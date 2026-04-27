Quedó segundo, a dos puntos de Morón

Colón no pudo, Godoy Cruz no quiso y fue empate sin goles en el Brigadier

En un pobre partido, los de Medrán no pudieron quebrar la resistencia del Tomba y pese a buscarlo hasta el final no lograron sumar de a 3 ante su gente. Infantil expulsión de Matías Godoy que dejó al equipo con 10 sobre el final del primer tiempo. Polémico arbitraje de Bryan Ferreyra. Colón visitará el sábado a Los Andes en Lomas de Zamora.