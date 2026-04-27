Con la obligación de revertir la mala imagen dejada hace 8 días en la visita al Deportivo Morón y con la necesidad de volver a ganar en casa para alcanzar al gallito en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A de la Primera Nacional, Colón recibió este domingo a Godoy Cruz reeditando un cotejo con historia en la máxima categoría que hoy se replica en el ascenso.
Colón no pudo, Godoy Cruz no quiso y fue empate sin goles en el Brigadier
En un pobre partido, los de Medrán no pudieron quebrar la resistencia del Tomba y pese a buscarlo hasta el final no lograron sumar de a 3 ante su gente. Infantil expulsión de Matías Godoy que dejó al equipo con 10 sobre el final del primer tiempo. Polémico arbitraje de Bryan Ferreyra. Colón visitará el sábado a Los Andes en Lomas de Zamora.
Con variantes en todas las líneas, los retornos a la titularidad de Budiño y Castet y la aparición por primera vez desde el inicio de Toledo y Godoy, Ezequiel Medrán apostaba por sostener el dispositivo táctico que tan buen rédito le dio previo al último compromiso en el oeste del conurbano bonaerense.
Enfrente aparecía un Tomba de andar irregular y con un DT cuestionado pero que sabía que si se llevaba los 3 puntos de Santa Fe también se ponía en la zona más alta del clasificador de la zona. Con un esquema de 5 hombres en el fondo y mucha gente en el mediocampo, Mariano Toedtli buscaba agrupar mucha gente en campo propio para cerrarle espacios a Colón y atacar rápido y en velocidad por intermedio de Pozzo y Ramírez.
Con las estrategias claras de un lado y del otro, el partido controlado por Bryan Ferreyra mostró un inicio parejo y equilibrado, en donde el local buscaba tomar la iniciativa ante un rival bien plantado que se mostraba peligros cada vez que podía romper líneas hacia el arco defendido por Budiño.
A pesar de las intenciones, al Colón del arranque del partido todo le costaba. Inconexo en el medio y sin ideas para saltear la férrea defensa tombina, el primer tramo de la etapa inicial tuvo a Bonansea casi como un espectador de lujo, porque más allá del empeño en cada pelota que llegaba a su zona, al 9 no consiguieron nunca habilitarlo en posición de riesgo. Ni Godoy partiendo desde la derecha ni Lago haciendo lo propio desde la izquierda podían generar juego y por eso la visita defendía con comodidad lejos de la posición del arquero Ramírez.
Recién sobre la media hora de partido, Colón se decidió a hacerse dueño del trámite del partido. Ante un elenco mendocino que retrocedía y esperaba, los de Medrán adelantaron la línea de Antonio y Toledo y se instalaron definitivamente en campo adversario. Con la imprecisión en los metros finales impidiendo llegar con juego asociado, el primer remate del local recién se produjo a los 37 y a partir de una acción individual en la que Bonansea le ganó en velocidad a su marcador y sacó un remate débil que no inquietó al portero visitante. Un minuto después fue el 9 el que volvió a generar la sensación de peligro con un cabezazo a la salida de un córner que controló Ramírez casi sin despeinarse.
Sobre los 44, y en el mejor momento del equipo de Medrán, una insólita jugada y un infantil error de Matías Godoy dejó al local con un hombre menos. El 11 perdió una pelota en campo rival, cortó el avance visitante con una clara falta de amonestación y prácticamente obligó a Ferreyra, de flojo primer tiempo, a mostrarle la segunda amarilla y expulsarlo del partido. Godoy, que debutaba como titular y se había hecho amonestar instantes antes por empujarse con un jugador del Tomba, cerró su noche negra dejando a Colón con 10 y más de medio partido por jugarse, similar a lo sucedido la semana pasada en cancha de Morón.
