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Colón visita a Los Andes: TV, horario y posibles formaciones

Desde las 15.30, el estadio Eduardo Gallardón será el escenario de un duelo vital para las aspiraciones del equipo visitante en la competencia.

El sabalero busca puntos de visitante. Foto: Manuel FabatíaEl sabalero busca puntos de visitante. Foto: Manuel Fabatía
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Colón afrontará este sábado un compromiso clave ante Los Andes por la fecha 12 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Eduardo Gallardón, en Lomas de Zamora, con arbitraje de Daniel Zamora. El partido podrá seguirse en vivo a través de LPF Play, en un duelo importante para las aspiraciones del equipo santafesino en la Zona A.

El Sabalero llega con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea de los puestos de arriba. Enfrente tendrá a un Los Andes fortalecido por su última victoria, en un cruce que aparece como una exigente prueba para los dirigidos por Ezequiel Medrán en una cancha siempre compleja.

La información minuto a minuto

11:15 / Sáb. 02.05.2026

Equipo confirmado

Medrán confirmó los 11 que saltarán al campo de juego desde el inicio contra Los Andes.

10:35 / Sáb. 02.05.2026

El árbitro

El partido se jugará desde las 15.30 con el arbitraje de Daniel Zamora.

10:30 / Sáb. 02.05.2026

Convocados Los Andes

El conjunto local tendrá estos jugadores a disposición para el choque con Colón.

10:15 / Sáb. 02.05.2026

Convocados de Colón

El club informó los convocados por Ezequiel Medrán para este encuentro.

10:00 / Sáb. 02.05.2026

Colón visita a Los Andes para seguir peleando arriba

El rojinegro santafesino tendrá una difícil parada en la provincia de Buenos Aires. Desde las 15.30 por AFA Play.

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