homenaje, junto a familiares, a los jugadores que lograron aquella inolvidable gesta, además de exhibir en el campo de juego el trofeo obtenido en dicho encuentro y que, en 2025, fuera recuperado por la Subcomisión”, informa la popular entidad del Barrio Centenario.
El 29 de agosto de 2025, una producción de El Litoral (Darío Pignata) titulaba: Volvió al club y ya está en el Museo Sabalero..."A la Copa que Colón le ganó a Pelé la tenía el Gobernador Aldo Tessio". Luego, se explicaba:
“Ese partido quedó en la historia del fútbol mundial cuando el humilde Colón le ganó al poderoso Santos de Brasil. Ayer, Eladio Robbiati y Norma Madera, última compañera de vida de Aldo Tessio, donaron esa Copa al Museo de Colón. Momento icónico”.
En la crónica se explicaba que “se recuperó el icónico trofeo que el club le ganó el 10 de mayo de 1964 al legendario equipo brasilero Santos de Pelé y que dio nacimiento al mítico Cementerio de Elefantes.
Recuperación y reparación de la Copa
Eladio Robbiati, quien la donó y Norma Madera, última compañera de vida de Aldo Tessio. Estuvieron presentes las familias de "Beto" Poncio, "Ploto" Gómez, "Chengo" Canteli y Osvaldo Gras, mascota en aquel partido", según narraba Diego Meloni a El Litoral.
Para llegar a ese punto, hubo toda una explicación: "Veníamos contando en los últimos tiempos que habíamos recuperado el año pasado una pelota del Santos de Pelé de la gira del año '64; habíamos conseguido fotos originales de ese partido”.
Todo se fue sumando al Museo. “Después de un par de semanas largas de negociaciones y charlas, poder traer de vuelta a casa tras 54 años de ausencia, nada más y nada menos que la Copa, el trofeo que Colón obtuvo en el partido frente al Santos de Pelé el 10 de mayo de 1964. Es esa famosa Copa en la cual se lo ve al "Beto" Poncio levantándola después de del partido", contaba Diego.
"Lo cierto es que Aldo Tessio la tuvo en sus manos y cuando fallece, su mujer, Norma Madera, que la semana pasada nos recibió en su casa para entregarnos también el carnet de socio vitalicio de don Aldo, decide entregársela al Dr. Eladio Robbiati, médico veterinario cercano a la familia.
"La copa pasó a manos de Robbiati en el 2006 y durante 19 años la tuvo en su custodia.
"Siempre la idea fue devolverla cuando estuvieran dadas las condiciones; más que nada las garantías de seguridad para que el trofeo pueda retornar al club y que no pase algo como lo que contaba recién: un día alguno la manotea y se la lleva a su casa; o que la copa se perdiera o que no se le diera el valor y el rigor histórico que necesitaba", aporta Diego Meloni.
"Este paso implicó un par de semanas, con largas charlas de entendimientos y de explicar lo que estamos haciendo desde la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón. Conclusión: el martes terminó la historia con la firma de un acta pública en una Escribanía, como para que entendamos un poco la seriedad que se le dio a este asunto".
"Lo cierto es que Aldo Tessio la tuvo en sus manos y cuando fallece, su mujer, Norma Madera, que la semana pasada nos recibió en su casa para entregarnos también el carnet de socio vitalicio de don Aldo, decide entregársela al Dr. Eladio Robbiati, médico veterinario cercano a la familia. La copa pasó a manos de Robbiati en el 2006 y durante 19 años la tuvo en su custodia.
"Siempre la idea fue devolverla cuando estuvieran dadas las condiciones; más que nada las garantías de seguridad para que el trofeo pueda retornar al club y que no pase algo como lo que contaba recién: un día alguno la manotea y se la lleva a su casa; o que la copa se perdiera o que no se le diera el valor y el rigor histórico que necesitaba", aporta Diego Meloni.
"Este paso implicó un par de semanas, con largas charlas de entendimientos y de explicar lo que estamos haciendo desde la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón. Conclusión: el martes terminó la historia con la firma de un acta pública en una Escribanía, como para que entendamos un poco la seriedad que se le dio a este asunto".
La historia agrega que Aldo Tessio la tuvo en sus manos y cuando fallece, su mujer, Norma Madera, decide entregársela al Dr. Eladio Robbiati, médico veterinario cercano a la familia. La copa pasó a manos de Robbiati en el 2006 y durante 19 años la tuvo en su custodia.
“Siempre la idea fue devolverla cuando estuvieran dadas las condiciones; más que nada las garantías de seguridad para que el trofeo pueda retornar al club y que no pase algo como lo que contaba recién: un día alguno la manotea y se la lleva a su casa; o que la copa se perdiera o que no se le diera el valor y el rigor histórico que necesitaba", agrega Meloni.
Toda esta hermosa historia de amor futbolero quedará reflejada este domingo, antes de las 18 cuando inicie Colón-All Boys en el Cementerio de los Elefantes, con el obligado tributo a la hazaña contra el mítico Santos de Pelé.
Juan Luis Pérez; Carlos Larpín, Juan Bareiro, Alberto Poncio y Ediberto Pérez (Ceballos); José Luis Broggi (Demetrio Gómez), Cilenio López, Luis Cabaña y Norberto Serenotti (García); Luis López y Fernando López.
Todos ellos, junto al DT José “Chengo” Canteli, quedaron en la historia, al igual que Ítalo Pedro Giménez, el presidente que (entre otras hazañas) quedó inmortalizado por la epopeya contra el Santos de Pelé.
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