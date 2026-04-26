Un recuerdo clave

Colón, Godoy Cruz, la palmada de Chabay y su frase: “¡Este era el partido, vamos a ascender!”

Colón jugaba el encuentro de ida de semifinales del octogonal de 1995 ante Godoy Cruz en Mendoza. El partido fue muy “chivo”, hubo una gran actuación de Leo Díaz, un penal anulado a los mendocinos y el presagio del técnico sabalero que se hizo realidad.