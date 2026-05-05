Otro aniversario sabalero

Colón: 121 años que pasaron y un amor eterno que lo espera

Aquellos niños que fundaron el club el 5 de mayo de 1905, jamás pudieron haber tomado dimensión de lo que generaron para todos los tiempos. Un sentimiento puro que llegó para quedarse definitivamente en el corazón de todas las generaciones de santafesinos.