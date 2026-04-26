Colón vuelve al Brigadier López este domingo desde las 19, por la fecha 11 de la Zona A. El Sabalero viene de perder 2-0 con Morón y cedió la punta, mientras que Godoy Cruz llega a Santa Fe tras empatar sin goles con San Miguel. Se verá por LPF Play.
Colón recibe a Godoy Cruz: horario, cómo verlo y posibles formaciones
El Sabalero se presenta este domingo desde las 19 en el Brigadier por la fecha 11 de la Zona A. Tras la derrota ante Morón, el equipo de Medrán quiere volver al triunfo frente al Tomba.
Colón necesita dar vuelta la página rápido. La derrota 2-0 ante Deportivo Morón no solo cortó el envión: también lo dejó sin la cima de la Zona A, un golpe que obliga a ajustar sin dramatizar y a recuperar la versión competitiva en casa. “Morón nos superó, jugó mejor que nosotros”, reconoció Federico Lértora, capitán sabalero.
El diagnóstico interno es claro: se puede tener un mal partido, pero no resignar la lucha. Esa es la lectura que dejó el cruce en el Oeste, donde Colón se mostró insulso y con problemas para sostener el plan, incluso antes de la expulsión de Matías Muñoz, que también encendió bronca por cómo se resolvió.
Cómo y cuándo ver el partido
El encuentro se disputará este domingo, desde las 19, en el estadio Brigadier López.
La transmisión será por LPF Play, vía streaming.
Las claves de Medrán: regresos, sanción y una duda adelante
La buena noticia para Ezequiel Medrán es doble: Matías Budiño y Ignacio Lago recibieron el alta médica y están a disposición. El arquero tiene chances de recuperar su lugar y el “10” aparece como fijo en la ofensiva.
La mala, en cambio, es la sanción: Matías Muñoz fue expulsado en Morón y le dieron dos fechas, por lo que se perderá este partido y el siguiente. En ese escenario, el DT tiene que resolver el reemplazo y, además, definir un nombre para completar el frente de ataque.
Árbitro y terna
El partido será arbitrado por Bryan Ferreyra. Estará acompañado por Maximiliano Castelli y Federico Lapalma como asistentes, con Nelson Bejas como cuarto árbitro
Posible formación
Colón: Matías Budiño o Tomás Paredes; Beltrán, Barrios, Rasmussen, Ibarra; Antonio, Lértora, Toledo; (Godoy o Cano), Bonansea y Lago. DT: Ezequiel Medrán.