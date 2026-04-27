El sábado cruzan escolta y tercero en Lomas

Medrán insiste con “la recta final” para Colón y Los Andes “quiere visitantes”

El Sabalero, perjudicado por el propio Godoy y los fallos arbitrales, se la bancó con diez en todo el complemento para salvar el invicto. “Está bueno que haya visitantes pensando en un rival como Colón que seguramente puede traer mucho público”, dijo el DT de Los Andes.