Pensando en el cruce de este domingo, a las 19 y contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza en el Cementerio de los Elefantes, el entrenador Ezequiel Medrán debe despejar una duda que todavía tiene para definir el once: ¿quién será el “tercer ofensivo”, además de Ignacio Manuel Lago y Alan Bonansea?.
Godoy o Cano, las inesperadas dos fechas a Muñoz y 10.000 bonos “adentro”
Con la vuelta de Matías Budiño al arco y la confirmación de Toledo por Muñoz, Medrán debe elegir entre Matías Godoy o Lucas Cano para completar el ataque. Lo de la roja al “5” en Morón y la sanción, inentendible. La gente ayuda con el bono.
Debe elegir entre dos "ofensivos"
Por lo pronto, la elección que parecía de tres (se lo había mencionado a Darío Sarmiento) quedó reducida a Matías Godoy o Lucas Cano, con el resto de los nombres confirmados: Budiño; Beltrán, Barrios, Rasmussen, Ibarra; Antonio, Lértora, Toledo; Godoy o Cano, Bonansea y Lago.
La “enfermería” sabalera sigue teniendo a Leandro Allende, Mauro Peinipil y Julián Marcioni como jugadores que, en condiciones de igualdad, se habían ganado sus respectivos lugares en el once titular de Ezequiel Medrán.
Sin dudas, el famoso rubro “lesionados” es algo que Colón no puede revertir en estas primeras fechas, donde se le viene cayendo un soldado por cada fin de semana de juego.
El Mundo Colón, puntualmente en la secretaría técnica (Diego Colotto) y en la mesa chica dirigencial, no salen de su asombro con el tema Matías Muñoz.
Es que además de haber sido “mal expulsado” (se podía resolver con una tarjeta amarilla y punto), recibió de manera inexplicable dos fechas de sanción, por lo que se perderá el cruce con el “Tomba” y también el partido de la fecha siguiente contra Los Andes en Lomas de Zamora.
“La sensación es que que quisieron justificar la expulsión con la sanción contra Muñoz de una manera increíble. Lo único que “explicaron” (?) es que todos los expulsados con tarjeta roja recibieron dos fechas de suspensión. Raro, muy raro todo”, explicaron a El Litoral desde Buenos Aires.
"Volaron" los bonos y faltan dos días
De cara al cruce de este domingo y como se sabe, el Club Atlético Colón mantiene en $10.000 el valor del Bono del Día del Club, luego de la “excelente y abrumadora respuesta” obtenida durante la primera etapa de comercialización.
De acuerdo a la información a la que accedió el diario de Santa Fe, Colón ya superó la primera tanda de 10.000 bonos, cuando quedan dos días para llegar el partido con el “Tomba”.
“Quedan 4.000 bonos y se completan los socios Pleno”, comentan con mucho optimismo en la sede rojinegra.
Desde la institución indicaron que el precio promocional seguirá vigente hasta el día del encuentro, una medida tomada a partir de la importante demanda generada entre los hinchas sabaleros.
Por otra parte, se pusieron a la venta las plateas para no socios, con el bono ya incorporado en el costo total de cada ubicación.
- Platea Este: Abonados: Bono $10.000; Socios: $25.000 + bono $10.000 = Total $35.000. No socios: $50.000 + bono $15.000 = Total $65.000.
- Platea Oeste: Abonados: Bono $10.000; Socios: $35.000 + bono $10.000 = Total $45.000; No socios: $70.000 + bono $15.000 = Total $85.000
- Palcos: Abonados: Bono $10.000; Socios: $60.000 + bono $10.000 = Total $70.000; No socios: $100.000 + bono $15.000 = Total $115.000.
“La sede atenderá este sábado, de 9 a 13 de manera presencial para que pueda acercarse el socio y el hincha sabalero a resolver lo del bono. Desde el sábado a las 13, todo se realiza desde el sitio web”, avisan desde la organización en la sede rojinegra.
Finalmente, de cara a Colón-Godoy Cruz, las autoridades rojinegras confirmaron que el Cementerio de Elefantes abrirá puertas a las 17, por lo que se recuerda desde la misma institución para que “los simpatizantes sabaleros se acerquen con tiempo suficiente para evitar demoras y aglomeraciones en los accesos”.
El operativo comenzará a desplegarse desde las 16, mientras que media hora más tarde se pondrán en marcha los cortes de tránsito en distintos puntos cercanos al estadio.
Las restricciones afectarán arterias importantes de la zona, especialmente en los alrededores del Brigadier, con el objetivo de ordenar la circulación y facilitar el ingreso del público.
Entre los sectores que tendrán cortes o desvíos se encuentran: Puente Carretero (mano hacia el estadio); Intersecciones de avenida Juan José Paso; Calles como Jujuy, San Lorenzo y Gobernador Freyre; El corredor de Pietranera y Vera Mujica; Accesos internos y zonas linderas al estadio.