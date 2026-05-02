Colón afrontará este sábado un compromiso clave ante Los Andes por la fecha 12 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Eduardo Gallardón, en Lomas de Zamora, con arbitraje de Daniel Zamora. El partido podrá seguirse en vivo a través de LPF Play, en un duelo importante para las aspiraciones del equipo santafesino en la Zona A.
Colón visita a Los Andes: TV, horario y posibles formaciones
Desde las 15.30, el estadio Eduardo Gallardón será el escenario de un duelo vital para las aspiraciones del equipo visitante en la competencia.
El Sabalero llega con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea de los puestos de arriba. Enfrente tendrá a un Los Andes fortalecido por su última victoria, en un cruce que aparece como una exigente prueba para los dirigidos por Ezequiel Medrán en una cancha siempre compleja.
La información minuto a minuto
Equipo confirmado
Medrán confirmó los 11 que saltarán al campo de juego desde el inicio contra Los Andes.
El árbitro
El partido se jugará desde las 15.30 con el arbitraje de Daniel Zamora.
Convocados Los Andes
El conjunto local tendrá estos jugadores a disposición para el choque con Colón.
Convocados de Colón
El club informó los convocados por Ezequiel Medrán para este encuentro.
La previa