Muchos recordarán al Chavo Comas, un wing izquierdo veloz, habilidoso, desequilibrante, que fue muy querido en Boca, continuó su carrera en México pero tuvo a Colón como el club que lo proyectó al fútbol grande, cuando fue transferido a Vélez en tiempos complicados desde lo económico, a principios de los 80. Nacido en Paraná, Jorge Comas decidió, luego, finalizar su carrera en Colón en la temporada 94-95. Parecía ser la “frutilla del postre” de aquel equipo que armó Nelson Chabay, pero jugó un solo partido. Mejor dicho, un solo tiempo. Fue en cancha de Deportivo Laferrere, primera fecha del torneo, cuando el Chavo entró como titular y fue suplantado al cabo del primer tiempo. Partido duro, mucho forcejeo y cancha en pésimas condiciones, que el Chavo no soportó. Y ahí nomás decidió dejar el fútbol.
Colón, el “calvario” del Chavo Comas y la chance de hinchas visitante ante Los Andes
El recordado wing izquierdo entrerriano, que arrancó en Colón y alcanzó brillo en Boca y México, vive casi en la indigencia. El próximo partido de visitante que tendrá Colón, será en Lomas de Zamora, ante Los Andes y allí se especula con la chance de permitir hinchas visitantes.
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En el diario La Capital, el colega Luis Castro escribe una nota en la que destaca la actualidad de Jorge Alberto Comas, quien “vive casi en la indigencia”. Se radicó en México, estuvo preso acusado de violencia de género y “hoy apenas intenta sobrevivir”. Padre de 9 hijos, jugó los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. “Cuando jugaba y metía goles, se maquillaba todo; pero se metió en las drogas y el alcohol y perdió todo. Se sentía Gardel”, dicen en México. Comas estuvo deprimido, “peleado” con la vida. “Mis amigos y todos mis familiares me usaron, me trataron de una manera cuando yo era futbolista y de otra cuando dejé de jugar”, dijo alguna vez el ex jugador de Colón, quien admitió que “en algún momento estuve más muerto que vivo”.
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El Chavo Comas había llegado a Colón procedente de Patronato (antes había jugado en Belgrano de Paraná) y debutó en un partido contra Talleres de Córdoba en el Metro de 1980. El Gitano Juárez era el técnico de Colón y se día puso a Erni; Araos, Huens, Leroyer y Fertonani; Cariaga, Roldán y Villarruel; Pasculli, Agüero y Pereyra (por él entro Comas). Talleres tenía un equipazo. Ese día jugó con Quiroga; Van Tuyne, Galván, Oviedo y Ocaño; Ludueña (Ossés), Berta y Hoyos (hoy a cargo del Inter de Miami de Messi); Lucco (Bravo), Reinaldi y Valencia. El primer gol se lo hizo a River, cuando el técnico era Pipo Rossi. El arquero millonario era el Pato Fillol y a ese partido lo ganó Colón 1 a 0. Jugó Metro y Nacional del 80 y Metro del 81. En el recordado partido ante Boca, cuando Colón se fue de la cancha en disconformidad con la actuación del árbitro, al Chavo lo suspendieron por seis fechas. Allí se produjo su transferencia a Vélez y luego vino su mejor etapa, la de Boca y el fútbol mexicano.
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Hay una idea rondando y es que en el próximo partido de visitante que tendrá Colón, que será ante Los Andes en Lomas de Zamora, se permitan hinchas visitantes. La experiencia piloto de este fin de semana será clave para ir sumando partidos y el choque que se producirá el primer fin de semana de mayo en el sur del Gran Buenos Aires aparece como potable. La experiencia en Paraná, contra Patronato, no fue buena. Se le puso un valor alto a la entrada y, además, la molestia de tener que viajar a Paraná para adquirirla ya que se decidió que no se vendieran entradas para “neutrales” el mismo día del partido. Apenas un centenar o algo más de hinchas, lejos de lo que se esperaba y de lo que es capaz Colón como club convocante. Habrá que esperar la decisión que se tome al respecto.
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Hay que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que esta medida depende del club local y los organismos de seguridad pertinentes. Colón no tiene nada que ver, como institución. En el caso de la cancha de Los Andes, la última tribuna que se construyó es una de las cabeceras (en la otra no hay tribuna) y seguramente será la que se le otorgará a la hinchada visitante en el caso de que se decida contar con simpatizantes sabaleros en ese partido, que todavía no tiene día de disputa, pero que podría ser el sábado 2 de mayo.
