La ApreViDe, que es la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dio marcha atrás con su idea inicial que era habilitar los hinchas visitantes (sabaleros) para el cruce Los Andes-Colón este sábado 15.30 en el Gallardón de Lomas de Zamora. Finalmente, sólo habrá público del “Mil Rayitas”.
ApreViDe dio marcha atrás por la “doble barra” en Colón: ¡sin sabaleros!
Si bien hace 15 días se había tomado la decisión de jugar en Lomas de Zamora con público local y visitante, finalmente sólo estarán los hinchas del “Mil Rayitas” en el Gallardón. Peinipil, Marcioni y Allende, recuperados.
Al final, solamente con hinchas de Los Andes
¿El motivo?: la famosa interna de las dos “barras bravas” sabaleras (una se denomina “Los de Siempre” y la otra “La Negrada”), los incidentes públicos en los últimos tiempos y el aspecto edilicio del Gallardón: si se habilitaba a los hinchas visitantes sabaleros, estaban “obligados” a compartir la tribuna denominada “Da Graca”.
El estadio, ubicado en la avenida Santa Fe al 200 en Lomas de Zamora, se inauguró con una capacidad para 38.000 espectadores. En su día de apertura, el 28 de septiembre de 1940, Los Andes y Temperley se enfrentaron en un emocionante partido correspondiente al campeonato de Segunda División.
En 1980, el estadio se bautizó con el nombre de Eduardo Gallardón en honor al padre de la institución y una figura icónica en la historia del club. Además, se honró a Juan De Grazia en el sector “A” de plateas y a Héctor Bernardi en el sector “B” como un reconocimiento a su valiosa contribución a Los Andes durante muchos años.
En 2007, se construyó la tribuna Cabecera Sur, con capacidad para 3.000 personas, inaugurada en un partido amistoso contra Independiente como parte de las celebraciones por los 90 años del “Milrayitas”. Con una capacidad total de 38.000 personas, el Estadio Eduardo Gallardón se consolida como el más grande en Lomas de Zamora.
Finalmente, el 1 de enero de 2017, se celebró el centenario de la institución en el estadio, donde se reinauguró la tribuna Boedo con el nombre de “Tribuna Jorge Ginarte”, en homenaje al último director técnico del club que logró el ascenso a Primera División.
La tribuna “Portela” se bautizó como “Tribuna Familia Da Graca” en homenaje a Manuel, Abel y Hernán Da Graca, quienes jugaron y ascendieron defendiendo la camiseta del club en 1938, 1967 y 1994 respectivamente. La tribuna “Cabecera Sur”, inaugurada en 2007, se bautizó como Tribuna Centenario.
A pesar de esa capacidad (con 38.000 espectadores supera a varios clubes de Primera), la ApreViDe bajó el pulgar, como consecuencia de la interna y las llamadas “dos barras de Colón”, que se reparten las cabeceras populares en el Cementerio de los Elefantes.
Medrán recupera tres soldados importantes
En cuanto a lo futbolístico, más allá de la baja de Matías Godoy por expulsión, la buena noticia para el equipo de Ezequiel Medrán es que podrá recuperar a jugadores titulares que estaban lesionados: Mauro Peinipil, Julián Marcioni y Leandro Allende. Y por allí pasan las mejores noticias sabaleras, después del empate contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza en el Brigadier López.
Al mismo tiempo, de cara al cruce del sábado a las 15.30 en Lomas de Zamora, la dirigencia decidió no realizar ninguna presentación en el Tribunal de Disciplina de la AFA por la expulsión de Muñoz.
En cuanto a Los Andes, rival sabalero, es una de las sorpresas con esa posición compartida de tercer puesto, detrás del puntero Deportivo Morón y el escolta Colón. Viene de ganar en Los Polvorines contra San Miguel y se espera un gran marco de público este sábado 15.30 en el Gallardón.
En Lomas todos hablan de Alex Valdez Chamorro, la manija de un Los Andes que se ilusiona. El pibe que llegó desde Lanús se ganó la confianza de Leonardo Lemos y es una de las gratas revelaciones del Milrayitas, animador de la Primera Nacional.
Alex Valdez Chamorro es una de las gratas revelaciones de Los Andes, uno de los equipos que marcan el rumbo en la zona A de la Primera Nacional. El mediocampista llegado desde Lanús, con solo 19 años, le aporta claridad y juego a la ofensiva del Milrayitas, que el sábado logró un gran triunfo ante San Miguel.
El equipo dirigido por Leonardo Lemos obtuvo 10 de los últimos 12 puntos en juego, que le valieron posicionarse en el tercer escalón de la tabla, por detrás de Deportivo Morón y Colón, su próximo rival.
“Este equipo está para todo. Estamos muy confiados y ahora que nos pusimos más arriba hay que seguir por este camino”, remarcó el futbolista que deebutó frente a Central Norte de Salta, ingresando a los 62 minutos por Tomás Díaz. Mostró atrevimiento, encaró a los rivales, insinuó con sus gambetas y, desde el partido con Chaco For Ever no soltó la titularidad. Pieza clave en el equipo lomense.
El jugador que pertenece a Lanús agradeció la “confianza” de sus compañeros y cuerpo técnico para ser un engranaje más del equipo. “Desde que llegué al club el equipo me dio la confianza para tratar de sacar mi juego, el equipo juega bien y cuando me llega tratar de hacerlo lo mejor posible”, destacó.
También reconoció que “el técnico me pide que saque mi juego, me da esa confianza para encarar, de ir para adelante. En lo defensivo que es lo que más me cuesta me pide que vuelva bastante”.
Los Andes se transformó en un equipo duro, encolumnado desde una defensa firme que apenas recibió tres goles y pisó fuerte en Los Polvorines. “Eso es el mérito de lo defensivo”, describió Valdez Chamorro.
Además, apuntó que “’Seba’ (López) siempre nos responde. Orgulloso del equipo que tenemos. Tratamos de sacar la diferencia, llega el primer gol con ‘Mauri’ (Asenjo, goleador con cuatro) con ese bombazo y a partir de ahí el partido fue otro”.
San Miguel fue el primer escollo de una seguidilla de partidos dónde Los Andes deberá mostrar fortalezas para mantenerse en la pelea. Se vienen Colón de Santa Fe, Deportivo Morón y Godoy Cruz de Mendoza.
“Viene Colón de local, en la semana vamos a prepararlo lo mejor posible y seguir para adelante. Vamos a tratar de hacernos fuertes contra un equipo grande como es Colón”, finalizó un ilusionado Valdez Chamorro.