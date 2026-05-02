El empate le cerró más a Los Andes

Colón y una deuda que pagó pese a que no lo pudo ganar

El primer tiempo fue casi todo de Colón, se puso en ventaja con un golazo de Sarmiento y una ráfaga del local en el inicio del segundo tiempo le dio la chance del empate. Colón hizo un poquito más y mejoró la actitud de visitante.