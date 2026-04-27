Después de Godoy Cruz y antes de Los Andes, el entrenador sabalero (Ezequiel Medrán) hizo un balance de fortalezas, debilidades, altas, bajas y remarcó su frase de cabecera: “Queremos llegar al final peleando arriba”.
Medrán insiste con “la recta final” para Colón y Los Andes “quiere visitantes”
El Sabalero, perjudicado por el propio Godoy y los fallos arbitrales, se la bancó con diez en todo el complemento para salvar el invicto. “Está bueno que haya visitantes pensando en un rival como Colón que seguramente puede traer mucho público”, dijo el DT de Los Andes.
De entrada, no gambeteó en nada el tema de la (irresponsable) expulsión de Godoy que lo dejó el Sabalero con uno menos durante cas una hora: “Molestó (la expulsión), porque condicionó lo que teníamos planificado. Pero rescato que el equipo tuvo la capacidad de acomodarse, encontrar espacios y competir en un contexto complejo”.
La expulsión modificó el partido
“El partido se nos modificó por la expulsión y eso alteró lo que habíamos preparado. Pero el equipo respondió bien, encontró soluciones y logró meterse en juego”, dijo el coach sabalero.
Al toque, agregó: Jugar con uno menos te quita posibilidades”. En cuanto a los fallos de los arbitrajes (hubo al menos dos penales no sancionados por agarrones a favor de su equipo), Medrán aseguró que “no es un tema en el que me enfoque. Son decisiones que influyen, pero no creo que haya mala intención. Prefiero enfocarme en lo que podemos mejorar nosotros”.
De cara a lo que se viene, que es visitar el sábado 15.30 a Los Andes en Lomas de Zamora, Medrán expresó: “Estamos trabajando para recuperar jugadores y ojalá en el próximo partido podamos contar con todos. Tener el grupo completo es clave para sostener el nivel”.
En la misma rueda de prensa habló de Alan Bonansea (“hizo un desgaste enorme en un contexto desfavorable”, de Federico Lértora (salió por una sobrecarga muscular en el aductor) y del juvenil Cardozo: “Es un chico que venimos siguiendo desde hace tiempo. Nos pone contentos que haya tenido su oportunidad y haya respondido”.
En cuanto a la marcha del equipo, que salvó el invicto de local pero perdió la punta, el DT fue contundente: “Sabemos que todos los partidos nos van a exigir al máximo. La clave es sostenernos, incluso cuando las cosas no salen como queremos. Queremos llegar a la recta final peleando arriba”.
Finalmente, habló del mercado de invierno, donde Colón tendrá cuatro cupos como todos los equipos para poder potenciarse: “Con Diego Colotto analizamos opciones, pero hoy lo más importante es el presente”.
El rival que asoma, Los Andes, logró un gran triunfo sobre San Miguel por 2 a 0 en Los Polvorines, donde se impuso con autoridad y se perfila como uno de los animadores de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos ganó con golazos de Mauricio Asenjo y Julián Navas para quedar a un punto de Colón.
"Colón puede traer mucho público"
Justamente en la próxima fecha, Los Andes recibirá a Colón el sábado 2 de mayo desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón, donde podría haber hinchas visitantes del Sabalero. Existe una gran expectativa sobre esa posibilidad, ya que se podría dar un marco imponente con ambas hinchadas en un partido con dos equipos que pelean por los primeros puestos.
"Se que el rumor está pero yo no tengo ninguna confirmación de nada. Me parece que está bueno que haya visitantes, también pensando en un rival como Colón que seguramente puede traer mucho público. Eso sería un gran ingreso para el club en cuanto a lo económico. Por ambos lados está bueno, aunque después dentro de la cancha ya es otra cosa con el tema del aliento de la gente. De un lado o del otro para nosotros va a ser un rival difícil como lo son todos. Si se da ojalá que sea una gran experiencia y que no pase nada para que se pueda seguir haciendo", dijo el DT del “Mil Rayitas”.
En Los Andes no verían con malos ojos recibir hinchas sabaleros y se analiza un cupo cercano a las 3.000 localidades. En caso de confirmarse, las entradas tendrían un valor accesible para facilitar la presencia de los simpatizantes.