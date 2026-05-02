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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón

El Sabalero empató 1 a 1 ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón por la décimo segunda fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón-Los Andes | Fecha 12 | Primera Nacional. Foto: Gentileza Los AndesColón-Los Andes | Fecha 12 | Primera Nacional. Foto: Gentileza Los Andes
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Colón empató 1 a 1 contra Los Andes, en el partido correspondiente a la décimo segunda fecha de la la Primera Nacional 2026.

Colón metió un golazo a 10 minutos del fin del primer tiempo.

Luego, recién al comienzo del segundo tiempo, el rojiblanco puso el 1-1.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

Así quedó la tabla

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