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Colón y Deportivo Morón estuvieron históricamente ligados por una persona: el doctor Virgilio Machado Ramos. Siendo hincha de Colón, se convirtió en el presidente más importante de la historia de Deportivo Morón. El club del oeste del Gran Buenos Aires se dio el gusto de jugar un año en la A. Fue en 1969 y le tocó jugar dos partidos ante Colón. Ambos fueron en el Reclasificatorio. En el viejo Francisco Urbano (ubicado en pleno centro de Morón), la victoria fue del local por 3 a 1. En Santa Fe, Colón se tomó revancha y lo goleó por 4 a 0. Ese mismo año se midieron dos veces por la Copa Argentina. Uno de los partidos terminó igualado en uno y al otro lo ganó Colón por 3 a 2. Por esta copa, jugaron en 2018 y Colón ganó por penales en cancha de Newell’s. En la categoría de ascenso, la estadística es mucho más grande.
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Hay nombres en común muy importantes en la historia deportiva de Colón y Deportivo Morón. El que más se recuerda – en los dos clubes – es el del inolvidable Miguel Angel Gambier, el “Pampa”, que se ganó el afecto y el respeto de la hinchada de Colón en los dos años que estuvo en el club. Pero no hay que obviar a Luis Angel Tremonti (arquero del ascenso de 1965) y tampoco al recientemente fallecido Manuel Bustingorria, quien jugó en tiempos muy difíciles en Colón pero luego se ganó el cariño de la gente de Morón. Carlos Huens, Néstor Canevari (también figura del ascenso del 65 en Colón), la “Vaquita” Mercado, Daniel Mozas, Claudio Chena, Jorge Casaccio, Daniel Vicente Aricó y Wanchope Abila son otros nombres en común que se destacan en el historial de ambos clubes.
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Los técnicos tampoco pasan desapercibidos. Ricardo Trigili, Juan Manuel Guerra, Eduardo Janín y Ricardo Arauz son los que dirigieron a ambos clubes. Este último con una historia muy particular en Colón, porque el técnico que armó el equipo que ascendió en el 65 fue Pepe Etchegoyen, pero la parte final del torneo fue dirigida por Arauz, quien luego fue técnico de Morón cuando el club militó por única vez en Primera División.
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Los dirigentes de Morón cuentan que la nueva cancha se construyó en un lugar donde antes había una plaza y que el trabajo que se hizo para el césped no fue el adecuado. La realidad, según cuentan en Morón, es que se hizo un rellenado sobre una explanada de cemento y esto ha provocado que el césped no pudiera crecer de la manera adecuada. Por eso, el estado del campo de juego no está acorde con el resto de las impactantes instalaciones del Nuevo Francisco Urbano, un estadio con capacidad para más de 30.000 personas.
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Con Ignacio Lago, Colón tiene todo acordado. En realidad, la negociación se llevó a cabo con su representante y hay un acuerdo total, por lo que han expresado los dirigentes sabaleros. ¿Qué ocurre?, que se necesita el dinero para abonar el retroactivo que se solicitó para el reacomodamiento salarial “hacia atrás”. Cuando se pueda contar con esos recursos, se arreglará “lo antiguo” y se firmará el vínculo con el jugador. No es una deuda salarial, sino un reacomodamiento que se pidió y que los dirigentes rojinegros, con José Alonso a la cabeza, consideraron justo. El reconocimiento está, falta el dinero para hacerlo efectivo y así firmar la extensión hasta el mes de diciembre del año que viene.
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“Hasta agosto estaremos complicados”, dicen los dirigentes cuando se habla de lo económico. Platense sigue sin abonar lo que debe de la compra y posterior venta de Picco y Racing tiene un remanente que debe por la compra de Forneris. En el “mientras tanto”, los dirigentes intentan cumplir con compromisos contraídos, por ejemplo para pagarle lo que se le debe a algunos jugadores del plantel anterior y tener al día al actual. Por tal motivo, se le pide la colaboración extraordinaria al socio para el partido contra Godoy Cruz, recordando que hasta el martes se puede adquirir el bono a un valor de 10.000 pesos, que a partir del miércoles costará 15.000 y que será exigible para todos, salvo para los menores de 18 años que serán los únicos que no lo abonarán.