El presidente de Colón llevó tranquilidad al “10”...

“A Lago le mintieron y nos tenemos que hacer cargo: ¡el contrato está listo!”

José Alonso, en el marco de los 121 años de la popular entidad del Barrio Centenario, realizó importantes declaraciones. Incluso, habló de la pesada herencia de Godano: “Cuatro días antes de irse sacaron 240 millones de pesos en Mercado Pago”.