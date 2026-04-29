El Sabalero prepara la excursión a Lomas

Mundo Colón: lesionados, despedida del “Pulga” y la racha de Los Andes

Al mismo tiempo que volverían tres titulares, ahora la duda de Medrán pasa por la figura de Federico Lértora, símbolo y capitán sabalero, que fue reemplazado contra Godoy Cruz. El “Mil Rayitas” vuelve al Gallardón después de ganar tres al hilo como visitante.