Enviado Especial a Buenos Aires
Colón, Los Andes, aquel adiós de Cococho Álvarez y la presencia de Vignatti en la reunión del jueves
En esa cancha, que Colón no visita desde hace décadas, jugó su último partido uno de los mejores jugadores de la historia rojinegra, en 1984.
Cococho Alvarez estuvo a la altura de los grandes ídolos de Colón. Para algunos fue el mejor de todos, otros lo pusieron en el podio con la Chiva Di Meola y el Bichi Fuertes, y los que no lo vieron jugar preguntarán si era mejor que el Pulga Rodríguez. Cococho jugaba muy bien en el puesto que lo pusieran. En Colón fue volante por izquierda, volante central, volante por derecha para aprovechar su perfil zurdo cuando enganchaba hacia adentro y tenía el panorama de toda la cancha, o también cuarto volante. Era el típico enganche, el jugador pensante, cerebral, que no necesitaba de grandes traslados sino que lo suplía con rapidez mental y sabiduría. En Colón jugó 213 partidos e hizo 45 goles, varios de ellos de tiro libre (le pegaba como los dioses). Al Pato Fillol nomás (uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino), le hizo cinco. Llegó en 1972 de la mano del Vasco Urriolabeitia. Una tarde, en cancha de Boca, jugó de líbero; Colón ganó y él también jugó muy bien en esa posición. Hizo ocho goles olímpicos en Deportivo Cali, todo un record. De Colón se fue a mitad de 1976 y volvió para dejar el fútbol con la camiseta de Colón, más allá de que su nacimiento futbolístico se dio en Estudiantes de La Plata, donde fue campeón de la Copa Libertadores.
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El recuerdo de Cococho Alvarez viene a cuento porque su último partido fue en cancha de Los Andes, el 26 de agosto de 1984. Ese día, Colón, que era dirigido por Eduardo Janín, se enfrentó con Los Andes y perdió 4 a 2. Cococho fue titular, pero Janín lo sacó en el segundo tiempo. En ese plantel estaban Tripicchio, Mércuri, Longo, “Batata” Merlo, Schneider, Vidal, Pighín, Balbuena, Carmona, Chena, Saturno y “Carozo” Mir, entre otros. “Carozo” fue goleador del torneo de Primera B de ese año aprovechando los pelotazos de Cococho.
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Esa tarde ventosa, nublada y fría en Lomas de Zamora, a Tripicchio le hicieron un gol desde la mitad de la cancha. Fue un rechazo, pero el fuerte viento y la indecisión del arquero titular ese día, se encargaron del resto. Cuando finalizó el partido, este periodista, que había sido el enviado de El Litoral al partido, vio que por un pasillo que llevaba al vestuario desde el hall central de la cancha de Los Andes, venía alguien con paso lento y un bolso colgado de sus hombros. Era él, era Cococho. Se paró frente al periodista y le dijo: “Ya está, este fue mi último partido, dejo el fútbol”. Una palmada y a seguir el camino. Se fue solo del estadio. Era el final de una carrera brillante de alguien que dejó su recuerdo imborrable en Colón. “Y ya lo ve, y ya lo ve, este es Cococho y su ballet”, cantaba todo el estadio cuando el equipo del Vasco primero y del Gitano después, desplegaba ese fútbol que tanto identificó al Colón de aquellos tiempos.
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Uno de los nombres más recordados en Los Andes, es el de Jorge Ginarte. Defensor, en sus tiempos de futbolista, fue un emblema de aquellos equipos que militaban en ese entonces en Primera, a fines de los 60 y principios de los 70. Luego, cuando fue entrenador, Ginarte llegó a Colón a principios de 1993. Bonachón, terminó de pulir el equipo que había armado con sabiduría el inolvidable Hugo García. Su trágica muerte le abrió paso a Ginarte, que fue contratado por Vignatti y estuvo a punto de darle el ascenso a Colón en aquella recordada final con Banfield. “Esta es naranja exprimida al máximo”, solía decir Ginarte después de cada partido. Era un muy buen equipo el suyo, que tuvo que sufrir aquella verdadera “desgracia” de los penales en Córdoba.
