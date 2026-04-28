Sólo habrá público local en Los Andes

ApreViDe dio marcha atrás por la “doble barra” en Colón: ¡sin sabaleros!

Si bien hace 15 días se había tomado la decisión de jugar en Lomas de Zamora con público local y visitante, finalmente sólo estarán los hinchas del “Mil Rayitas” en el Gallardón. Peinipil, Marcioni y Allende, recuperados.