Segunda parte
En el arranque del complemento, y sin apelar al banco de suplentes, Medrán optó por recostar a Antonio sobre el sector derecho y pararse con 2 líneas de cuatro, con Bonansea como único referente ofensivo. Pese a la desventaja numérica, siguió siendo Colón el dueño de la iniciativa ante un Godoy Cruz mezquino que aún con un nombre menos se dedicaba a esperar y atacar desde la contra.
Tras un primer tramo del segundo tiempo casi sin acción en las áreas, el que estuvo a punto de despertar al Brigadier fue Pier Barrios, con un tiro libre que cayó cerca del punto penal y que el marcador central no pudo desviar al gol. Esa acción motivó a la gente, que empezó a cantar para empujar a un equipo que pese a jugar con 10 era superior e iba por la victoria que lo devuelva a lo más alto de la tabla del grupo.
En 26 lo tuvo Lago, con otro balón detenido que el arquero Ramírez despejó con los puños. Recién sobre los 30, Medrán introdujo la primera variante y fue obligada, con el ingreso del paraguayo Olmedo a la mitad de la cancha en reemplazo de un Lértora que salió extenuado y con signos de dolor. La visita parecía conformarse con el empate en Santa Fe, y nunca terminó de adelantar sus líneas para ir por una victoria que le servía para acomodarse en la zona alta del grupo. Apenas alguna pincelada de Pozzo fue lo poco que mostró la formación de Toedtli en más de 75 minutos en el Brigadier.
Pasando los 38, Colón tuvo la que, hasta el momento, fue la chance más clara de todo el partido para abrir la cuenta, una nueva escapada de Bonansea derivó en el centro atrás del 9 y la aparición por sorpresa de Agustín Toledo que la empujó al gol pero no pudo evitar la resistencia del portero Ramírez que la mandó al córner.
Sin más chances, el pitazo final de Bryan Ferreyra decretó un empate en cero que terminó siendo lógico por lo poco que produjeron ambos equipos en función de ataque a lo largo de los casi 100 minutos que se jugaron en la fría noche santafesina. El punto cosechado deja un sabor agridulce para un Colón que nuevamente no pudo ganar y perdió la punta, pero que se mostró competitivo y fue protagonista del partido a pesar de haberlo jugado más de la mitad del tiempo con un hombre de menos.
Con la sensación de que sigue habiendo muchas cuestiones por ajustar, y que las ausencias de hombres clave como Peinipil y Marcioni no fueron bien cubiertas por las alternativas que probó Medrán, el sabalero estará obligado a traerse algo de su paso por Lomas de Zamora el próximo sábado para no perderle pisada a un Morón que hoy ganó y que luce arrollador. En la despedida, la gente que acompañó despidió al equipo con aplausos valorando la entrega y el esfuerzo de sus jugadores, que con mucho amor propio y vergüenza deportiva dejaron todo en pos de un triunfo que nunca llegó.
Síntesis del partido
COLÓN: 1-Matías Budiño; 4-Emanuel Beltrán, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 8-Ignacio Antonio, 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo; 11-Matías Godoy, 9-Alan Bonansea, 10-Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.
GODOY CRUZ: 1-Roberto Ramírez; 4-Francisco Gerometta, 5-Mateo Mendoza, 2-Esteban Burgos, 6-Nahuel Brunet, 3-Juan Morán; 7-Tomás Pozzo, 8-Gastón Gil Romero, 10-Vicente Poggi, 11-Matías Ramírez; 9-Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Goles: No hubo.
Cambios: En el segundo tiempo, a los 13 min. 19-Brian Orosco por Brunet (GC); a los 30 min. 13-Sebastián Olmedo por Lértora (C) y 16-Misael Sosa por Gil Romero (GC); a los 36 min. 18-Agustín Valverde por Ramírez y 20- Axel Rodríguez por Pino (GC); a los 44 min. 17-Mateo Cardozo por Toledo
Incidencias: En el primer tiempo, a los 44 min. expulsado Godoy (C), por doble amonestación.
Árbitro: Bryan Ferreyra.
Estadio: Brigadier López – Santa Fe