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El presidente de Colón llevó tranquilidad al “10”...

“A Lago le mintieron y nos tenemos que hacer cargo: ¡el contrato está listo!”

José Alonso, en el marco de los 121 años de la popular entidad del Barrio Centenario, realizó importantes declaraciones. Incluso, habló de la pesada herencia de Godano: “Cuatro días antes de irse sacaron 240 millones de pesos en Mercado Pago”.

José Alonso. Foto: El LitoralJosé Alonso. Foto: El Litoral
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“Hoy estamos en una línea de flotación, no llamaría inestable. Recibimos un club muy endeudado, parecía sencillo, pero aparecieron de manera determinante con un volumen de deuda grande", aseguró el máximo dirigente sabalero.

"Muchos me dicen que tengo que salir a hablar de esto y detallarlo, pero hay que dejar pasar un tiempo para ver en qué situación estamos, que había, que se hizo y que queda”, expresó el presidente sabalero José Alonso en charla con LT10 y en el marco de los 121 años del Club Atlético Colón.

El festejo de Lago por el 1 a 0. Crédito: Carolina Niklison"Nacho" Lago. Foto: Carolina Niklison

La pesada herencia en Colón

En la entrevista, detalló complicaciones de la “pesada herencia” de la gestión Godano: “Cuatro días antes de irse sacaron 240 millones de pesos en Mercado Pago, tomaron créditos de AFA y no tenemos derechos televisivos.

"Nos endeudamos para pagarle a jugadores que se fueron, además de eso teníamos que armar un equipo nuevo. No son cifras chicas, por eso no es sencillo enmarcar todo esto y salir a hablar, tenemos que hacer un equipo confiable en el medio para ascender”, explicó la máxima autoridad sabalera.

“La realidad con AFA es simple, cuando se logran relaciones afectivas, de empatía, crea posibilidades de plantear problemas, eso ayuda mucho a solucionar inconvenientes. Esa cercanía permite tener un descargo ante ciertas situaciones y evitar los litigios. Entre medio esas relaciones van llevando a negociar jugadores, se construye una relación de ida y vuelta”, dijo Alonso

En relación a los acontecimientos recientes vinculados a amenazas (pintadas, cánticos, banderas), José Alonso aseguró: “Me sorprende lo de la barra, yo no tengo contacto con nadie, no conozco a la gente que escribió eso.

"Esto ocurre en todos lados, no convienen estas cosas, tenemos que estar todos arriba del mismo barco, pero cuando empezamos con el tema amenazas, vamos por el camino incorrecto. En definitiva, no me perjudican a mí, lo hacen al club”.

Víctor Francisco Godano, hace dos años, cuando ganaba contundentemente las elecciones.Un "palito" a Godano. Foto: El Litoral

Se soluciona el tema Lago: la firma al caer

Finamente, el presidente sabalero habló de la situación de Ignacio Lago, cuyo contrato vence en diciembre de este año: “Hablé con el representante de Lago (N.de R.: Pablo Caro), las negociaciones no son de un día para el otro: la dirigencia que se fue le prometió muchas cosas...a Nacho, le fallaron y tenemos que hacernos cargo de eso.

"Ya está hecho el contrato, tenemos que solucionar algunas cosas en estos días. Anoche estuvimos con él, es un muy buen chico, buena persona, es un crack adentro y afuera de la cancha. Además, demostró que es un valiente, a la hipocresía social le pegó una cachetada, es un valiente”, cerró el pope sabalero por LT10.

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