Después de la confirmación del juez y de “planchar” un solo bono a 10.000 pesos (una excelente medida pensando en los bolsillos de los socios sabaleros), el Colón de Ezequiel Medrán enfoca en el cruce de este domingo, a las 19, en el Cementerio de los Elefantes. Como se sabe, el rival será el “Tomba”, un Godoy Cruz que se fue silbado después de no poder ganar en el Feliciano Gambarte frente al San Miguel del “Sapito” Coleoni.
La rodilla de Lago, el momento del “Tomba” y 3.000 lugares con Los Andes
Si bien el mejor jugador del plantel no entrenó en el arranque de la semana, la presencia del “10” no está en duda para ser titular contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. La dirigencia de Lomas de Zamora, con visto bueno de APREVIDE, quiere que vayan sabaleros al Gallardón.
¿Vuelve Budiño por Paredes?
Los temas futbolísticos en la semana “larga” del entrenador Ezequiel Medrán arrancaron con la expectativa de poder recuperar al golero titular, Matías Budiño, pero con la certeza total del muy buen recambio que tiene con el canterano Tomás Paredes.
El otro aspecto importante es el tema físico de Ignacio Lago. Si bien el “10” fue reemplazado en la cancha del Deportivo Morón, no entrenó por precaución e incluso se someterá a una serie de estudios, su presencia está totalmente asegurada a pesar que falta y mucho para el domingo.
Desde el entorno del jugador más desequilibrante que tiene Colón aseguraron a El Litoral que “de un golpe fuerte en la rodilla, pero Nacho juega sí o sí el domingo contra Godoy Cruz; no se lo pierde por nada del mundo”.
Rival silbado con DT cuestionado
En cuanto al rival, Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, terminó con preocupaciones tras el empate sin goles ante San Miguel, ya que sufrió las lesiones de dos titulares en el primer tiempo: Brian Orosco, con un problema en el tobillo, y Nahuel Ulariaga, con una molestia muscular en el posterior. "Nahuel salió con un problema muscular. Intentamos aguantarlo unos minutos para no quemar ventanas de cambio tan rápido, pero no estaba en condiciones. Lo mismo pasó con Juan Andrada; venía de una molestia y decidimos cuidarlo para no agravar el cuadro", explicó el máximo responsable del “Tomba”.
En cuanto al “clima” del Gambarte, de pesado a muy pesado: hubo silbidos, insultos y hasta corridas en las afueras del estadio porque no jugó bien y volvió a empatar de local contra el “Verde” de Coleoni.
“Para ganar hay que tener el arco en cero y eso no es ser defensivo", expresó el entrenador para defenderse cuando lo trataron de amarrete en el planteo de juego.
"Sé que el tema de la gente (los reproches) iba a salir. Para que el público acompañe y aclare sus dudas, no hay otra opción que ganar. Trabajamos para eso", aseguró. Y de cara a Colón en el Brigadier López fue contundente:
Sabemos la importancia del rival, sobre todo en su cancha. A partir de ahora empezamos el análisis y a preparar el plan de partido. Es un torneo larguísimo, estamos en el primer cuarto y hay que seguir trabajando con humildad".
Lo único “positivo para el próximo rival sabalero fue el debut de Kevin Valdez, delantero de la Reserva. El pibe mostró movilidad y personalidad en un contexto difícil: "Kevin empezó a entrenar con nosotros esta semana prácticamente. Por cómo se comportó y lo que mostró en las prácticas nos animó a convocarlo. Ante la lesión de Nahuel creímos que era la mejor opción y creo que su evolución en el partido fue muy buena", aseguró el DT.
Finalmente, de cara al próximo partido de visitante, que será contra Los Andes de Lomas de Zamora en el “Gallardón”, la dirigencia del “Mil Rayitas” tomó la decisión de poner 3.000 entradas para los hinchas de Colón que deseen viajar desde Santa Fe para alentar al Sabalero.
“Nosotros tenemos el lugar y la decisión. Estamos esperando el visto bueno final de la APREVIDE para comunicarlo de manera oficial para la gente de Santa Fe. Desde el momento que se fue flexibilizando lo de los visitantes pensamos en ese partido con Colón sin dudar. Nosotros tenemos espacio e ingreso seguro; ahora esperamos la autorización de la Seguridad”, explican desde Los Andes.
Finalmente, volviendo a Colón-Godoy Cruz de este domingo a las 19, están confirmadas las autoridades de la AFA: el partido correspondiente a la undécima fecha de la Primera Nacional entre Colón y Godoy Cruz será arbitrado por Bryan Ferreyra; sus asistentes serán Maximiliano Castelli y Federico Lapalma, mientras que de cuarto árbitro estará Nelson Bejas.