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Arranca todo con la tradicional caravana

Así espera Colón su cumple: DJ, “Cacho” Deicas y fuegos artificiales

La popular entidad del Barrio Centenario cumple el martes 5 de mayo sus 121 años de vida y este lunes el pueblo sale a las calles para esperar las doce de la noche. “Gracias a Cacho porque no le cobra un solo peso a Colón”, remarcan desde el club.

Miles de hinchas de Colón copan las calles en la previa de su cumpleaños. Foto: Fernando NicolaMiles de hinchas de Colón copan las calles en la previa de su cumpleaños. Foto: Fernando Nicola
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Como ya es un sello inalterable con el paso de los años, el Mundo Colón vivirá este lunes su popular y tradicional vigilia esperando las doce de la noche para festejar un nuevo cumpleaños de la entidad del barrio Centenario, ya que el martes 5 de mayo llegarán los 121 años del “Negro” que es campeón del fútbol argentino.

Desde la tarde del lunes, entre las 17 y 18, los hinchas y socios sabaleros se convocan por redes sociales (filiales, agrupaciones, etc.) para iniciar la caravana ciudadana con epicentro en la zona del Puente Colgante. Desde allí, con miles y miles que se van sumando, la idea es llegar entre las 21 y las 22 a las inmediaciones de la sede sabalera y del propio Cementerio de los Elefantes. A la hora 22 arrancarán los locutores y el DJ esperando la caravana.

Caravana sabalera en una vigilia anterior rumbo al Brigadier López para celebrar el aniversario. Foto: Fernando NicolaCaravana sabalera en una vigilia anterior rumbo al Brigadier López para celebrar el aniversario. Foto: Fernando Nicola

Como ya lo anunció el propio club, la “estrella” de estos 121 años será la inconfundible voz de Rubén “Cacho” Deicas. El ex integrante de Los Palmeras, que dejara para todos los tiempos el icónico “Soy Sabalero” en la final de la Copa Sudamericana con 40.000 hinchas y socios de Colón que desbordaron La Olla de Asunción del Paraguay, confirmó su presencia y tendrá doble presentación.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, “Cacho” brindará un primer show cerca de las 23 y luego volverá para cerrar cuando el show de fuegos artificiales marque las doce de la noche y el nuevo aniversario. “Queremos agradecer a Cacho Deicas y a su familia, porque no le cobra un solo peso a Colón. Es más, el mismo Cacho pidió cantar antes y cantar de nuevo cuando ya sea 5 de mayo”, explican desde el club al diario de Santa Fe.

El tradicional festejo rojinegro vuelve a reunir a socios e hinchas en la ciudad. Foto: Fernando NicolaEl tradicional festejo rojinegro vuelve a reunir a socios e hinchas en la ciudad. Foto: Fernando Nicola

Se montará un imponente escenario que estará ubicado prácticamente en la calle, dando espaldas al portón de ingreso al Cementerio de los Elefantes. Además de “Cacho” Deicas, desde un par de hora antes habrá conductores, DJ en vivo, videos y música para esperar el momento del estallido por los 121 años del viejo y querido Club Atlético Colón.

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