Arranca todo con la tradicional caravana

Así espera Colón su cumple: DJ, “Cacho” Deicas y fuegos artificiales

La popular entidad del Barrio Centenario cumple el martes 5 de mayo sus 121 años de vida y este lunes el pueblo sale a las calles para esperar las doce de la noche. “Gracias a Cacho porque no le cobra un solo peso a Colón”, remarcan desde el club.