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Precisamente, Ginarte jugó en el primer enfrentamiento en Primera que hubo en Colón y Los Andes, que se midieron más veces en el ascenso que en la A. Ese partido se jugó en 1968 y lo ganó Los Andes con un gol del Mono Obberti, que tres años antes había sido el goleador del ascenso de Colón de 1965. En Los Andes, atajaba Menutti (también lo hizo en Rosario Central) y en la defensa estaban Vignale, Ginarte, Cardacci y Bordatto. En ese equipo también jugaba Manfredi, otro de los nombres en común entre ambos clubes. Colón hizo un gran campeonato en ese Nacional, cuando, por ejemplo, le ganó al Vélez campeón y al Racing que venía de ser campeón del mundo el año anterior. Drago; Jáuregui, Lezcano, Sanitá y Mareque; Colman, Tardivo y Orlando Medina; Balbuena, Ceballo y Ferreyra fueron los once que entraron a la cancha en ese partido en Lomas de Zamora.
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La última vez que jugaron Colón y Los Andes, fue por Copa Argentina, en cancha de Sarmiento de Junín. La victoria fue sabalera por 2 a 1, con goles de Colombo en contra y Lago para Colón, descontando Páez para Los Andes. Pero antes de ese partido, se habían encontrado en la temporada 2000-2001, cuando ascendió Los Andes a Primera. En cancha de Lanús, Colón ganó 1 a 0 con gol de Gigena. Al equipo lo dirigía Ramón Mántaras y, justamente, Jorge Ginarte era el DT de Los Andes. En Santa Fe, fue 1 a 1 con Ricardo Gareca en el banco sabalero y Miguel Angel Russo en del “mil rayitas”.
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Se viene el aniversario sabalero. Este martes, el club cumplirá 121 años de existencia y, como siempre, se está preparando un gran festejo que arrancará el lunes por la noche con la tradicional procesión de hinchas hacia el estadio. Allí está previsto un show que tendrá la participación estelar de Cacho Deicas, el ex cantante de Los Palmeras, la agrupación históricamente relacionada con la institución, entre otros números artísticos y sorpresas, a la espera de la hora 0 del 5 de mayo.
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Muchos nombres en común entre Colón y Los Andes. Pardal, Buttice, Cáceres, Mércuri, Grosso y Damiano, entre los arqueros. Adrián González, Mainardi, Escobedo (ex combatiente de Malvinas), Elvio Vázquez, Carro, Iberbia, Bulgheroni (jugó en Colón en 1970), Hernán Díaz, Clemente Rodríguez, Di Plácido, Hugo Spadaro y Bellone entre los defensores. Ibañez, Atondo, Facundo Silva, Manfredi, Ramón Moreyra, Miguel Cobián y Gustavo Ripke entre los mediocampistas, mientras que Dezotti, Bustamante, Saturno, Fuertes, Luis Medina, Germán Denis, Gambier, Dominé, Obberti, Carlos Ferreyra y Juan Luján son los nombres de los delanteros en común. La lista de técnicos es grande: Russo, Rondina, Ginarte, Reynaldo Merlo, Jim Lopes, Cabrero y Hugo Zerr.
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Como se podrá apreciar, los principales nombres están entre los delanteros. Esteban Fuertes es el que “puntea” por el hecho de ser goleador histórico de Colón, pero Denis, Gambier y el Mono Obberti, sobre todo estos dos últimos no le van en zaga. El Mono Obberti fue el goleador del primer ascenso y el Pampa lo fue en el de 1995.
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El contrato de Ignacio Lago sigue siendo un tema de preocupación en la dirigencia y también en los hinchas de Colón. “Ya está”, es la frase que más se repite, pero falta el dinero para responder al reclamo de lo atrasado para que se produzca la actualización que Lago se merece y la ampliación del contrato por un año más, hasta fines del año que viene.
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En la reunión ampliada de comisión directiva que se llevó a cabo el jueves, estuvo presente la representación por la minoría y también se hizo presente José Vignatti, el síndico titular. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, la reunión se hizo en buenos términos y el síndico por la minoría se retiró satisfecho. “Hemos recibido información verbal que hasta ahora no teníamos, quiero ser cauto porque no fui yo el que asistió a la reunión pues no me corresponde, pero de acuerdo a lo que hablé con nuestros representantes, se está elaborando un informe por escrito que vamos a recibir en breve y en el que, sobre todo, se va a explicar de qué manera se recibió el club”, dijo Ricardo Luciani, máximo referente de la oposición.