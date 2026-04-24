A dos días del partido Colón-Godoy Cruz

Godoy o Cano, las inesperadas dos fechas a Muñoz y 10.000 bonos “adentro”

Con la vuelta de Matías Budiño al arco y la confirmación de Toledo por Muñoz, Medrán debe elegir entre Matías Godoy o Lucas Cano para completar el ataque. Lo de la roja al “5” en Morón y la sanción, inentendible. La gente ayuda con el bono.