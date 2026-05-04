Comenzaron los festejos por el 121° aniversario de fundación del Club Atlético Colón de Santa Fe con su tradicional caravana por las calles de la capital santafesina.
Colón y el comienzo de los festejos por sus 121 años
Este lunes los sabaleros llevan a cabo la vigilia de cara al 5 de mayo con una serie de actividades.
Desde la tarde del lunes, entre las 17 y 18, los hinchas y socios sabaleros se congregaron para iniciar el recorrido con epicentro en la zona del Puente Colgante.
Desde allí, con miles y miles que se van sumando, se reúnen en las inmediaciones de la sede sabalera ya en horas de la noche. Allí, desde las 22 horas fue pactado el inicio de las actividades oficiales.
El Litoral, acompañando la pasión de Colón como sponsor oficial del equipo, registró secuencias de la caravana y el comienzo de los festejos.
El itinerario
Como ya lo anunció el propio club, la “estrella” de estos 121 años será la inconfundible voz de Rubén “Cacho” Deicas. El ex integrante de Los Palmeras, que dejara para todos los tiempos el icónico “Soy Sabalero” en la final de la Copa Sudamericana con 40.000 hinchas y socios de Colón que desbordaron La Olla de Asunción del Paraguay, confirmó su presencia y tendrá doble presentación.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, “Cacho” brindará un primer show cerca de las 23 y luego volverá para cerrar cuando el show de fuegos artificiales marque las doce de la noche y el nuevo aniversario. “Queremos agradecer a Cacho Deicas y a su familia, porque no le cobra un solo peso a Colón. Es más, el mismo Cacho pidió cantar antes y cantar de nuevo cuando ya sea 5 de mayo”, explican desde el club al diario de Santa Fe.
Se montó un imponente escenario que está ubicado prácticamente en la calle, dando espaldas al portón de ingreso al Cementerio de los Elefantes. Además de “Cacho” Deicas, desde un par de hora antes hay conductores, DJ en vivo, videos y música para esperar el momento del estallido por los 121 años del viejo y querido Club Atlético Colón.
Cortes de tránsito
El operativo estableció una serie de interrupciones de tránsito en puntos clave cercanos al estadio Brigadier General Estanislao López, donde se concentrarán los festejos.
Según se informó, uno de los principales cortes se implementó en el acceso al Puente Carretero, en el tramo comprendido entre Cilsa y la cancha de Colón, entre las 20 y la 1.
A este se suman otras arterias importantes que permanecerán cerradas en el mismo horario. Se trata de avenida J. J. Paso, entre San José y Gobernador Freyre; Dr. Zavalla, entre Jujuy y J. J. Paso; y Gobernador Freyre, entre Jujuy y Pietranera.