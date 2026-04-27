Un conjunto de restos óseos humanos fue hallado en una zona cubierta de malezas en Puerto Esperanza, en la provincia de Misiones. El descubrimiento se produjo a unos 500 metros de la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1576, en un sector de difícil acceso.
Misterio en Misiones por restos óseos hallados cerca de la ruta 12
El descubrimiento activó un operativo policial y pericial en una zona de difícil acceso, mientras la Justicia avanza con estudios para determinar la identidad de la víctima y reconstruir lo ocurrido.
El operativo estuvo a cargo de personal policial y de Policía Científica, que trabajó en el lugar tras recibir el alerta. La Justicia intervino de inmediato y dispuso una serie de peritajes para avanzar en la identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.
Zona de difícil acceso
El descubrimiento tuvo lugar en un área conocida como “5 Arroyos”, caracterizada por su vegetación densa y escasa circulación. Según se informó, los restos se encontraban a unos 13 metros de un camino vecinal.
Ante la situación, se desplegó un operativo para asegurar la escena y preservar cualquier elemento que pudiera resultar clave para la investigación. La zona quedó resguardada mientras los especialistas realizaban las primeras tareas periciales.
Trabajo pericial
Durante la inspección, los peritos identificaron al menos 34 restos óseos humanos. Entre ellos, se encontraban partes de un cráneo, vértebras y fragmentos de miembros superiores e inferiores.
De acuerdo con una evaluación preliminar realizada por el médico policial, los restos serían compatibles con una persona de sexo masculino. Sin embargo, se aclaró que esta información deberá ser confirmada mediante estudios forenses más detallados.
Elementos secuestrados
En el lugar también se encontraron distintas prendas de vestir, entre ellas un pantalón de jean, una campera y un par de zapatillas. Estos elementos fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes que podrían aportar datos relevantes sobre la identidad de la víctima.
Por disposición del juzgado interviniente, se iniciaron las actuaciones correspondientes y la causa continúa en etapa investigativa. No se descarta la realización de nuevas medidas en los próximos días, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.