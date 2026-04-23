Tras varias semanas donde las noticias que Ezequiel Medrán recibía de parte del departamento médico de Colón eran negativas, en las últimas horas del miércoles el entrenador sabalero recibió un par de informaciones que sin dudas le sacaron una sonrisa en medio de la preparación para el importante partido que afrontará el domingo frente a Godoy Cruz de Mendoza en el Brigadier.
Dos buenas para Medrán: Lago y Budiño están recuperados y a disposición para el domingo
El entrenador sabalero recibió este miércoles la confirmación de que tanto el arquero titular como la gran figura que tiene Colón tienen el alta médica y están en condiciones de jugar el trascendental partido frente al Tomba. El golero recuperaría el puesto relegando a Paredes, mientras que Nacho es una fija en la ofensiva. Toledo entraría en el medio y la duda es el sector derecho del ataque.
Sucede que tanto el arquero titular, Matías Budiño, como el volante ofensivo Ignacio Lago no presentan lesiones que les impidan ser de la partida en un choque que pasó a ser de vital importancia para dejar atrás la dura derrota del sábado pasado en Morón y ante un rival directo en la pelea por el ascenso.
De esta manera, y con 3 entrenamientos por delante antes de la concentración del sábado y la competencia del domingo, el técnico rojinegro dispone de dos piezas clave que, en caso de no mediar inconvenientes, estarán desde el inicio en el cotejo que será arbitrado por Bryan Ferreyra.
En el caso de Budiño, el golero que llegó desde Estudiantes de Caseros pasó en la mañana por los consultorios médicos para hacerse una nueva revisión del edema renal que se le produjo en el final del partido con San Miguel y que lo obligó a perderse los compromisos ante Racing de Córdoba y el Deportivo Morón.
La respuesta de los profesionales a dichos estudios fue positiva y terminó de confirmar que el 1 está recuperado al cien por ciento y puede ser tenido en cuenta por Medrán para el compromiso con Godoy Cruz válido por la undécima fecha del grupo A de la Primera Nacional.
De esta manera, y a pesar de que el pibe Tomás Paredes cumplió y con creces en los dos partidos que le tocó atajar, es un hecho que el técnico de Colón le devolverá la confianza al ex Patronato, de buen inicio de campeonato previo a la lesión.
Nacho no se lo pierde
Por el lado de Lago, las alarmas en el campamento rojinegro se habían encendido en el comienzo de la semana a partir de una dolencia que persistía en la rodilla del 10, quien no se sentía pleno y no pudo entrenar a la par el martes en el 4 de Junio.
Buscando descartar cualquier inconveniente de gravedad, el ex Talleres se efectuó este miércoles por la tarde una resonancia que terminó por descartar una complicación mayor y confirmó que el jugador está apto para mantenerse en competencia.
De esta forma, y en un plantel que viene castigado por las lesiones, la idea es llevar de a poco a Lago para que, con los trabajos de kinesiología pertinentes, pueda decir presente al 100% de sus posibilidades en el cruce del domingo ante los mendocinos.
Así las cosas, Medrán puede sostener a una pieza determinante en la ofensiva en momentos donde los recursos, por lesión y bajo rendimiento, parecen no sobrar demasiado.
2 puestos por resolver
Con Budiño y Lago adentro, las incógnitas en el equipo para recibir al tomba pasan por definir al reemplazante del expulsado Matías Muñoz en el medio y la continuidad o no de Lucas Cano sobre el sector derecho del ataque en reemplazo del lesionado Marcioni.
Para la mitad de la cancha, y con la idea de sostener el triple cinco que tan buenos resultados había entregado previo a la caída en el oeste contra Morón, el que pica en punta es Agustín Toledo. El volante mixto que llegó desde Temperley sobre el cierre del libro de pases es, por característica, el jugador que tiene Medrán para ocupar el puesto sin resentir la estructura del resto del equipo.
Con ingresos irregulares en lo que va del año, la salida de Muñoz le abre al ex Rosario Central la oportunidad de estar desde el inicio por primera vez desde que arribó a Santa Fe.
En el caso del bloque de ataque, con Bonansea y Lago como fijas, la duda vuelve a pasar por tratar de suplir la sensible baja de Julián Marcioni. Ante Morón, Medrán apostó por recostar sobre la derecha a un Lucas Cano que no se sintió cómodo y tuvo un bajo rendimiento en los minutos que le tocó estar en cancha.
Atento a esta situación, no extrañaría que el DT sabalero decida meter mano y apostar por otra alternativa en esa posición. Si así lo decide los candidatos a iniciar el juego ante los mendocinos son 2: Matías Godoy y Darío Sarmiento, en ese orden de prioridades.
Godoy había tenido buenos ingresos en los partidos previos y podría adaptarse a una posición que conoce, mientras que Sarmiento también respondió con pasajes interesantes cuando le dieron la chance de arrancar con perfil cambiado sobre la derecha.
Con el resto del equipo bastante claro, la tentativa de Colón para recibir a Godoy Cruz sería con Budiño; Beltrán, Barrios, Rasmussen, Ibarra; Antonio, Lértora, Toledo; Godoy, Sarmiento o Cano, Bonansea y Lago. El plantel rojinegro seguirá trabajando hasta el sábado inclusive antes de quedar concentrado a la espera del gran partido de la nochecita del domingo santafesino.