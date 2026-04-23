Luis Miguel “Pulga” Rodríguez volvió a cruzar fronteras. Esta vez no fue con una gambeta en el Brigadier López ni con un penal picado en una noche de Copa Sudamericana, sino a través de un video que explotó en X y sorprendió especialmente a usuarios de Brasil.
“¿Por qué no jugó en el Barcelona?”: el Pulga Rodríguez se hizo viral en Brasil
Un usuario brasileño publicó un compilado de goles y jugadas del ídolo de Colón. El video superó los 2 millones de visualizaciones y reabrió el debate sobre su talento.
El posteo fue publicado este jueves por la mañana por un usuario brasileño, que compartió un compilado de goles y jugadas del tucumano con una frase que hizo el resto: “Tengo dos preguntas: ¿quién es este loco y por qué no jugó en el Barcelona?”. En pocas horas, el video superó los 2 millones de visualizaciones y los 37 mil “me gusta”.
El Pulga, descubierto otra vez
Para muchos hinchas argentinos, la pregunta puede sonar tardía. Para Colón, directamente, no hace falta explicación. El Pulga fue líder futbolístico del equipo que ganó la Copa de la Liga 2021, el primer título de primera división en la historia sabalera, y también una de las grandes figuras de la campaña que terminó en la final de la Copa Sudamericana 2019.
En el compilado aparecen varias muestras de ese repertorio: definiciones sutiles, tiros libres, gambetas cortas y el recordado penal ante Atlético Mineiro, en una semifinal internacional que quedó grabada en la memoria rojinegra.
“El hombre que solo hacía golazos”
La reacción brasileña también dejó comentarios que resumen el efecto del video. “El hombre que solo hacía golazos”, escribió un usuario. Otro fue más lejos y comparó al Pulga de la pandemia con Zinedine Zidane. Exageración de redes, sí, pero también una señal de algo real: Rodríguez siempre tuvo ese fútbol que parece más fácil en el resumen que en la cancha.
Su carrera supera los 500 partidos, con pasos por Atlético Tucumán, Colón, Newell’s, Gimnasia La Plata, Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy. También fue convocado por Diego Maradona a la selección argentina en 2009.
Una despedida con casa rojinegra
El Pulga, de 41 años, había anunciado su retiro tras su último paso por Colón, aunque luego acordó su regreso al fútbol en Ñuñorco de Monteros, en la Liga Tucumana. Mientras tanto, ya tiene fecha para su partido despedida: será el 7 de junio de 2026 en el estadio Brigadier Estanislao López.
El viral llegó como una especie de homenaje inesperado. Desde Brasil, miles descubrieron lo que en Santa Fe y Tucumán se sabe desde hace años: el Pulga Rodríguez fue uno de esos jugadores que no necesitaban llegar al Barcelona para jugar distinto.