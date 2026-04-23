Debe definir al reemplazante de Muñoz

Dos buenas para Medrán: Lago y Budiño están recuperados y a disposición para el domingo

El entrenador sabalero recibió este miércoles la confirmación de que tanto el arquero titular como la gran figura que tiene Colón tienen el alta médica y están en condiciones de jugar el trascendental partido frente al Tomba. El golero recuperaría el puesto relegando a Paredes, mientras que Nacho es una fija en la ofensiva. Toledo entraría en el medio y la duda es el sector derecho del ataque.