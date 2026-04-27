Colón empató 0 a 0 contra Godoy Cruz, en el partido correspondiente a la undécima fecha de la la Primera Nacional 2026.
Fecha 11
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón
El Sabalero igualó por 0 a 0 ante Godoy Cruz en el estadio Brigadier General Estanislao López por la undécima fecha del torneo de la segunda categoría del fútbol argentino.
Colón-Godoy Cruz| Primera Nacional - Torneo Nacional | Fecha 11 . Foto: Manuel Fabatía.
El partido se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.
Colón-Godoy Cruz| Primera Nacional - Torneo Nacional | Fecha 11 . Foto: Fernando Nicola (drone).
Sin goles, la principal incidencia del partido fue la expulsión de Matías Godoy a los 44 minutos de la primera parte.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.
Así quedó la tabla
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