“Se me cargó el aductor, intenté seguir pero fue empeorando y preferí salir porque no estaba al cien por ciento para lo que pedía el partido”, fue la frase de Federico Lértora que encendió alarmas en el Mundo Colón cuando el mismo domingo explicó el porqué del cambio en el Cementerio de los Elefantes ante Godoy Cruz.
Mundo Colón: lesionados, despedida del “Pulga” y la racha de Los Andes
Al mismo tiempo que volverían tres titulares, ahora la duda de Medrán pasa por la figura de Federico Lértora, símbolo y capitán sabalero, que fue reemplazado contra Godoy Cruz. El “Mil Rayitas” vuelve al Gallardón después de ganar tres al hilo como visitante.
Vuelven tres...¿juega Lértora?
Si bien los estudios no arrojaron “ninguna lesión de gravedad”, la realidad es que el “5” campeón no termina de estar al ciento por ciento, por lo que su presencia contra Los Andes en Lomas de Zamora empieza a plantearse como una duda. La posible baja de Lértora se suma a la irresponsable expulsión de Matías Godoy.
Como contrapartida, tres elementos sabaleros que venían siendo titulares pero debieron salir del once de Ezequiel Medrán por diversas lesiones, ya están aptos para ir a Lomas: Mauro Peinipil, Julián Marcioni y Leandro Allende.
Como se sabe, bajo el lema "El último baile del Pulga", la despedida de Luis Miguel Rodríguez tiene fecha y hora confirmada para el delirio de todos los sabaleros: domingo 14 de junio de 2026, a partir de las 18, en el Cementerio de los Elefantes.
La organización confirmó que en el encuentro principal se enfrentarán los "Campeones de Colón 2021" contra los "Amigos del Pulga".
“Bandas locales y nacionales para musicalizar la tarde; grandes figuras del fútbol argentino y ex compañeros de diversos clubes; momentos diseñados especialmente para recorrer la trayectoria del oriundo de Simoca”, avisan.
El Pulga, agradecido con la CD de Colón
El mismo PR10 habló con Dsports en las últimas horas: “Son los últimos meses en la actividad y estamos disfrutando todo y preparándonos para el partido despedida, que va a ser el 14 de junio en Santa Fe. Estamos ultimando detalles para tener la mayor cantidad de los campeones del 2021 con Colón”.
Al toque, agregó: “Estoy contento por la carrera que he tenido y ojalá que mi partido despedida pueda ser algo especial. Es un gran desafío organizar todo, no pensé que iba a ser tan difícil”.
“Soy un privilegiado de que me hayan ofrecido el estadio de Colón, estoy muy agradecido con ellos y ojalá que la gente pueda disfrutar. Ojalá que también pueda estar Eduardo Domínguez”, dijo el ídolo sabalero.
“El futbolista tiene que iniciar una nueva rutina cuando se retira y eso no es sencillo, porque uno es joven para lo que es la vida. No tengo ningún secreto a la hora de patear penales, simplemente practiqué mucho y empecé a patear de esa manera.
Pateando así, creo que el único que me atajó un penal fue Andújar. Hoy en día, los arqueros están mucho más condicionados porque no pueden moverse de la línea”, expresó el nacido en Simoca.
“Compartir con Maradona fue algo muy especial, llegué a la Selección y me trató siempre de la mejor manera. Yo pensé que me iba a llamar por el nombre, pero ya al primer día me decía ‘Pulga’”, recordó PR10 de sus tiempos con Diego.
“Es lindo para el fútbol argentino que aparezcan chicos como Aranda, se ve que es un jugador que está bien preparado y que da gusto verlo, porque hace cosas interesantes. El entrenador de Boca ha acertado al ponerlo en primera y darle rodaje”, tiró el nacido en Simoca.
“El momento de Atlético Tucumán es un poco complicado, ojalá que durante el Mundial el grupo se reúna y charle con el cuerpo técnico y la dirigencia para poder salir adelante. Ojalá que puedan incorporar buenos jugadores para Atlético, porque cuando uno ve el descenso de cerca es cuando más difícil se pone todo. Uno ama al club y desea que le vaya de la mejor manera”, dijo.
Y cerró Luis Miguel Rodríguez: “El fútbol ha evolucionado en muchos aspectos, el futbolista de hoy tiene que correr mucho más y el enganche ha ido perdiéndose de a poco. Si el fútbol evoluciona para bien, bienvenido sea. Hoy en día los partidos son más estructurados, yo antes miraba a Riquelme o al Burrito Ortega que hacían cosas impresionantes”.
Finalmente, pensando en el rival sabalero de este sábado a las 15.30, e mayor déficit de Los Andes en 2025 fue la escasa cantidad de puntos que cosechó como visitante. Apenas ocho, con el agravante de una sola victoria fuera del estadio Eduardo Gallardón. Esa magra cosecha no le permitió al Milrayitas haber podido alcanzar un lugar en el Torneo Reducido.
Leonardo Lemos, el entrenador, siempre lo tuvo muy en claro y uno de los objetivos era mejorar ese ítem. Hoy, se dio vuelta la taba. Sobre cuatro juegos a domicilio de sus rivales, encadenó tres triunfos consecutivos (Ferro Carril Oeste, Acassuso y San Miguel), tras el empate inicial (Ciudad de Bolívar).
No es habitual en el ascenso establecer un registro de tres o más partidos ganados como visitante. En el caso de Los Andes, esta racha igualó la conseguida por Marcelo Barrera al mando del equipo, casi 10 años después.
Según datos del periodista e historia de Los Andes, Nicolás Sansivero, no ocurría desde las últimas dos visitas en la temporada 2016 y la primera en 2016/17.
Esos triunfos fueron ante Ferro Carril Oeste 2-0 (Sergio Sosa y Marcelo Scatolaro) y Nueva Chicago 1-0 (Tomás Paschetta, en contra), ambas por el Torneo Transición de la Primera B Nacional; y Douglas Haig de Pergamino 1-0 (Matías Linas), por la Primera B Nacional 2016/17.
Como en la presente temporada, no recibió goles en contra. Atlético Paraná fue el equipo que le puso freno a la seguidilla con un 2-0.
Pero, en una misma temporada, lo hizo luego de más de 11 años, bajo la dirección técnica de Fabián Nardozza, en el Torneo Transición 2014 de Primera B, que lo consagró campeón ascendiendo a la segunda categoría.
La racha arrancó frente a Platense 2-0 (Maximiliano García y Ricardo Vera), y continuó contra UAI Urquiza 2-0 (Alejandro Noriega -p- y Damián Luna); Villa San Carlos 2-1 (Maximiliano García y Fernando Lorefice); Deportivo Armenio 2-0 (Diego Galeano y Mauro Pajón) y Almagro 1-0 (Alejandro Noriega). Se cortó en el empate 1-1 (Juan Pablo Segovia), ante Comunicaciones.
El próximo desafío de Los Andes para estirar la serie será frente a Deportivo Morón, hoy único puntero de la zona A de la Primera Nacional, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, a jugarse el sábado 9 de mayo, desde las 15.