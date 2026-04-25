Ya el partido con Morón es historia. O en todo caso, es el recuerdo de lo que no debería volver a repetirse si Colón quiere continuar alimentando este sueño de volver a Primera. El partido con Deportivo Morón del sábado pasado fue el piso que no habría que volver a tocar, porque no solo fue una mala tarde en lo futbolístico sino que, además, el equipo ni siquiera tuvo esa rebeldía que se le exige a aquellos que pretenden ser protagonistas.
Colón, aún con cosas por resolver y con la misión de borrar lo de Morón
Medrán mantenía algunas dudas respecto de la formación titular para recibir a Godoy Cruz. Es un choque de Primera en la categoría de ascenso, un cruce de grandes de la categoría que reclaman protagonismo.
Algunas noticias buenas y otras no tanto en la semana sabalera:
• Noticia buena 1: la recuperación de Budiño, que volverá a ocupar el arco que tan bien defendió el pibe Paredes en los dos encuentros que le tocó actuar.
• Noticia buena 2: la sensación de que el golpe en la rodilla que sufrió Lago no lo va a marginar del partido de este domingo ante Godoy Cruz (a las 19 en el Brigadier López con el arbitraje de Bryan Ferreyra).
• Noticia mala 1: las dos fechas de suspensión para Muñoz, en una decisión hasta incomprensible del Tribunal de Disciplina. Ya la expulsión pareció no ser para tanto (Carranza la podría haber “arreglado” con una amarilla nomás), por lo que llama la atención las dos fechas, algo que se da en el marco de decisiones fuertes de parte del Tribunal de Disciplina para todos los jugadores expulsados.
• Noticia mala 2: aún no están recuperados Peinipil y Marcioni, los ocupantes de un flanco derecho que ha tenido problemas ante Morón y que representa una incógnita en cuanto a su rendimiento para el encuentro del domingo. Y tampoco Allende, al que se lo “guardará” para evitar que vuelva a desgarrarse (ya tuvo varios en este año).
Con este panorama, en el “barajar y dar de nuevo” del entrenador, está la duda sobre quién ocuparía el sector izquierdo de la defensa, pues Medrán está pensando en la vuelta de Castet para suplantar a un Conrado Ibarra que, por lo visto, no lo convence demasiado en esa posición de marcador de punta izquierdo. Y luego, deberá decidir si sigue Cano o si entra Godoy, porque será Toledo en encargado de suplantar la salida de Muñoz.
Si juegan Toledo y Godoy, más la presencia de Antonio, el equipo podría encontrar intérpretes de buen pie para manejar la pelota en la mitad de la cancha, algo que Colón tuvo de a ratos en este torneo. Eso sí, ellos también deberán esmerarse por darle una mano a Lértora, quien quedaría desprotegido si no cuenta con la colaboración de sus compañeros, algo que con Muñoz lo tiene asegurado porque es un volante de corte más defensivo que ofensivo.
La posibilidad de tres o cuatro cambios
Pasando en limpio, Budiño estará en el arco rojinegro. En el fondo, Beltrán, Pier Barrios, Rasmussen (una zaga central con pasado en Godoy Cruz, precisamente) y Castet o Ibarra en la defensa. En el mediocampo, Lértora como volante de contención y parado delante de la línea de cuatro. Un poco más adelante, Godoy o Cano, Antonio, Toledo y Lago por izquierda, mientras que Bonansea será el hombre más adelantado.
Se recuerda también que los bonos a un valor de 10.000 pesos se siguen vendiendo hasta el momento del partido, a través de boletería vip y que también están a la venta los palcos y las plateas, tanto para socios como para no socios. La platea este tendrá un valor de 35.000 pesos para socios que no dispongan de un abono a ese sector y de 65.000 pesos para no socios. La platea oeste costará 45.000 y 85.000 pesos, respectivamente, mientras que los palcos cuestan 70.000 y 115.000 pesos, siempre para aquellos que no cuenten con el abono fijo por el semestre o el año. En esos casos, solamente deberán pagar el bono de 10.000 pesos. Y también se aclara que los valores expresados de palcos y plateas, es con el bono incluido.
También Colón tiene confirmados los días y horarios de los próximos partidos. El sábado de la semana que viene (2 de mayo), enfrentará a Los Andes, en Lomas de Zamora, a partir de las 15.30 con la posibilidad de que haya público visitante (deberán definir el club local y la policía de la provincia de Buenos Aires). Después, Colón recibirá a All Boys el domingo 10 de mayo (aniversario de la victoria ante el Santos de Pelé), a partir de las 18. En medio de estos partidos, está el nuevo cumpleaños del club, el martes 5 de mayo.
El rival también viajó con "tocados" y dudas
Por el lado de Godoy Cruz, que tiene tres puntos menos que Colón y Morón, que son los líderes de la zona B de la Primera Nacional, estuvieron en duda el volante Brian Orosco y el delantero Nahuel Ulariaga, ambos lesionados. Orosco debió abandonar el campo de juego ante San Miguel por un dolor en un tobillo y Ulariaga tiene una molestia muscular en el posterior. Juan Andrada y Axel Rodríguez podrían ser sus respectivos remplazantes, en el caso de que ninguno esté en condiciones de jugar.
Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán; Orosco o Andrada, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Ulariaga o Rodríguez sería la formación del Tomba ante el Sabalero, con la necesidad de no perder, ya que el clima en Godoy Cruz no es el mejor teniendo en cuenta que perdió la categoría y la paciencia de la gente parece agotarse: en el partido con San Miguel, los jugadores y Mariano Toedtli, el entrenador, se fueron silbados y reprobados por el público, pese a haber empatado el partido.