Apuntes desde el “Lejano Oeste”

Colón, el “calvario” del Chavo Comas y la chance de hinchas visitante ante Los Andes

El recordado wing izquierdo entrerriano, que arrancó en Colón y alcanzó brillo en Boca y México, vive casi en la indigencia. El próximo partido de visitante que tendrá Colón, será en Lomas de Zamora, ante Los Andes y allí se especula con la chance de permitir hinchas visitantes.