La ciudad volvió a latir al ritmo de Club Atlético Colón en una nueva celebración de su aniversario, con miles de hinchas en las calles y una muestra de identidad que se renueva con el paso de los años. En ese marco, el dirigente José Alonso dialogó con El Litoral y dejó definiciones cargadas de emoción y sentido de pertenencia.
“Hay una pasión inigualable”: Alonso celebró el aniversario de Colón
En un nuevo aniversario del Sabalero, la ciudad se tiñó de rojo y negro. José Alonso destacó la pasión y pidió acompañar al equipo.
“Muy feliz, muy feliz porque otro aniversario nuevo de vida institucional y veo que las generaciones se recambian y sigue habiendo una pasión que yo diría que es inigualable en muchos clubes del fútbol argentino”, expresó. La imagen de la ciudad colmada de hinchas fue, para él, la mejor síntesis del presente emocional del club.
Una pasión que no se detiene
Las calles se poblaron desde temprano de camisetas rojinegras, banderas y caravanas que confluyeron en una vigilia cargada de emoción. “La calle está llena, pletórica de alegría, de pasión, de amor, de sentimiento. Las calles se han inundado de sabaleros”, describió Alonso, en una postal que se repite año tras año.
El festejo volvió a mostrar una característica distintiva del club: la transmisión generacional del sentimiento. Familias enteras participaron de la celebración, reafirmando un vínculo que trasciende lo deportivo y se instala como una identidad cultural en la ciudad.
Cacho, símbolo eterno y mensaje hacia adelante
Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la participación de Rubén Cacho Deicas, una figura inseparable de la historia reciente del club. Para Alonso, su presencia tiene un valor especial.
“Cacho es la expresión más sublime y la expresión más importante que tiene este Colón en su historia, porque ha llevado el canto a todos los lugares donde estuvo y eso hizo reconocer al club”, sostuvo. Además, remarcó el vínculo genuino del artista con la institución y con la gente.
De cara al futuro, el dirigente dejó un mensaje claro para socios e hinchas: “Este nuevo aniversario hay que festejarlo y después seguir, continuar viendo si podemos lograr el objetivo que todos nos trazamos, que es tratar de recuperar la categoría”.
En ese sentido, insistió en la importancia del acompañamiento colectivo. “No es fácil, pero creo que si todos nos unimos y trabajamos con el mismo destino, podemos lograrlo. Ahora, si empezamos a despedazarnos, a pensar distinto, a dudar, no. Hay que acompañar, cerrar los ojos y acompañar”, concluyó.
La celebración de un nuevo aniversario volvió a confirmar que Colón es mucho más que un club: es una expresión viva de identidad, pertenencia y pasión que sigue movilizando multitudes.