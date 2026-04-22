Los temas de Colón de cara al domingo

La rodilla de Lago, el momento del “Tomba” y 3.000 lugares con Los Andes

Si bien el mejor jugador del plantel no entrenó en el arranque de la semana, la presencia del “10” no está en duda para ser titular contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. La dirigencia de Lomas de Zamora, con visto bueno de APREVIDE, quiere que vayan sabaleros al Gallardón.