La jornada en el estadio de Club Atlético Colón dejó un saldo de ocho personas detenidas tras el partido frente a Godoy Cruz Antonio Tomba, en un operativo atravesado por tensiones en la tribuna sur y medidas preventivas que, según el Gobierno provincial, continuarán en los próximos encuentros.
Ocho detenidos en Colón y una hipótesis firme: la disputa entre dos barras
El director de Seguridad, Fernando Peverengo, vinculó los incidentes en la tribuna sur a una disputa entre las facciones denominadas "La negrada" y "Los de siempre". Confirmó sanciones con derecho de admisión en todo el país.
El director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, brindó precisiones sobre lo ocurrido y apuntó directamente a una disputa interna entre facciones de la barra como principal desencadenante de los incidentes.
Interna de barras y “demostración de poder”
Peverengo sostuvo que lo sucedido responde a una “clara demostración de poder” entre grupos identificados como “La Negrada” y “Los de Siempre”, en el marco de una puja que las autoridades buscan contener desde el inicio de la gestión.
El funcionario explicó que, pese a que el operativo estaba focalizado en el sector norte —donde se había flexibilizado una restricción sobre instrumentos musicales—, nunca se dejó de monitorear la Popular Sur, donde continúan vigentes prohibiciones estrictas para evitar la convivencia de facciones.
“Hay una lucha que dimos desde el principio y vamos a seguir en ese sentido”, remarcó, al tiempo que consideró que un grupo intentó capitalizar la situación para exhibir presencia en la tribuna.
Ocho detenidos y derecho de admisión
El operativo dejó ocho personas detenidas, entre ellas una mujer vinculada a “Los de Siempre”. Según detalló el funcionario, algunos de los implicados ya habían sido identificados en procedimientos anteriores, cuando eran menores de edad.
Como consecuencia, se aplicarán sanciones de derecho de admisión con un piso de dos años, que en algunos casos podría extenderse. Estas restricciones, además, serán incorporadas al sistema nacional, lo que impedirá el ingreso a cualquier estadio del país.
Peverengo indicó que el universo de personas con prohibición de acceso supera las 600 a nivel provincial, con decenas vinculadas específicamente a facciones de Colón, cifra que ahora se incrementará.
Controles, fallas y riesgo de sanciones
Uno de los puntos críticos que dejó el operativo es el ingreso de pirotecnia y objetos prohibidos. El funcionario reconoció dificultades en los controles, especialmente en accesos vulnerables como la puerta 9, y no descartó ajustes en los próximos partidos.
Durante las requisas previas se secuestraron elementos contundentes e incluso un arma blanca, lo que evidencia —según señaló— la complejidad del operativo, sobre todo en jornadas de alta concurrencia y en épocas invernales.
Además, advirtió que incidentes como los registrados pueden derivar en medidas más severas, como la clausura parcial del estadio. “Cuatro o cinco mil personas no pueden pagar por 20”, sostuvo, aunque confirmó que la apertura de salidas y accesos estará sujeta a la conducta en la tribuna sur.